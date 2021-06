EM 2021: CR7-Doppelpack bei Portugals Remis vs. Frankreich - der TICKER zum Nachlesen

Bei der EM 2021 trafen in der Gruppenphase die beiden Schwergewichte Portugal und Frankreich aufeinander. Goal begleitete das Duell im LIVE-TICKER.

Titelverteidiger Portugal hat mit einem Remis gegen Weltmeister Frankreich als letzte Mannschaft das Achtelfinale der EM erreicht. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo holte in Budapest ein 2:2 (1:1) und damit den letzten noch benötigten Punkt.

Cristiano Ronaldo (31./60.) traf für Portugal zweimal per Elfmeter. Der 36-Jährige stellte mit nun 109 Länderspiel-Toren den Weltrekord des Iraners Ali Daei ein. Für die Franzosen, denen das Achtelfinal-Ticket schon vor dem Spiel nicht mehr zu nehmen gewesen war, war Karim Benzema (45.+2/Foulelfmeter, 48.) erfolgreich.

Gruppensieger Frankreich trifft im Achtelfinale in Bukarest auf die Schweiz, der Dritte Portugal spielt in Sevilla gegen Belgien.

Portugal vs. Frankreich 2:2 - TICKER zum Nachlesen

Portugal vs. Frankreich ENDE - 2:2 (1:1) Tore 1:0 Ronaldo (30., Elfmeter), 1:1 Benzema (45.+2, Elfmeter), 1:2 Benzema (49.), 2:2 Ronaldo (60., Elfmeter) Startelf Portugal Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Pereira, Sanches - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota. Startelf Frankreich Lloris - Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante, Pogba - Tolisso, Griezmann, Mbappe - Benzema.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche noch eine gute Nacht. Mit der Gruppenphase der EM 2020 war es das somit! Bei uns geht es am Samstag mit der ersten Achtelfinal-Paarung weiter, wenn Wales und Dänemark um 18.00 Uhr die K.o.-Phase in Amsterdam eröffnen. Bis dann!

Nach dem 2:2 der DFB-Elf im Parallelspiel gegen Ungarn beendet Frankreich die Gruppe F somit als Gruppensieger und trifft nun im Achtelfinale auf die Schweiz. Wie schon bei der EM 2016 zieht Portugal als Gruppendritter in die Runde der letzten 16 ein, wo nun Belgien wartet.

Drei Elfmeter und ein Blitzstart der Franzosen im zweiten Durchgang sorgen am Ende für ein leistungsgerechtes Unentschieden. Nach einer guten Vorstellung in der ersten Hälfte musste Portugal kurz nach Wiederanpfiff den frühen Schock durch Doppelpacker Benzema hinnehmen und tat sich in der Folge gegen tief stehende Franzosen sichtlich schwer.

Nach einer Stunde nutzte CR7 einen Handelfmeter und stellte somit die Weichen wieder auf Weiterkommen. In der letzten halben Stunde entwickelte sich ein müder Kick, bei dem Portugal noch eine Doppelchance der Franzosen überstehen musste (68). Am Ende einer chancenarmen Partie auf überschaubarem Niveau ziehen beide Mannschaften in die K.o.-Phase ein!

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: ENDE

90.+6. | So ist es dann auch. Portugal und Frankreich trennen sich 2:2!

90.+4. | Fünf Minuten gibt es hier im Übrigen noch obendrauf. Eine Minute vor Ende sollte hier aber nichts mehr passieren - Frankreich hält den Ball tief in den eigenen Reihen. Parallel wurde mittlerweile auch die Partie zwischen Deutschland und Ungarn beim 2:2 abgepfiffen! Deutschland steht damit sicher im Achtelfinale, die Ungarn sind raus.

90.+2. | Oder passiert hier doch noch etwas? Coman geht im Zweikampf rechts im Strafraum zu Boden, nachdem Bruno Fernandes den Flügelspieler zuvor leicht am Trikot gezogen hatte. Für einen vierten Elfmeter am heutigen Abend reicht das für Mateu Lahoz aber nicht aus!

89. | Pfiffe in Budapest. Portugal lässt den Ball tief in der eigenen Hälfte laufen, Frankreich lässt sie ungestört agieren. Es scheint ziemlich unwahrscheinlich, dass hier noch so etwas wie Spannung aufkommen könnte.

88. | Bei den Portugiesen darf nun auch Renato Sanches nach einer guten Vorstellung in den verdienten Feierabend. Sergio Oliveira soll nun dabei helfen, das Remis abzusichern.

87. | Kurz vor Ende nehmen beide Trainer noch einen Wechsel vor. Auf Seiten der Franzosen kommt zunächst Sissoko für Griezmann in die Partie.

85. | Das Ganze gleicht hier in dieser Phase einem Nichtangriffspakt. Portugal will natürlich nichts mehr riskieren und mit dem Unentschieden den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Auch Frankreich lässt den letzten Willen seit längerer Zeit vermissen.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

83. | Eine unnötige Aktion von Kimpembe, der tief in der Hälfte der Portugiesen völlig übermotiviert Ronaldo von hinten in Parade fährt. Für CR7 geht es zum Glück weiter, Kimpembe sieht dennoch Gelb!

81. | Stille in Budapest! Nicht nur, weil sich beide Mannschaften hier mit dem Unentschieden scheinbar angefreundet haben, sondern weil vor allem Deutschland in diesem Moment wieder ausgeglichen hat! Die DFB-Elf und Portugal wären somit weiter, Ungarn hingegen als Gruppenletzter raus!

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Wechsel

79. | Für rund zwei Minuten war das Spiel unterbrochen, nachdem sich Nelson Semedo von Krämpfen geplagt kaum mehr vom Hosenboden rühren konnte. Der Rechtsverteidiger hat sich sichtlich verausgabt und wird durch Dalot ersetzt, der sein Länderspieldebüt feiert.

77. | Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps erwartete "ein Match auf einem Toplevel". Bislang darf man sich als Zuschauer jedenfalls nicht beschwerden - Spannung ist hier schließlich reichlich geboten!

75. | Eine Viertelstunde vor Ende befindet sich die Partie in einer kleinen Ruhephase. Die zwischenzeitliche Drangphase der Franzosen konnten die Portugiesen überstehen und sollten trotzdem aufpassen, hier nicht zu passiv zu agieren.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Wechsel

73. | Auswechslung João Filipe Iria Santos Moutinho Rúben Diogo da Silva Neves

72. | Auswechslung Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Bruno Miguel Borges Fernandes

69. | Gegen Ungarn erzielte Griezmann sein elftes Tor bei einem Großturnier für Frankreich. Lediglich Michel Platini (14), Just Fontaine (13) und Thierry Henry (12) trafen bei einer Welt- oder Europameisterschaft noch öfter für die Equipe Tricolore.

67. | Doppelchance für Frankreich! Pogba wird kurz vor dem Sechzehner nicht entscheidend angegriffen und schlenzt die Kugel aus zentraler Position wuchtig ins rechte Eck. Patricio greift mit der rechten Hand herrlich über und klärt zur rechten Seite, wo Griezmann aus spitzem Winkel zum Nachschuss kommt. Patricio ist blitzschnell wieder auf den Beinen, reißt die Arme hoch und klärt auch diesen Versuch!

67. | Mbappe wird in der rechten Strafraumhälfte mit einem herrlichen Steckpass von Griezmann bedient und versucht mit dem Rücken zum Tor per Hacke auf Benzema abzulegen. Die Portugiesen bekommen jedoch ein Bein dazwischen und können klären. Immerhin wirken die Franzosen nun wieder etwas aktiver.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Wechsel

66. | Der zweite Wechsel auf Seiten der Franzosen: Coman kommt für Tolisso - ein offensiver Tausch zwischen den beiden Bayern-Akteuren.

64. | Portugal bleibt nach dem Ausgleich die aktivere Mannschaft und lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Die Franzosen scheint das nicht gerade zu stören - in Ruhe sehen sie sich das Geschehen in einer sehr passiven Form von hinten an.

62. | Damit wäre die deutsche Nationalmannschaft wieder aus dem Rennen um das Achtelfinale! Die DFB-Elf liegt weiterhin 0:1 hinten und rutscht auf den letzten Platz, Portugal hingegen klettert wieder auf Rang 2 der Livetabelle.

TOOOR! Portugal vs. Frankreich 2:2 | Torschütze: Ronaldo

60. | Tooor! PORTUGAL - Frankreich 2:2. Selbstverständlich trifft CR7 höchstpersönlich an, und selbstverständlich lässt er Lloris auch diesmal keine Chance! Links unten schlägt das Leder im Netz von Budapest ein, Lloris war in die rechte Ecke abgetaucht.

59. | Unglaublich - es gibt schon wieder Elfmeter, diesmal wieder für Portugal! Kurz vor der linken Grundlinie wird Ronaldos Flankenversuch von Kounde eigentlich schon abgeblockt. CR7 setzt im Strafraum jedoch nach, zieht den Ball nochmal nach innen und trifft dabei die ausgstreckte Hand von Kounde. Auf Kopfhöhe hat die Hand aber nun auch wahrlich nichts verloren - diesmal ist an dieser Entscheidung nichts auszusetzen.

57. | Mit der Führung im Rücken wirken die Franzosen nun deutlich sicherer an der Kugel. Portugal tut sich in dieser Phase unheimlich schwer und findet kaum mehr Lücken gegen einen tief stehenden Gegner.

56. | Im Parallelspiel führt Ungarn weiterhin 1:0 gegen Deutschland. Nach aktuellen Stand wäre Portugal somit als Gruppenletzter ausgeschieden!

54. | Frankreich ist im Übrigen mittlerweile seit elf Gruppenspielen bei Großturnieren ungeschlagen (7/4/0). Am jeweils letzten Gruppenspieltag gab es bei den vergangenen drei Versuchen fast schon traditionell ein Unentschieden.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Wechsel

52. | Bitter für Digne, der erst in der Halbzeit eingewechselt wurde und nun auch schon wieder vom Feld. Mit muskulären Problemen wird der Linksverteidiger durch Rabiot ersetzt.

49. | Fast die postwendende Antwort der Portugiesen! Guerreiro chippt den Ball aus dem linken Halbfeld an den zweiten Pfosten, wo sich Ronaldo in unnachahmlicher Manier gegen Kimpembe hoschbraubt, den anschließenden Kopfball jedoch nicht kontrolliert bekommt - Abstoß!

TOOOR! Portugal vs. Frankreich 1:2 | Torschütze: Benzema

47. | Tooor! Portugal - FRANKREICH 1:2. Auf Höhe der rechten Mittellinie spielt Pogba einen sensationallen Ball in die Tiefe, wo Benzema im genau richtigen Moment zwischen Pepe und Dias startet und somit halbrechts im Strafraum frei vor Patricio auftaucht. Aus rund sieben Metern bleibt der Stürmer ganz cool und setzt den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostens ins lange Eck.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Bei Portugal geht es für den angeschlagenen Pereira nicht weiter, Joao Palhinha wirkt nun mit.

46. | Beide Trainer wechseln ihr Personal in der Halbzeitpause zum ersten Mal an diesem Abend. Auf Seiten der Franzosen bleibt Hernandez in der Kabine, Digne soll als Linkverteidiger nun für mehr Durchschlagskraft sorgen.

46. | Weiter gehts in Budapest, die Portugiesen stößen an!

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Den ersten Tausch am heutigen Abend gab es bereits beim Gang in die Kabinen. Die beiden Torschützen und ehemaligen Mannschaftskollegen Ronaldo und Benzema dürfen sich nun über das Trikot des jeweils anderen erfreuen.

Halbzeit | Über den aktuellen Zwischenstand werden die Franzosen wohl selbst etwas schmunzeln müssen. Die Portugiesen wirken bislang deutlich frischer und gedankenschneller, was sich in 7:4 Torschüssen und 60 Prozent gewonnener Zweikämpfe widerspiegelt. Lange Zeit blieben uns spielerische Highlights verwehrt, nach einem klaren Foul von Lloris ging Portugal dann aber doch verdient durch einen Strafstoß von CR7 in Führung. Den kreativlosen Franzosen viel auch in der Folge kaum etwas ein, bis Referee Mateu Lahoz kurz vor der Halbzeit erneut auf den Punkt zeigte. Benzema nutzte die mehr als fragwürdige Entscheidung souverän aus und traf zum glücklichen Ausgleich.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+6. | Dann ist aber erstmal Halbzeit! Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen!

45.+5. | Wieder fordert Mbappe Elfmeter. Blöd nur, dass er vom eigenen Mitspieler Benzema zu Fall gebracht wurde. Ursprünglich wurden hier drei Minuten Nachspielzeit angesagt - durch den Elfmeter der Franzosen gibt es hier noch aber einiges obendrauf.

TOOOR! Portugal vs. Frankreich 1:1 | Torschütze: Benzema

45.+1. | Das kommt nun wirklich überraschend! Die Situation wird zwar offiziell untersucht, ein Eingriff des Videoschiedsichters bleibt jedoch aus! Eine maximal fragwürdige Entscheidung - Elfmeter für Frankreich!

45. | Unglaublich - aus dem Nichts gibt es plötzlich Elfmeter für Frankreich! Das darf Schiedsrichter Mateu Lahoz aber nie und nimmer Ernst meinen!

44. | Was ist mit Frankreich los? Der Weltmeister strahl hier weiterhin keinerlei Torgefahr aus - ein seht trister Auftritt der Equipe Tricolore.

43. | Wieder eine Standardsituation für Portugal. Diesmal nimmt CR7 einen Kontakt von Kimpembe dankend an, der aber auch zu ungestümm in den Zweikampf geht und Ronaldo am Fuß trifft. Den fälligen Freistoß rund fünf Meter vor der rechten Sechzehnerkante zieht Moutinho aber direkt in die Ein-Mann-Mauer der Franzosen - das muss man auch erstmal schaffen!

41. | Rund fünf Minuten vor Ende der ersten Hälfte ist die Führung für Portugal zweifelsohne verdient. In der Defensive lässt der Titelverteidiger rein gar nichts zu, in der Offensive wirkt man deutlich zielstrebiger. Just in diesem Moment versucht es erneut Moutinho aus der Distanz - weit vorbei!

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

39. | Die Franzosen machen in dieser Phase fast ausschließlich durch Gelbe Karten auf sich aufmerksam. Diesmal kommt Griezmann auf Höhe der Mittellinie viel zu spät gegen Pereira und zieht den Mittelfeldakteur klar von den Beinen.

38. | Das Spiel der Franzosen bleibt weiterhin viel zu statisch. Die Equipe Tricolore kann nur selten Überzahl im Mittelfeld herstellen und wirkt ohnehin viel zu ideenlos. Mit dieser Leistung müssen sich die kommenden Gegner vor dem Weltmeister nicht fürchten.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

36. | Überflüssig: Hernandez hält Bernardo Silva am Trikot und wird dafür mit der zweiten Gelben Karte für die Franzosen bedacht.

35. | Aus strömenden Regen wird nochmal heftigerer Platzregen. Das sind ganz schwierige Bedingungen, Sichtweite: null. Dem ungarischen Fanblock hinter DFB-Keeper Neuer stört das nicht, die machen fleißig Alarm. Oberkörperfrei, versteht sich.

34. | Portugal bleibt nach dem Führungstreffer am Drücker. Aus der zweiten Reihe verzieht Moutinho aber völlig und zwingt Lloris somit nicht zum Eingreifen. Danilo Pereira ist im Übrigen wieder auf den Beinen und kann erstmal weiterspielen.

32. | Für Ronaldo war es bereits der vierte Treffer bei dieser EM und der insgesamt 108 für Portugal. Damit fehlt dem 36-Jährigen nur noch ein Tor, um die historische Marke von 109 Länderspieltreffern des Iraners Ali Daei zu egalisieren.

TOOOR! Portugal vs. Frankreich 1:0 | Torschütze: Cristiano Ronaldo

30. | PORTUGAL - Frankreich 1:0. Jetzt ist der Ball aber im Tor! Natürlich nimmt sich CR7 der Sache persönlich an und nagelt die Kugel mit voller Wucht halblinks ins Netz. Unglücksrabe Lloris war in die rechte Ecke unterwegs und ist demnach ohne Abwehrchance.

29. | Danilo Pereira muss weiterhin auf dem Spielfeld behandelt werden. Die Ausführung des Elfmeters verzögert sich hier noch ein wenig. Für den Videoschiedsrichter gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, um hier einzugreifen.

27. | Auch wenn hier keine Absicht vorlag - völlig zu Recht sieht Lloris für diese Aktion die Gelbe Karte. Danilo hatte lediglich Augen für den Ball und wirkt wie ausgeknockt.

25. | Wenn die Wege im Mittelfeld zugestellt sind, dann greift Frankreich gut und gerne zum taktischen Mittel des langen Balls. Mbappe ist zwar schnell, aber auch nicht so schnell - einen Passversuch von Tolisso kann der 22-Jährige auf dem linken Flügel nie und nimmer erlaufen. Es bleibt eine taktisch geprägte Partie ohne Highlights.

24. | Beiden Mannschaften fehlt es weiterhin an der nötigen Präzision im Spiel nach vorne. Viele kurze Pässe im Mittelfeld prägen hier bislang das Bild im ungarischen Budapest. Apropos Ungarn - die führen im Parallelspiel gegen Deutschland weiterhin 1:0 und wären somit neben Frankreich und Portugal sicher im Achtelfinale.

22. | Übrigens: In sechs Partien gegen Frankreich blieb Cristiano Ronaldo bislang noch ein Treffer verwehrt. Gegen keine andere Nation hat der 36-Jährige häufiger gespielt, ohne jemals ein Tor zu erzielen.

20. | Varane klärt eine Hereingabe von der linken Seite mit dem Hinterkopf etwas unglücklich vor die Füße von Ronaldo, der links im Strafraum nicht lange fakelt und das Leder volley nimmt. Das Risiko lohnt sich aber nicht, der Ball rauscht schließlich deutlich neben den rechten Pfosten.

18. | Seit dem EM-Finale 2016 standen sich Portugal und Frankreich zweimal in der aktuellen Ausgabe der UEFA Nations League gegenüber. Während das Hinspiel torlos endete, konnte sich Frankreich in Portugal mit 1:0 durchsetzen und sich somit für das Final-Four-Turnier im Oktober qualifizieren.

16. | Jetzt aber! Mit einem herrlichen Zuspiel auf Höhe der Mittellinie schickt Pogba den startenden Mbappe in die Spitze, der Gegenspieler Semedo viel zu einfach enteilt. Mbappe nimmt die Kugel völlig frei vor Patricio aus rund 15 Metern zentraler Position direkt, zielt jedoch viel zu zentral. Patricio reißt die Hände hoch und vereitelt die erste Großchance der Franzosen. Ohnehin hätte ein Treffer auf eine mögliche Abseitsstellung Mbappes untersucht werden müssen.

15. | Bei Ballbesitz der Franzosen stehen die Portugiesen nicht sonderlich tief und bieten demnach durchaus Räume für den Weltmeister. Noch bleibt das Spiel der Equipe Tricolore im letzten Drittel jedoch zu unpräzise - Portugal hat wenig Mühe, die Angriffsbemühungen Frankreichs zu verteidigen.

14. | Mit 2:0 Torschüssen und rund 55 Prozent Ballbesitz sind die Portugiesen bislang die etwas aktivere Mannschaft. Echte Torchancen blieben uns bislang aber verwehrt - es bleibt eine ausgeglichene Partie ohne spielerische Highlights.

13. | Das kommt nun wahrlich überraschend! Im Parallelspiel zwischen Deutschland und Ungarn sind die Osteuropäer in Führung gegangen! Nach aktuellem Stand wäre die DFB-Elf somit ausgeschieden.

11. | In den portugiesischen Medien war Bruno Fernandes zunehmend in die Kritik geraten, nachdem er in den ersten beiden Begegnungen müde und uninspiriert wirkte. Es kommt daher wenig überraschend, dass der 26-jährige Spielmacher heute zunächst auf der Bank Platz nimmt.

9. | Griezmann präsentiert sich in bester Verteidiger-Manier und holt Jota im Angriffsdrittel mit einem tollen Tackling blitzsauber und fair von den Beinen. Das hätte Kimpembe nicht besser hingekriegt.

7. | Auf der Gegenseite kommen die Franzosen zum ersten Eckball auf der linken Seite, der jedoch viel zu flach kommt und problemlos von der Hintermannschaft der Portugiesen bereinigt werden kann. Dennoch deuten die ersten Minuten an, dass uns heute ein ansehnlicher Fußballabend erwarten können - Tempo ist zumindest reichlich drin!

6. | Nächester Abschluss für Portugal: Diesmal liefert Sanches die Vorlage und flankt aus dem linken Halbfeld in die Mitte, wo erstmals Cristiano Ronaldo am heutigen Abend auf sich aufmerksam macht und mit dem Rücken zum Tor zum Kopfball kommt. Auch diesem Ball geht jedoch der Druck aus, wieder ist Lloris zur Stelle.

4. | Beide Mannschaften scheinen sich hier nicht verstecken zu wollen und suchen früh den Weg nach vorne. Dem Titelverteidiger aus Portugal gehört der erste Abschluss in dieser Partie. Einem Versuch von Sanches aus der zweiten Reihe fehlt jedoch jeglicher Druck - Lloris kann locker zupacken.

3. | Natürlich werden wir zwischendurch auch einen Blick nach München werfen, wo das Parallelspiel zwischen Deutschland und Ungarn läuft. Aus portugiesischer Sicht sollten die Ungarn dabei möglichst nicht über ein Unentschieden hinauskommen.

1. | Los gehts! Der Ball in Budapest rollt!

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Mit der Spielstätte durften sich beide Mannschaften in ihren Duellen gegen Ungarn bereits vertraut machen. Auch heute begleiten rund 60.000 Zuschauer das Geschehen in Budapest. Geleitet wird die Partie vom spanischen Referee Mateu Lahoz, der von Pau Cebrian Devis und Roberto del Palomar assistiert wird - in Kürze gehts los!

vor Beginn | Das heutige Spiel ist natürlich gleichbedeutend mit der Neuauflage des EM-Finales von 2016, an das sich die Franzosen nicht gerne zurückerinnern. Der eingewechselte Eder traf in der 109. Minute zum überraschenden Siegtreffer und bescherte den Portugiesen damit den ersten Titel bei einem Großturnier. Der amtierende Weltmeister aus Frankreich konnte die Europameisterschaft bereits 1984 und 2000 gewinnen.

vor Beginn | Auf der Gegenseite sehen sich die Franzosen dem großen Druck natürlich nicht ausgesetzt. Trainer Didier Deschamps betonte dennoch, dass die heutige Partie von wichtiger Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf sei: "Auch bei jetzt sechs Punkten hätte ein negatives Erlebnis gegen Portugal möglicherweise einen negativen Einfluss. Ein positives Resultat ist wichtig für unser Match im Achtelfinale."

vor Beginn | Nach der schwachen Vorstellung gegen Deutschland wollen die Portugiesen heute wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Routinier Pepe fordert dabei nicht nur Besserung im spielerischen Bereich, sondern will sich zudem in mentaler Hinsicht eine Scheibe von der DFB-Elf abschneiden: "Sie wollten uns besiegen. Und wir müssen es ihnen gleichtun. Wir müssen es so sehr wollen wie Deutschland, um weiterzukommen."

vor Beginn | Portugal könnte theoretisch eine knappe Niederlage reichen, um als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen. Sollte Ungarn im Parallelspiel gegen Deutschland jedoch gewinnen, müsste der Titelverteidiger bei einer eigenen Pleite die Segel streichen. Bei einem Unentschieden könnte sich die Startruppe von Fernando Santos jegliche Rechenspiele sparen und sicher ins Achtelfinale einziehen.

vor Beginn | Während die Franzosen heute in Budapest um den Gruppensieg kämpfen und mit vier Punkten bereits sicher für die K.o.-Phase qualifiziert sind, stehen die Portugiesen bereits mit dem Rücken zur Wand und wollen das vorzeitige Ausscheiden als Titelverteidiger abwenden.

vor Beginn | Etwas besser lief es hingegen für die Franzosen, die beim 1:1-Remis gegen Ungarn jedoch auch nicht zu überzeugen wussten. Didier Deschamps tauscht sein Personal heute auf drei Positionen: Pavard, Digne und Rabiot (alle auf der Bank) werden durch Kounde, Hernandez und Tolisso ersetzt. Ousmane Dembele zog sich gegen Ungarn eine schwere Verletzung der Bizepssehne im rechten Knie zu und ist bereits abgereist.

vor Beginn | Im Vergleich zur klaren und vor allem hochverdienten 2:4-Niederlage gegen Deutschland sehen wir damit zwei Änderungen bei den Portugiesen: Joao Moutinho und Renato Sanches beginnen für William Carvalho und Bruno Fernandes (beide auf der Bank). Joao Felix steht nach muskulären Problemen zumindest wieder im Kader.

vor Beginn | Weltmeister Frankreich kontert hingegen mit dieser Startelf: Lloris - Kounde, Varana, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Tolisso - Griezmann, Benzema, Mbappe.

vor Beginn | Beginnen wir mit den Aufstellungen. Titelverteidiger Portugal geht mit folgender Anfangsformation in das Endspiel in Gruppe F: Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Pereira - Carvalho - Moutinho, Sanches - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der EM-Gruppenphase zur Begegnung zwischen Portugal und Frankreich.

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Portugal:

Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Moutinho, Pereira, Sanches - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota.

Frankreich setzt auf folgende Aufstellung:

Lloris - Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante, Pogba - Tolisso, Griezmann, Mbappe - Benzema.

La composition de l'Equipe de France pour son 3ème et dernier match de poule face au Portugal ! 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/EtxwokRojF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021

Portugal vs. Frankreich: Die Opta-Fakten zu EM 2021

Portugal gewann nur eines seiner letzten 13 Spiele gegen Frankreich (1 Remis, 11 Niederlagen): Im EM-Finale 2016 im Stade de France (1-0 n.V.).

Dies ist das 5. Spiel zwischen Portugal und Frankreich bei einem großen Turnier. Es ist jedoch das 1. Mal, dass die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinandertreffen – alle 4 vorherigen Begegnungen fanden im Halbfinale (Euro 1984, Euro 2000, WM 2006) oder Finale (Euro 2016) statt. Frankreich gewann die ersten 3 Begegnungen, während Portugal das Endspiel bei der Euro 2016 für sich entscheiden konnte.

In den letzten 4 Spielen zwischen Portugal und Frankreich fielen insgesamt nur 3 Tore (2 für Frankreich, 1 für Portugal).

Nach 0-1-Halbzeitrückstand holte Frankreich gegen Ungarn noch ein 1-1, kein anderes Team kam bei Europameisterschaften nach Pausenrückstand noch so oft zu einem Punktgewinn (6-mal, 4 Siege, 2 Remis).

Frankreich blieb in den letzten 11 Gruppenspielen bei großen Turnieren (WM und EM) ungeschlagen (7 Siege, 4 Remis). Am 3. Gruppenspieltag gelang den Franzosen bei den letzten 3 Versuchen jedoch kein einziger Sieg (3 Remis).

Bei der 2-4-Niederlage gegen Deutschland kassierte Portugal als erster amtierender Europameister in der Geschichte des Turniers 4 Gegentore in einem einzigen Spiel. Es war auch das erste Mal überhaupt, dass Portugal 4 Gegentore in einem EM-Spiel kassierte.

Portugal verlor 2 der letzten 3 Spiele bei großen Turnieren (WM und EM), eines mehr als in den vorherigen 17 Spielen zusammen (8 Siege, 8 Remis, 1 Niederlage) – 2 Spiele in Folge bei einem Turnier verloren die Portugiesen zuletzt bei der EURO 2008.

Cristiano Ronaldo hat noch nie gegen Frankreich getroffen, gegen keine andere Nation hat er häufiger gespielt, ohne jemals ein Tor zu erzielen (6 Spiele, 439 Minuten).

Portugals Christiano Ronaldo traf bei großen Turnieren (WM und EM) insgesamt 19-mal, kein anderer europäischer Spieler öfter (Miroslav Klose auch 19-mal). Der Portugiese traf in insgesamt 14 Spielen bei großen Turnieren, von allen europäischen Spielern schafften dies nur Jürgen Klinsmann und Miroslav Klose genauso oft.

Antoine Griezmann erzielte bisher 11 Tore bei großen Turnieren (WM und EM), für Frankreich trafen nur Michel Platini (14), Just Fontaine (13) und Thierry Henry (12) öfter. Zudem trafen nur Henry und Platini (je 10) in mehr Spielen bei großen Turnieren als Griezmann (9).

Frankreichs Cheftrainer Didier Deschamps hat in 103 Länderspielen nur 4 Tore erzielt, sein letztes Tor im Januar 1997 in einem Freundschaftsspiel gegen Gegner Portugal.

Portugal vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Portugal vs. Frankreich heute ... im TV MagentaTV im LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Letztes Gruppenspiel der EM 2021: In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Portugal und Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Die Vorberichte zur Partie

Europameister Portugal will sich im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich ein Beispiel an der deutschen Nationalmannschaft und Flügelspieler Robin Gosens nehmen. "Aus dem Deutschland-Spiel habe ich ein klares Bild vor Augen: den Linksverteidiger", sagte Portugals Abwehrchef Pepe vor der Partie in Budapest: "Immer wenn sie eine Ecke herausgeholt haben, haben sie sich sehr gefreut."

Am vergangenen Samstag hatte Portugal in München sein zweiten Spiel in der Gruppe F in München 2:4 gegen die Deutschen verloren, während Gosens mit zwei Vorlagen und einem Tor zum Matchwinner avanciert war. "Sie wollten uns besiegen. Und wir müssen es ihnen gleichtun. Wir müssen es so sehr wollen wie Deutschland, um weiterzukommen", sagte Pepe.

Die Portugiesen kommen aktuell auf drei Punkte, mit einem Sieg gegen die bereits qualifizierten Franzosen (vier Zähler) wären sie sicher im Achtelfinale. Parallel spielen die Deutschen (drei Punkte) am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Ungarn (ein Punkt).

Weltmeister Frankreich will sich trotz geschaffter Qualifikation für das EM-Achtelfinale nicht schonen. "Obwohl wir schon qualifiziert sind, wollen wir das Spiel gewinnen", sagte Kapitän und Torwart Hugo Lloris vor der letzten Gruppenpartie in Budapest gegen Europameister Portugal: "Für die Portugiesen steht etwas mehr auf dem Spiel."

Die Franzosen stehen in der Gruppe F mit vier Punkten bereits in der Runde der letzten 16. Portugal, das drei Punkte auf dem Konto hat, benötigt einen Sieg oder ein Remis, um sicher in die nächste Runde einzuziehen. Im Parallelspiel am Mittwoch in München kämpft derweil auch die deutsche Nationalmannschaft (drei Punkte) gegen Ungarn (ein Punkt) um das Achtelfinal-Ticket.

Vor der Neuauflage des EM-Finales von 2016 blickte Lloris auch auf das Endspiel vor fünf Jahren zurück, das Frankreich in heimischer Arena 0:1 gegen Portugal verloren hatte. "Diese Erinnerung schmerzt, denn diese Situation war schwierig für alle Franzosen", sagte der Schlussmann: "Danach haben wir die WM in Russland gewonnen und ich glaube, dass diese zwei Ereignisse miteinander verbunden sind."

Portugal vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick