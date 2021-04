Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Chandler über Karriereplan, Rosen als Bobic-Nachfolger im Blick? Alles zur SGE heute

Der gebürtige Frankfurter Timothy Chandler will nicht mehr weg von der Eintracht. Neue Gerüchte gibt es zum Sportvorstand-Posten. Alle News von heute.

Eintracht Frankfurt heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte über die Hessen aus der Bundesliga am Mittwoch.

Die aktuellen Nachrichten der letzten Tage über die Adler findet Ihr hier nochmal zusammengefasst:

Eintracht Frankfurt, News: Chandler über seine Pläne bei der SGE

Eintracht-Eigengewächs Timothy Chandler würde gerne seine Karriere in Frankfurt beenden. "Ich will bis zum Schluss bleiben", sagte der 31-Jährige zu Eintracht.de in einer virtuellen Fragerunde. Bereits mit 15 Jahren spielte der gebürtige Frankfurter für die Jugend der Adler. Sein Arbeitspapier endet im Sommer 2022.

"Wir sind schon in Gesprächen, vielleicht kriegen wir es noch bis Ende der Saison hin", meinte der Deutsch-Amerikaner im Hinblick auf seine Vertragsverlängerung. Der Verteidiger fühlt sich sogar so wohl in Frankfurt, dass er sich auch vorstellen kann, dort über die "aktive Karriere hinaus zu arbeiten".

Mit dem Abgang von Trainer Adi Hütter und Sportvorstand Fredi Bobic sieht der US-Nationalspieler eine neue Ära bei der Eintracht anbrechen. "Es ist schon ein Umbruch, wenn wichtige Personen den Verein verlassen. Aber ich habe hier schon so viel erlebt, und bislang hat die Führungsetage immer super Arbeit geleistet, sodass es nach einem Wechsel nie große Probleme gab", kommentierte das Frankfurter Urgestein die aktuelle Situation und lobte die Verantwortlichen.

In seiner Profikarriere spielte Chandler außer für Eintracht Frankfurt nur für den 1. FC Nürnberg. Dort erhielt er mit 20 Jahren den ersten Profivertrag, nachdem er jahrelang für die Jugend der Hessen kickte. Doch 2014 im Alter von 24 Jahren kehrte das Eigengewächs zurück und verließ seitdem den Klub nicht mehr. Insgesamt 154 Spiele absolvierte der Eintracht-Star für seinen Verein.

Eintracht Frankfurt heute, News: Alexander Rosen als Bobic-Nachfolger im Blick?

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Sportvorstand Fredi Bobic hat Eintracht Frankfurt wohl auch Alexander Rosen von der TSG Hoffenheim auf der Liste der möglichen Kandidaten. Das berichtet die Bild-Zeitung. In Sinsheim bekleidet der 42-Jährige seit 2013 die Rolle als Direktor der Profifußball-Abteilung.

Seine Karriere als aktiver Spieler begann der heutige Fußballmanager im Alter von 19 Jahren bei der Eintracht. Durchsetzen konnte sich der ehemalige Mittelfeldspieler dort allerdings nicht. Dafür wirkt er nun seit einigen Jahren erfolgreich bei der Profifußball-Abteilung der TSG Hoffenheim mit.

Da Rosens Vertrag jedoch bis 2023 datiert ist, scheint er nicht die erste Lösung der Hessen zu sein. Vorrangiges Interesse soll immer noch an Igli Tare von Lazio Rom bestehen. Auch Markus Krösche, der erst kürzlich seinen Vertrag in Leipzig auflösen ließ, ist ein Thema bei den Frankfurtern.

Eintracht Frankfurt setzt Zeichen für Meinungsfreiheit

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt setzt im Kampf für Menschenrechte ein spezielles Zeichen. Wie die Hessen mitteilten, werde der Verein vom 3. bis 10. Mai aktiv an der erstmals durchgeführten Woche der Meinungsfreiheit teilnehmen. Dabei soll es eine von der SGE organisierte virtuelle Podiumsdiskussion sowie weitere Inhalte zu diesem Thema auf den Plattformen der Eintracht geben.

Dazu unterschreiben Präsident Peter Fischer und Vorstandssprecher Axel Hellmann stellvertretend die Charta der Meinungsfreiheit. "Wir als Eintracht Frankfurt stehen mit unseren Grundwerten für ein konstruktives Miteinander und Fairness ein", sagte Hellmann: "Nicht nur im Sport ist eine vorurteilsfreie und hassbefreite Debattenkultur das höchste Gut, das es zu schützen gilt."

Initiiert wurde die Woche der Meinungsfreiheit vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Unter dem Titel #MehrAlsMeineMeinung formierte sich letztlich ein breites gesellschaftliches Bündnis, das bundesweit zahlreiche Onlineveranstaltungen, Aktionen und Kampagnen organisierte.

Vom 3. bis 10. Mai wird die Bedeutung der Meinungsfreiheit für eine freie, demokratische Gesellschaft in den öffentlichen Fokus gestellt. Als Partner dieser Woche setzt sich auch die Eintracht intensiv mit diesem wichtigen Thema auseinander.



