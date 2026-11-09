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Im Sommer verließ er Benfica, in Italien startet Gustavo Varela gerade voll durch. Unter anderem der BVB soll ihn genau beobachten.

Borussia Dortmund ist angeblich einer von mehreren Vereinen, die an Gustavo Varela von Serie-A-Klub Monza interessiert sind. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach haben auch noch fünf andere Klubs den 21-jährigen Portugiesen genau im Blick.

Varela wechselte erst im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Benfica zu Monza und legte dort einen Blitzstart hin: In elf Pflichtspielen gelangen ihm elf Tore und dazu noch eine Vorlage. Varela ist in der Serie A für mehr als die Hälfte der Treffer des Liga-Neulings verantwortlich.

Neben dem BVB wohl unter anderem auch Chelsea und Leipzig an Varela dran

Neben dem BVB sind angeblich auch RB Leipzig, Napoli, Chelsea, Tottenham und Atletico Madrid an Varela dran und haben bereits Scouts losgeschickt, um den Angreifer vor Ort zu beobachten. Da sein Vertrag noch bis 2030 läuft, darf Monza auf ein Vielfaches des investierten Gelds im Fall eines Wechsels hoffen.

Getty Images

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Varela wurde von Coach Jorge Jesus nun erstmals für die Nationalmannschaft Portugals nominiert. Die Seleccao trifft in der Nations League auf Dänemark (14.11.) und muss nach Wales (17.11.).