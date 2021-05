Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Silva vermeidet Bekenntnis zur SGE, Kempf könnte vom VfB zurückkehren

Eintracht Frankfurt, News: Andre Silva vermeidet Bekenntnis zur SGE

Eintracht Frankfurts Torjäger Andre Silva hat ein Bekenntnis zur SGE über den Sommer hinaus vermieden. Der Portugiese, an dem mehrere europäische Schwergewichte Interesse zeigen sollen, sagte der Bild am Sonntag auf die Frage, ob er in der nächsten Saison mit Frankfurt in der Champions League spiele: "Keiner weiß, was in Zukunft passiert. Ich lebe in der Gegenwart, und die fühlt sich gerade sehr gut an."

Auch auf einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund, wo er als Nachfolger Erling Haalands im Gespräch ist, angesprochen, vermied Silva eine klare Aussage: "Mein nächster Schritt ist der mit Eintracht in den letzten drei Spielen."

Er ergänzte: "Und wir haben ein ganz großes Ziel, das wir erreichen wollen. Natürlich nehme ich das wahr, wovon Sie reden, und auch was in meinem privaten Umfeld gesprochen wird. Aber ich bin auf die Gegenwart fokussiert. (...) Der Rest ist Zukunftsmusik.“

Silva steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2023 unter Vertrag. Zuletzt war berichtet worden, neben dem BVB hätten Manchester United sowie die beiden Madrid-Klub Real und Atletico Interesse an dem 25-Jährigen bekundet.

Eintracht Frankfurt, News: Kommt Marc Oliver Kempf vom VfB?

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Marc Oliver Kempf zu Eintracht Frankfurt erhalten neue Nahrung. Der Innenverteidiger hat das Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart abgelehnt. Dies bestätigte VfB-Sportchef Sven Mislintat.

Gemäß kicker sagte Mislintat: "Wir haben ein Angebot abgegeben, das für uns schwierig zu verbessern ist. Kempfi und seine Agentur haben entschieden, es nicht anzunehmen."

Kempf sollte in Stuttgart bis 2024 verlängern. Aktuell steht der Abwehrspieler dort noch bis 2022 unter Vertrag. Allerdings kann er die Schwaben wegen einer Ausstiegsklausel für fixe zwölf Millionen Euro in diesem Sommer verlassen. Mislintat bestätigte: "Bis Ende Mai sind wir in der absoluten Zuschauerrolle. Dann sehen wir mal, ob er ab Juni noch bei uns ist."

Die Bild hatte zuletzt berichtet, Eintracht Frankfurt wolle Kempf zurückholen. Der 26-Jährige spielte bereits von 2007 bis 2014 für die SGE, ehe er über den SC Freiburg 2018 nach Stuttgart kam.

Eintracht Frankfurt, News: Die Übertragung des Mainz-Spiels

Eintracht Frankfurt spielt gegen den 1. FSV Mainz 05 am 32. Spieltag der Bundesliga. Die Partie wird um 15.30 Uhr in Frankfurt angepfiffen.

Eintracht Frankfurt, Restprogramm: Die weiteren Saisonspiele

Datum Wettbewerb Begegnung 09. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 32. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. 1. FSV Mainz 05 15. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 33. Spieltag FC Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt 22. Mai 2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 34. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg

Eintracht Frankfurt, News: SGE hat Kontakt zu Real-Legende Raul

Das wäre eine Sensation! Nach Informationen von Goal und SPOX hat Eintracht Frankfurt auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Adi Hütter Kontakt zu Raul Gonzalez Blanco aufgenommen . Die spanische Stürmer-Legende trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid.

Die Eintracht bietet dem früheren Schalker Torjäger ein langfristiges Projekt mit dem Ziel, die positive Entwicklung der SGE fortzuführen und insbesondere junge Spieler bei den Profis zu integrieren. Eine reizvolle Aufgabe, findet auch Raul, der sich bezüglich seiner Zukunft jedoch noch nicht klar positionieren will.

Beide Parteien haben sich darauf verständigt, erst im Laufe der zweiten Monatshälfte zu verhandeln. Denn: Raul kämpft mit Real Madrid Castilla noch um den Einzug in die Playoffs um den Aufstieg von der dritten in die zweite spanische Liga. Für die Eintracht geht es in der Bundesliga derweil noch um den Einzug in die Champions League.

Raul gilt als Alternative zu Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Die Eintracht hatte unlängst auch Roger Schmidt (PSV Eindhoven) kontaktiert, jedoch eine Absage erhalten.