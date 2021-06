EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung aller Spiele auf einen Blick

Die EM 2021 findet im Juni und Juli statt - 24 Nationen kämpfen um den Titel. Goal verrät, wie alle Partien live im TV und STREAM übertragen werden.

Die EM 2021 steht vor der Tür: Am 11. Juni eröffnen die Türkei und Italien das Turnier in Rom, insgesamt werden 51 Spiele an elf unterschiedlichen Spielorten stattfinden.

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist dabei, 26 Spieler umfasst der Kader einer jeden Nation in diesem Jahr - Grund ist, wie aktuell so oft, die Corona-Pandemie. Für die Mannschaft von Jogi Löw ging die Vorbereitung mit einem Unentschieden los, gegen Dänemark reichte es nur zu einem 1:1.

Dabei ist die Gruppe F, in welcher sich Deutschland befindet, ein Sammelbecken für Titelkandidaten: Neben Ungarn ist auch noch Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich mit von der Partie - immerhin qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale.

Drei Jahre ist das letzte große internationale Turnier für europäische Fußballnationen her, die letzten EM fand letztmals sogar 2016 statt - Zeit für eine Neuauflage! Goal erklärt, wie alle Spiele der EM dieses Jahr übertragen werden.

EM 2021: So findet der Wettbewerb dieses Jahr statt

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte Amsterdam | Niederlande Bukarest | Rumänien Budapest | Ungarn Sankt Petersburg | Russland München | Deutschland Baku | Aserbaidschan London | Großbritannien Rom | Italien Kopenhagen | Dänemark Sevilla | Spanien Glasgow | Schottland Titelverteidiger Portugal

EM 2021 live im TV sehen: So werden alle Spiele im Fernsehen übertragen

Es ist das Highlight im Fußballjahr 2021 - 24 Nationen treten bei der Kontinentalmeisterschaft an, eine motivierter als die andere. Das gilt natürlich auch für die Anhänger:innen, gerade nach den außergewöhnlichen anderthalb Jahren, die hinter uns liegen, freuen sich viele auf das Turnier.

Stück für Stück öffnen in Deutschland Bars und Biergärten, eine Garantie dort die Spiele verfolgen zu können gibt es aber nicht. Darum stellen sich viele Fans die Frage, wie die Spiele der EM 2021 übertragen werden - wir liefern die Antwort!

Das Free-TV überträgt die EM 2021! So läuft Fußball im Fernsehen

In Deutschland wird die große Mehrheit der Spiele im Free-TV übertragen! Das Erste (als Teil der ARD) und das ZDF haben sich Übertragungsrechte gesichert und werden deshalb die Spiele der 24 Nationen LIVE übertragen!

Das sind tolle Nachrichten, für alle Anhänger:innen - schließlich bedeutet dies, dass über 80% der Spiele frei empfangbar sind! Das liegt daran, dass die ARD und das ZDF öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalte sind und daher ihr Programm kostenlos übertragen.

Über 80 Prozent der Spiele im Free-TV: ARD und ZDF übertragen in Deutschland UEFA Euro 2020

Kommen wir nun zu den Details: 41 Spiele (von 51) werden die beiden Sender übertragen. Dabei wird wohl jedes Spiel der K.o.-Phase im Free-TV zu sehen sein - die zehn Spiele, die die Sender nicht übertragen, sind also "nur" Gruppenspiele.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden übrigens immer übertragen - dafür sorgt der Rundfunkstaatsvertrag. Dieser verpflichtet den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals, das Finale sowie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu übertragen.

EM 2021 vollständig im Pay-TV: MagentaTV überträgt dieses Jahr die Fußball-EM

Nun fragt ihr euch sicherlich, wie die restlichen zehn Begegnungen zu sehen sind, wenn ARD und ZDF hier keine Rolle spielen? Auch hier müsst ihr keine Sorge tragen, dass die Partien nicht gezeigt werden - MagentaTV überträgt alle Begegnungen dieser EM!

Alle 51 Spiele der EM-Endrunde sind bei MagentaTV zu sehen - da dieser Sender ein Pay-TV-Sender ist, müsst ihr dafür bezahlen. Alles zu den Kosten des Fernsehsenders der Telekom findet ihr hier. Eine Übersicht, wie und wann welches Spiel übertragen wird, folgt in der kommenden Tabelle.

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Gruppenphase im Überblick

Datum Anstoß Spiel Free-TV Pay-TV Austragungsort 11. Juni 2021 21.00 Uhr Türkei vs. Italien ARD MagentaTV Rom 12. Juni 2021 15.00 Uhr Wales vs. Schweiz MagentaTV Baku 12. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Finnland ZDF MagentaTV Kopenhagen 12. Juni 2021 21.00 Uhr Belgien vs. Russland ZDF MagentaTV Sankt Petersburg 13. Juni 2021 15.00 Uhr England vs. Kroatien ARD MagentaTV London 13. Juni 2021 18.00 Uhr Österreich vs. Nordmazedonien ARD MagentaTV Bukarest 13. Juni 2021 21.00 Uhr Niederlande vs. Ukraine ARD MagentaTV Amsterdam 14. Juni 2021 15.00 Uhr Schottland vs. Tschechien MagentaTV Glasgow 14. Juni 2021 18.00 Uhr Polen vs. Slowakei ARD MagentaTV Sankt Petersburg 14. Juni 2021 21.00 Uhr Spanien vs. Schweden ZDF MagentaTV Sevilla 15. Juni 2021 18.00 Uhr Ungarn vs. Portugal ZDF MagentaTV Budapest 15. Juni 2021 21.00 Uhr Frankreich vs. Deutschland ZDF MagentaTV München 16. Juni 2021 15.00 Uhr Finnland vs. Russland MagentaTV Sankt Petersburg 16. Juni 2021 18.00 Uhr Türkei vs. Wales ARD MagentaTV Baku 16. Juni 2021 21.00 Uhr Italien vs. Schweiz ARD MagentaTV Rom 17. Juni 2021 15.00 Uhr Ukraine vs. Nordmazedonien ZDF MagentaTV Bukarest 17. Juni 2021 18.00 Uhr Dänemark vs. Belgien ZDF MagentaTV Kopenhagen 17. Juni 2021 21.00 Uhr Niederlande vs. Österreich ZDF MagentaTV Amsterdam 18. Juni 2021 15.00 Uhr Schweden vs. Slowakei MagentaTV Sankt Petersburg 18. Juni 2021 18.00 Uhr Kroatien vs. Tschechien ZDF MagentaTV Glasgow 18. Juni 2021 21.00 Uhr England vs. Schottland ZDF MagentaTV London 19. Juni 2021 15.00 Uhr Ungarn vs. Frankreich ARD MagentaTV Budapest 19. Juni 2021 18.00 Uhr Portugal vs. Deutschland ARD MagentaTV München 19. Juni 2021 21.00 Uhr Spanien vs. Polen ARD MagentaTV Sevilla 20. Juni 2021 18.00 Uhr Italien vs. Wales ZDF MagentaTV Rom 20. Juni 2021 18.00 Uhr Schweiz vs. Türkei ZDF MagentaTV Baku 21. Juni 2021 18.00 Uhr Nordmazedonien vs. Niederlande ARD MagentaTV Amsterdam 21. Juni 2021 18.00 Uhr Ukraine vs. Österreich ARD MagentaTV Bukarest 21. Juni 2021 21.00 Uhr Russland vs. Dänemark ARD MagentaTV Kopenhagen 21. Juni 2021 21.00 Uhr Finnland vs. Belgien ARD MagentaTV Sankt Petersburg 22. Juni 2021 21.00 Uhr Tschechien vs. England ARD MagentaTV London 22. Juni 2021 21.00 Uhr Kroatien vs. Schottland ARD MagentaTV Glasgow 23. Juni 2021 18.00 Uhr Slowakei vs. Spanien ZDF MagentaTV Sevilla 23. Juni 2021 18.00 Uhr Schweden vs. Polen ZDF MagentaTV Sankt Petersburg 23. Juni 2021 21.00 Uhr Deutschland vs. Ungarn ZDF MagentaTV München 23. Juni 2021 21.00 Uhr Portugal vs. Frankreich MagentaTV Budapest

Zu den fünf feststehenden Gruppenspielen auf Magenta kommen am 3. Spieltag noch fünf weitere Duelle hinzu, da dann alle Begegnungen zeitgleich angepfiffen werden.

Die EM 2021 im LIVE-STREAM: So werden alle Spiele der EM im Internet übertragen

ARD, ZDF, MagentaTV - diese drei Fernsehsender übertragen in diesem Jahr also die Fußball-EM im deutschen Fernsehen. Das mag ja schön und gut sein, aber wie ist es für Zuschauer:innen, die gerne das Turnier verfolgen wollen aber keinen Fernseher zu Hause haben?

Auch diese müssen sich keine Sorgen machen - es ist für alle gesorgt. Jedes Spiel wird im LIVE-STREAM zu sehen sein - die meisten, genau wie im Fernsehen, kostenlos.

Fußball-EM in kostenlosen LIVE-STREAMS: So zeigen ARD und ZDF die Europameisterschaft

Fangen wir mit den kostenlosen an: Auch hier sind die öffentlich-rechtlichen Sender das Mittel der Wahl. Jedes Spiel wird auch über den Sender im Internet übertragen, welcher es im Fernsehen überträgt.

Heißt: Wenn das ZDF Deutschland gegen Ungarn zeigt, kann man das Spiel problemlos über zdf.de verfolgen - vorausgesetzt man befindet sich innerhalb Deutschlands. Gleiches gilt für die Übertragung im Ersten und der ARD.

EM 2021: Deutschland, Frankreich und Spanien im MagentaTV-LIVE-STREAM - so geht's!

Auch MagentaTV bietet sein Programm im LIVE-STREAM an - ihr könnt also jedes Spiel bei dieser EM im Internet verfolgen! Allerdings ändert sich hier nicht nur nichts an den Übertragungsrechten, sondern auch an den Kosten: Im Internet ist MagentaTV ebenfalls kostenpflichtig.

Aktuell hat MagentaTV ein Sonderangebot draußen: Bis zum 13. Juli kann man "MagentaTV Smart" buchen, wobei auch TVNOW Premium enthalten ist. Das Paket ist in den ersten drei Monaten kostenlos, im Anschluss bezahlt man zehn Euro monatlich (Mindestlaufzeit 24 Monate).

EM 2021 mobil verfolgen: So seht ihr Fußball auf dem Tablet und Handy

Natürlich kann man die LIVE-STREAMS nicht nur im Browser verfolgen, auch Apps für Handys und Tablets wurden mittlerweile zur Genüge entwickelt. Wir haben euch die Wichtigsten zusammengefasst: