Im Sommer verließ er Benfica, in Italien startet Gustavo Varela gerade voll durch. Unter anderem der BVB soll ihn genau beobachten.
Borussia Dortmund ist angeblich einer von mehreren Vereinen, die an Gustavo Varela von Serie-A-Klub Monza interessiert sind. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach haben auch noch fünf andere Klubs den 21-jährigen Portugiesen genau im Blick.
Varela wechselte erst im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Benfica zu Monza und legte dort einen Blitzstart hin: In elf Pflichtspielen gelangen ihm elf Tore und dazu noch eine Vorlage. Varela ist in der Serie A für mehr als die Hälfte der Treffer des Liga-Neulings verantwortlich.
Neben dem BVB wohl unter anderem auch Chelsea und Leipzig an Varela dran
Neben dem BVB sind angeblich auch RB Leipzig, Napoli, Chelsea, Tottenham und Atletico Madrid an Varela dran und haben bereits Scouts losgeschickt, um den Angreifer vor Ort zu beobachten. Da sein Vertrag noch bis 2030 läuft, darf Monza auf ein Vielfaches des investierten Gelds im Fall eines Wechsels hoffen.
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Varela wurde von Coach Jorge Jesus nun erstmals für die Nationalmannschaft Portugals nominiert. Die Seleccao trifft in der Nations League auf Dänemark (14.11.) und muss nach Wales (17.11.).
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📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin.
Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat.
⚽Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt.
🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:
🌟Meine liebsten Fußball-Momente:
Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer.