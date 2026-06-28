Der frühere Weltfußballer und ehemalige Bayernstar Robert Lewandowski verlässt Europa und lässt seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga MLS ausklingen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten von Sky und The Athletic wird der ehemalige Bundesliga-Torjäger von Bayern München und Borussia Dortmund nach seinem Abschied vom spanischen Meister FC Barcelona zu Chicago Fire wechseln.

Der37-Jährige soll einen Zweijahresvertrag erhalten und zu den bestbezahlten Spielern der Liga gehören. Lewandowski, in Deutschland, Spanien und Polen insgesamt 14-mal Meister und mit dem FC Bayern 2020 Champions-League-Sieger, hatte im Mai erklärt, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Barca nicht verlängern werde. Zuvor war er mit Polen in den Playoffs zur WM gegen Schweden ausgeschieden.

Er hat 167 Länderspiele absolviert, in denen er insgesamt 89 Tore erzielte - beides sind polnische Rekordwerte. Ob er noch einmal für sein Land spielen wird, ließ er noch offen.