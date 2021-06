Ungarn vs. Frankreich live: Die EM heute im LIVE-TICKER - 1:0

Bei der Europameisterschaft kommt es heute zum Duell Ungarn vs. Frankreich. Goal begleitet das Spiel am Samstagnachmittag im LIVE-TICKER.

Bei der EM 2021 trifft Top-Favorit Frankreich am 2. Spieltag der Gruppe F auf Ungarn . Anstoß in der Puskas Arena in Budapest ist am Samstag um 15 Uhr .

Die Mannschaften erwischten unterschiedliche Starts in die Europameisterschaft. Ungarn unterlag am 1. Spieltag Titelverteidiger Portugal mit 0:3 , während die Franzosen Deutschland mit 1:0 besiegten .

Ungarn trifft auf Frankreich. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung des EM-Spiels in TV und LIVE-STREAM.

Ungarn - Frankreich Anpfiff: 15 Uhr Tore 1:0 Fiola (45.+2) Aufstellung Ungarn Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nagy - Nego, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Ad. Szalai (26. Nikolic), Sallai. Aufstellung Frankreich Lloris - Pavard, Kimpembe, Varane, Digne - Kante, Rabiot, Pogba - Griezmann - Mbappe, Benzema. Gelbe Karten Pavard (10.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Pause | Ungarn führt zur Pause vor 55.000 Zuschauern in der heimischen Puskas Arena gegen Frankreich mit 1:0. So hatte sich das der Weltmeister ganz sicher nicht vorgestellt. Über die Maßen dominant traten die Franzosen auf, erarbeiteten sich eine Handvoll guter bis sehr guter Torgelegenheiten. Doch beste Chancen wurden fahrlässig ausgelassen. So halfen den Männern von Didier Deschamps auch 70 Prozent Ballbesitz und gute Zweikampfwerte nicht weiter.

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+3 | Auf den Rängen ist die Freude groß. Gerade in dieser Phase hatte damit kaum einer gerechnet. Um so ausgelassener wird jetzt gejubelt.

45.+2 | Aus völlig heiterem Himmel brechen in Budapest alle Dämme. Nach einer Seitenverlagerung legt Attila Fiola auf links noch nahe der Mittellinie per Kopf ab, startet dann in den freien Raum und bekommt die Kugel von Roland Sallai in den Lauf gespielt. Dann nutzt Fiola den Platz, stürmt in den Sechzehner und behält auf Höhe des linken Pfostens die Nerven. Mit dem rechten Fuß schießt der 31-Jährige aus etwa acht Metern präzise ins kurze Eck.

TOOOR! Ungarn - Frankreich 1:0 | Torschütze: Fiola

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Fünf Minuten soll es noch obendrauf geben.

43. | Noch einmal versuchen sich die Gastgeber. Roland Sallai führt auf links den Ball. Attila Fiola rückt mit nach - und wird vom Teamkollegen beim Flankenversuch angeschossen. Abstoß!

42. | Jetzt treten die Magyaren zumindest mal ansatzweise in Erscheinung. Loic Nego setzt auf der rechten Seite einem langen Ball nach. Der gebürtige Franzose in Reihen der Ungarn wird allerdings von Presnel Kimpembe abgekocht.

39. | Inzwischen tritt der Weltmeister total dominant auf. Es spielt einzig und allein die Equipe Tricolore. Ungarn schafft sich nicht einmal mehr Entlastung, ist in der eigenen Hälfte eingeschnürt.

37. | Mit Paul Pogba zeigt sich nun ein Mittelfeldspieler im gegnerischen Strafraum. Auf rechts sucht dieser den Abschluss, trifft mit dem rechten Fuß aus nicht optimalem Winkel das Außennetz.

35. | Der nächste Angriff läuft über Mbappe auf Links. Dieser spielt im Zentrum Benzema an. Es soll die Weiterleitung nach rechts zum völlig freistehenden Antoine Griezmann erfolgen. Doch da steht ein ungarischer Verteidiger im Weg.

33. | Frankreich hat die Sache inzwischen vollends im Griff. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg einstellen wird. Von der rechten Seite spielt Paul Pogba nun Kylian Mbappe an, der es halbrechts in der Box auf eigene Faust versucht. Der Rechtsschuss verfehlt das lange Eck deutlich.

31. | Deutlich mehr Gefahr strahlen die Franzosen aus. Gefühlvoll schlägt Antoine Griezmann den Ball von der rechten Seite nach vorn in den Sechzehner. Kylian Mbappe verarbeitet das Ding sauber, legt technisch fein ins Zentrum ab. Praktisch vom Elftmeterpunkt schießt Karim Benzema mit dem rechten Fuß haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

30. | Nach einem langen Ball zeigt sich Nemanja Nikolic nun in seiner eigentlichen Position am und im gegnerischen Sechzehner. Doch Hugo Lloris spielt gut mit, ist als Erster zur Stelle und schnappt sich die Kugel.

28. | Allerdings stellt sich schnell Entwarnung ein. Nikolic erhebt sich, schüttelt sich kurz und weiter geht es für den 33-Jährigen Angreifer.

27. | Der eingewechselte Ungar begibt sich gleich in die Mauer - in Erwartung einen französichen Freistoßes. Den führt Kylian Mbappe aus, trifft mit seinem Rechtsschuss Nikolic am Kopf. Dieser geht prompt zu Boden.

26. | Für den verletzten Adam Szalai betritt Nemanja Nikolic den Rasen.

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: WECHSEL

25. | Unterdessen steht Adam Szalai wieder, wirkt allerdings benommen. Die Kapitänsbinde hat der Mainzer Stürmer bereits abgegeben. Es wird für ihn nicht weitergehen.

24. | Schiedsrichter Michael Oliver nutzt die Verletzungsunterbrechung, um den Akteuren die wegen der Hitze in jeder Spielhälfte angeordnete Trinkpause zu verordnen.

23. | Adam Szalai liegt am Boden, bedarf medizinischer Betreuung.

21. | Ein langer Diagonalball von Raphael Varane fliegt links in der Box zu Lucas Digne. Dieser legt direkt ab zu Karim Benzema, der eine gefühlvolle Flanke folgen lässt. Kylian Mbappe köpft aus zentraler Position über die Kiste.

19. | Recht heftig steigt Presnel Kimpembe jetzt gegen Roland Sallai ein, der hier heute der meist gefoulte Spieler ist. Um eine Verwarnung kommt der französische Innenverteidiger noch herum.

17. | Und schon ist der Weltmeister wieder am Zug. Lucas Digne flankt präzise von der linken Seite. In der Mitte schraubt sich Kylian Mbappe unbedrängt zum Kopfball hoch und setzt diesen um Zentimeter am langen Eck vorbei.

16. | Auf der Gegenseite sorgt Laszlo Kleinheisler für den ersten ungarischen Torabschluss. Der Rechtsschuss aus der zweiten Reihe fliegt aufs linke Eck zu und wird von Hugo Lloris ohne Probleme gestoppt.

14. | Etwas aus dem Nichts werden die Franzosen urplötzlich höchst gefährlich. Karim Benzema schießt aus halbrechter Position und etwa 17 Metern. Den flachen Rechtsschuss pariert Peter Gulacsi. Am Torraum steht Antoine Griezmann vollkommen frei - und scheitert am sensationell reagierenden Keeper von RB Leipzig. Unfassbar, dass der Ball nicht drin ist - auch wenn dort die Fahne oben ist, einem Treffer die Anerkennung verweigert worden wäre.

12. | Um die erste ungarische Ecke kümmert sich Laszlo Kleinheisler, vermag mit seiner Hereingabe aber keine Gefahr heraufzubeschwören - auch weil Endre Botka ein Offensivfoul gegen Kylian Mbappe unterläuft.

10. | Früh greift Schiedsrichter Michael Oliver zum gelben Karton. Den sieht Benjamin Pavard für sein zweites Foul innerhalb kurzer Zeit - jeweils an Roland Sallai. Vorbelastet ist auf französischer Seite übrigens kein Spieler.

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

9. | In aller Ruhe arbeitet sich der Weltmeister in die Partie, holt jetzt den ersten Eckstoß der Partie heraus. Antoine Griezmann schreitet rechts draußen zur Tat, erwischt mit seiner hohen Hereingabe aber genau den Kopf von Adam Szalai, der für Ungarn klärt.

6. | Während Botka inzwischen wieder steht und gleich weiter mitspielen wird, rollt nun endlich auch der Ball wieder.

5. | Endre Botka geht bei dieser Aktion zu Boden und bleibt liegen. Ungarns Betreuer eilen herbei und kühlen den Hinterkopf. EIn elfmeterwürdiges Vergehen lässt sich beim Betrachten der Bilder nicht erkennen.

4. | Natürlich toben die Fans bei jeder gelungenen Aktion - so auch jetzt, als Roland Sallai auf dem linken Flügel einen Freistoß gegen Raphael Varane herausholt. Der Gefoulte selbst führt die Standardsituation mit dem rechten Fuß aus. Die Franzosen klären.

2. | Zügig greifen die Franzosen nach dem Zepter, wollen die Begegnung alsbald unter Kontrolle bekommen. Doch gerade in der Anfangsphase bemühgen sich die Ungarn, aufmüpfig zu sein.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei sehr geringer Bewölkung und an die 30 Grad herrschen sommerlich heiße Bedingungen. Heiß ist auch die Atmosphäre in der mit gut 55.000 Zuschauern gefüllten Puskas Arena.

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Michael Oliver betraut. Der FIFA-Referee hat als Assistenten seine englischen Landsleute Stuart Burt und Simon Bennett dabei. Der vierte Offizielle ist polnischer Herkunft und heißt Bartosz Frankowski.

Vor Beginn | Übrigens spricht der direkte Vergleich mit 12:8 Siegen für die Magyaren. Diese Vorteile beruhen auf zahlreichen Partien während der glorreichen ungarischen Zeiten. So blieb man in den vier EM-Qualifikationen in den 1960er und 70er Jahren ungeschlagen, gewann drei davon. Pflichtspiele gab es danach nur noch bei WM-Endrunden. 1978 und 1986 hatte Frankreich jeweils das bessere Ende. Und so lief das auch in den beiden Freundschaftsspielen, die seither stattfanden. Im letzten Duell im Mai 2005 gewann die Equipe Tricolore in Metz mit 2:1.

Vor Beginn | Als großer Außenseiter in der Gruppe müssen die Ungarn schauen, was so für sie abfällt, ob vielleicht mal einer der namhaften Gegner leichtfertig zu Werke geht. Der Titelverteidiger tat das zum Auftakt nicht. Allerdings hielten die Magyaren in der ersten Partie gegen Portugal lange ein 0:0, hatten dann sogar selbst Chancen, um die Begegnung in den Schlussminuten doch noch mit 0:3 zu verlieren.

Vor Beginn | Schließlich hat der Weltmeister von 2018 zum Auftakt seinen Vorgänger von 2014 mit 1:0 besiegt und die Deutschen in der Hammer-Gruppe F in Zugzwang gebracht. Ganz sicher wollen es Didier Deschamps und seine Männer nicht auf das letzte Gruppenspiel gegen Europameister Portugal ankommen lassen und heute die Weichen stellen. Entsprechend mahnte der Trainer im Vorfeld, forderte volle Konzentration. Einen Ausrutscher möchte sich das französische Team nicht erlauben.

Vor Beginn | Da wir inzwischen zwei Gruppen haben (A und D), wo der Gruppendritte definitiv keine sechs Punkte erreichen kann, ist klar, dass diese Punktzahl in jedem Fall zum Weiterkommen reicht. Unabhängig von direkten Vergleichen wären die Franzosen allein deshalb bei einem Sieg heute schon durch. Und da die Equipe Tricolore natürlich als großer Favorit gilt, wäre alles andere auch eine Überraschung.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021 zur Begegnung des 2. Spieltages in der Vorrunde zwischen Ungarn und Frankreich.

Ungarn vs. Frankreich: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Ungarn:

Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nagy - Nego, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Ad. Szalai, Sallai.

Frankreich setzt auf folgende Aufstellung:

Lloris - Pavard, Kimpembe, Varane, Digne - Kante, Rabiot, Pogba - Griezmann - Mbappe, Benzema.

La composition de l'Equipe de France face à la Hongrie ! 🇭🇺🇫🇷 #HONFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/pvOBPyL0lj — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2021

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Ungarn und Frankreich bei einer Europameisterschaft. In den beiden vorherigen Begegnungen bei einem großen Turnier siegten jeweils die Franzosen: In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1978 (3:1) und 1986 (3:0).

Frankreich gewann die letzten fünf Duelle mit Ungarn allesamt (Torbilanz von 12:3) – diese Serie begann mit einem 3:1-Gruppensieg bei der Weltmeisterschaft 1978. Von den 17 vorangegangenen Spielen gegen Ungarn gewann Frankreich nur drei (zwei Remis, zwölf Niederlagen).

Frankreich hat von den letzten acht Auswärtsspielen gegen Ungarn nur eines gewonnen (ein Remis, sechs Niederlagen): Mit 3:1 im März 1990 im Budapester Nepstadion (darunter ein Doppelpack von Eric Cantona).

Ungarn verlor das Auftaktspiel gegen Portugal mit 0:3, die ersten beiden Spiele bei einem großen Turnier (WM und EM) verloren die Ungarn zuletzt bei der WM 1978. Bei einer Europameisterschaft verlor Ungarn nur 1972 die ersten beiden Partien (Halbfinale und Spiel um Platz drei).

Frankreich gewann die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben allesamt und kassiert dabei keinen einzigen Gegentreffer – sechs Spiele in Serie gewannen die Franzosen zuletzt im Juni 2016, die letzten beiden Spiele dieser Serie waren die ersten beiden Spiele der EURO 2016.

Ungarn kassierte in den letzten beiden Europameisterschaften elf Gegentore in fünf Spielen, mehr als jede andere Nation. Sieben davon bekamen die Ungarn in den letzten beiden Spielen (0:4 gegen Belgien bei der EURO 2016 und 0:3 zum Auftakt der EURO 2020).

Frankreich gab zum Auftakt dieser EURO nur vier Torschüsse ab, nur Finnland (einer) und die Türkei (drei) noch weniger. Frankreichs 0,28 Expected Goals werden nur von Gegner Ungarn (0,18) und Russland (0,26) unterboten.

Frankreich hielt in den vorigen fünf Spielen in diesem Kalenderjahr stets eine Weiße Weste, nur Italien hielt 2021 öfter die Null (sechs). Sechs Weiße Westen in Folge gab es für die Franzosen zuletzt zwischen März und September 2007 unter Raymond Domenech.

Ungarns Mittelfeldspieler Adam Nagy absolvierte gegen Portugal sein 49. Länderspiel, mit einem Einsatz gegen Frankreich wäre er der 45. Spieler mit mindestens 50 Länderspielen für das ungarische Nationalteam. Im aktuellen Kader hat nur Stürmer Adam Szalai mehr Länderspiele zu Buche stehen (72).

Karim Benzema ist mit 27 Treffern für Frankreich der zehntbeste Torschütze seines Landes, jedoch traf er bisher noch mit keinem seiner 28 Versuche in sieben Einsätzen bei einer EM. Seit detaillierter Datenerfassung (1980) gaben nur Spaniens Andres Iniesta (34) und Niederlandes Clarence Seedorf (33) mehr Torschüsse ab, ohne einmal zu treffen.

Ungarn vs. Frankreich heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Ungarn vs. Frankreich heute ... im TV ARD / MagentaTV im LIVE-STREAM live.daserste.de / MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Bei der EM 2021 wird heute der 2. Spieltag der Vorrunde gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, welche Spiele dabei wo gezeigt werden .

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Ungarns Trainer Rossi über Deschamps-Lob: "Überrascht, dass er weiß, wer ich bin"

Der ungarische Nationaltrainer Marco Rossi hat überrascht auf das Lob seines französischen Kollegen Didier Deschamps reagiert. "Ich war überrascht, dass er weiß, wer ich bin", sagte Rossi vor dem Duell gegen Fußball-Weltmeister Frankreich am Samstag: "Aber natürlich freue ich mich darüber. Wir reden immerhin von einem Trainer, der die WM gewonnen hat."

Deschamps hatte Rossi, der seit 2018 das ungarische Nationalteam trainiert und zuvor bei Klubs in der Slowakei, Ungarn sowie Italien engagiert war, zuvor als "sehr guten Coach" bezeichnet.

Vor dem Spiel gegen den Weltmeister drückte Rossi die Erwartungen. "Sie sind die Topfavoriten auf den Titel und können sich auf jemanden verlassen, der nicht von dieser Welt ist", betonte Rossi: "Kylian Mbappe."

Sein Team müsse eine in jeder Hinsicht "perfekte Leistung" bringen. Die Hitze, es werden bis zu 35 Grad Celsius erwartet, ist eine zusätzliche Herausforderung. "Wir müssen mehr laufen ohne Ball. Das ist schwieriger bei hohen Temperaturen", sagte Rossi.

Das Auftaktspiel der Gruppe F hatte Ungarn gegen Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo nach drei späten Gegentoren mit 0:3 verloren. "Die letzten Minuten haben Narben hinterlassen", sagte Rossi, aber sein Team dürfe sich jetzt "nicht bemitleiden lassen".

Am kommenden Mittwoch trifft die DFB-Elf zum Abschluss der Gruppenphase auf Ungarn.

Quelle: SID

Ungarn vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick