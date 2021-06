Frankreich vs. Deutschland live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER

Es geht los! Das DFB-Team startet in die Europameisterschaft. Hier könnt Ihr das Duell zwischen Frankreich und Deutschland im LIVE-TICKER verfolgen.

Frankreich gegen Deutschland - gleich im ersten Spiel bei der EM 2021 wartet auf die DFB-Elf einer der Top-Favoriten auf den Turniersieg. Wer startet besser in die Europameisterschaft? Die Antwort gibt es heute hier im LIVE-TICKER. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Wer das Duell des DFB-Team bei der EURO 2020 anstatt hier im TICKER lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das auch heute tun.

Frankreich - Deutschland | ANPFIFF: 21 Uhr Tore - Aufstellung FRA Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Rabiot - Griezmann - Mbappe, Benzema Aufstellung GER Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe F zwischen Frankreich und Deutschland.

Frankreich vs. Deutschland heute live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante - Pogba, Rabiot - Griezmann - Mbappe, Benzema

La composition de l'Equipe de France pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne ! 🇫🇷🇩🇪#FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C4I3drQVeu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

Die DFB-Elf bietet folgende Aufstellung auf: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry

Frankreich vs. Deutschland live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist die 6. Begegnung zwischen Frankreich und Deutschland bei Großereignissen, jedoch die erste in der Gruppenphase. Die bisherige Bilanz liest sich komplett ausgeglichen mit je 2 Siegen und einem Remis.

Das bisher einzige Duell zwischen Frankreich und Deutschland bei einer UEFA-Europameisterschaft war im Halbfinale 2016 – Frankreich gewann dank eines Doppelpacks von Antoine Griezmann mit 2-0.

Frankreich ist auf deutschem Boden seit 5 Spielen gegen das deutsche Nationalteam ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Die bisher einzige Begegnung in München endete torlos (Allianz Arena, September 2018).

Frankreich ist zum 10. Mal bei einer UEFA-Europameisterschaft dabei. Es ist auch die 8. Teilnahme in Folge – das letzte Mal, dass die Franzosen eine EM-Endrunde verpassten, war 1988. Nur Deutschland und Spanien (je 3) gewannen mehr Europameisterschaften als Frankreich (2, 1984 und 2000).

Seit der Weltmeisterschaft 2014 gewann Frankreich 14 von 19 Spielen bei Großereignissen (WM und EM), mehr als jede andere europäische Nation über diesen Zeitraum und vor der Euro 2020 vor Belgien (13 Siege in 17 Spielen) und Deutschland (10 Siege in 16 Spielen).

Frankreichs einzige Niederlage im Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft gab es 1960 beim ersten Turnier (4-5 gegen Jugoslawien); seither ist man in Eröffnungsspielen ungeschlagen (5 Siege, 3 Remis). Deutschland hat sein Eröffnungsspiel noch nie verloren (7 Siege, 5 Remis), zuletzt gab es 2004 keinen Sieg (1-1 gegen die Niederlande).

Deutschland nimmt zum 13. Mal an einer UEFA-Europameisterschaft teil, öfter als jedes andere Team. Die Deutschen haben die Trophäe 3-mal gewonnen, die meisten neben Spanien (3). Das Spiel gegen Frankreich wird auch Deutschlands 50. im Turnier sein, vor den Deutschen erreichte noch kein Team diese Marke.

Antoine Griezmann hat für das Nationalteam mehr Tore gegen Deutschland erzielt als gegen jede andere Nation (4). Er war auch an mehr Toren (14) direkt beteiligt als jeder andere europäische Spieler bei den letzten beiden Großereignissen: 10 Tore und 4 Assists in 14 Spielen bei der Euro 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 zusammen.

Sollte Frankreichs Trainer Didier Deschamps bei der Euro 2020 den Pokal in die Höhe stemmen, wäre er der erste Mensch, der Welt- und Europameisterschaft als Spieler UND Trainer gewonnen hat. Mit seinem Amtsantritt im Juli 2012 ist er nach Joachim Löw (seit Juli 2006) der am zweitlängsten amtierende Cheftrainer unter den 24 Nationen bei der Euro 2020.

Nur zwei europäische Torhüter haben mehr Einsätze bei großen internationalen Turnieren absolviert als Manuel Neuer (27): Iker Casillas und Gianluigi Buffon (je 31).

Für Joachim Löw wird die Partie gegen Frankreich sein 18. Spiel als Trainer bei der UEFA Europameisterschaft sein, ein Rekord. Löw hat Deutschland bei 5 seiner 6 bisherigen Turniere ins Halbfinale geführt, die einzige Ausnahme war die WM 2018 (Ausscheiden in der Gruppenphase).

Frankreich vs. Deutschland heute live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie - Startelf gegen Frankreich: Löw zieht Kimmich nach rechts - Havertz statt Sane

Bundestrainer Joachim Löw ordnet beim Kracher-Start in die EM gegen Weltmeister Frankreich alles dem Erfolg unter und "opfert" seinen Sechser Joshua Kimmich. Der Münchner wird gegen den Turnierfavoriten am Dienstag in München (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) rechts vor der Dreierkette erwartet.

Löw kündigte noch ein "abschließendes Gespräch" mit Kimmich an. Aber: "Er hat schon als junger Spieler eindrücklich bewiesen, dass er alle Positionen problemlos spielen kann."

Vor Kapitän Manuel Neuer sollen Rückkehrer Mats Hummels in der Zentrale sowie Matthias Ginter rechts und Antonio Rüdiger links das brandgefährliche französische Offensiv-Trio um Wunderknabe Kylian Mbappe stoppen. Flankenschutz bekommen sie von Kimmich sowie Turnier-Neuling Robin Gosens auf der linken Seite.

Toni Kroos und Ilkay Gündogan sollen im Mittelfeld die Räume dicht machen und für schnelles Umschaltspiel sorgen. Die Dreierreihe in der Offensive wird vom zweiten Rückkehrer Thomas Müller organisiert, der bei seiner dritten EM auf sein erstes Tor bei einer Europameisterschaft hofft. Neben ihm sollen sein Münchner Klubkollege Serge Gnabry und Kai Havertz stürmen, der den Vorzug vor Leroy Sane erhalten dürfte.

Leon Goretzka könnte etwas überraschend nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel schon im Kader stehen. "Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht", sagte Löw. Nach dem Abschlusstraining werde man "besprechen, ob er dabei sein kann." In der Startelf werde Goretzka aber nicht stehen. Als Nummer zwei hinter Neuer ist Bernd Leno vorgesehen. Das könne sich aber in "jedem Spiel ändern", so der 61-Jährige.

Löw verspürt vor dem Turnierstart "Ehrgeiz und Tatendrang" bei seiner Mannschaft: "Jeder ist sehr hungrig nach Erfolg." Er selber verspüre "eine positive Anspannung". Innerlich sei er aber "sehr ruhig und gelassen".

Neuer forderte derweil, mit "breiter Brust" aufzutreten. "Wir haben Respekt, sehen uns aber nicht als Underdog. Wir wollen dieses Spiel in München gewinnen", sagte Neuer und betonte: "Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert." Die Rückkehr von 14.000 Zuschauern empfindet er als "pure Freude". Er sei froh, "dass wir wie 2006 mit einem Spiel in München starten können."

Frankreich vs. Deutschland heute live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - das Duell im Überblick