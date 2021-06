Deutschland vs. Portugal live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER - 2:1

Es geht fast schon um alles: Für das Schlüsselspiel gegen Portugal muss Joachim Löw die richtigen Lösungen finden.

Die Musikeinlage "Deutschland, schieß ein Tor" von einem Fan-Bus bei seiner längeren Ansprache an die Mannschaft hätte passender nicht sein können - auch wenn sie Löws Anfeuerungsrufe ("Auf geht's, Männer!") übertönte. Nach dem Training, bei dem Löw immer wieder mit seinem Assistenten Marcus Sorg angeregt diskutierte, ging es auf die rund zweistündige Busfahrt in den Spielort München. Auf eine Übungseinheit in der Arena wurde diesmal verzichtet.

Große Veränderungen werden dort gegen "Turnier-Lieblingsgegner" Portugal nicht erwartet. Löw wird vermutlich erneut auf die gegen den Weltmeister erprobte Dreierkette um Abwehrchef Mats Hummels setzen. Dieser mahnte davor, sich nur auf den EM-Rekordtorschützen Ronaldo zu konzentrieren. Portugal habe inzwischen "eine große Fülle an herausragenden Spielern", sagte Hummels.

Der elementare Baustein in Löws Sieg-Plan ist aber die eigene Offensive. Gegen Frankreich war der Ertrag von Thomas Müller und Co. gleich null. "Uns hat ein bisschen der Mut gefehlt im letzten Drittel. Wir haben den Pass nach hinten gesucht, anstatt ins Eins-gegen-Eins zu gehen", kritisierte Havertz, der womöglich seinen Platz für Leroy Sane oder Timo Werner räumen muss.

Egal mit welchem Personal - die DFB-Auswahl benötigt dringend mehr Durchschlagskraft. Das letzte Stürmer-Tor bei einer EM oder WM gelang Mario Gomez im Achtelfinale der EURO 2016. In den sechs Spielen danach traf kein Angreifer mehr. Müller hat überhaupt noch keinen EM-Treffer zu Buche stehen - in zwölf Spielen.

Als weitere Schwäche hat Löw die Standardsituationen ausgemacht. Trotz intensiver Arbeit in der Vorbereitung verpufften diese gegen Frankreich wirkungslos. Bei drei guten Freistoßsituationen und fünf Eckbällen entstand keinerlei Gefahr. "Bei Standards müssen zwei, drei Dinge zusammenkommen. Die Ausführung und die Raumaufteilung in der Mitte", sagte Ilkay Gündogan. In beiden Punkten besitzt das DFB-Team deutliches Steigerungspotenzial.

Das gilt auch für Joshua Kimmich, der auf der ungeliebten rechten Außenbahn ein schwaches Spiel gegen die Franzosen ablieferte. Für ihn fallen durch die Ausfälle von Lukas Klostermann (Muskelverletzung) und Jonas Hofmann (Knieprobleme) aber zwei Alternativen weg. Eine Rückkehr auf seine Lieblingsposition vor der Abwehr erscheint daher unwahrscheinlich. Dafür kehrt Leon Goretzka zurück. Der Münchner ist laut Löw aber noch kein Startelf-Kandidat.

Positiv stimmt ein Blick in die Statistik. Bei Welt- und Europameisterschaften gab es seit 2006 vier Siege gegen die Portugiesen nacheinander (11:2 Tore). "Wir hoffen, dass wir mit dem fünften Sieg einen draufsetzen können", sagte Matthias Ginter, der ein "Jetzt-erst-recht-Gefühl" ausgemacht hat. "Best-of-Szenen" von CR7 hat er sich nicht angeschaut. "Das könnte nicht so gut enden", sagte er grinsend. Immerhin: Gegen Deutschland hat Ronaldo noch nie getroffen.

Das wäre auch am Samstag eine der Voraussetzungen für das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Emre Can zweifelt daran nicht. Warum? "Weil wir eine geile Mannschaft haben."