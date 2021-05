Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt spielt gegen den 1. FSV Mainz 05 am 32. Spieltag der Bundesliga . Die Partie wird um 15.30 Uhr in Frankfurt angepfiffen.

Rhein-Main-Derby! Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FSV Mainz 05. Während Frankfurt um die Qualifikation zur Champions League spielt, kämpft Mainz gegen den Abstieg. Das Spiel ist allerdings eines der Topspiele des 32. Spieltages, da Mainz momentan eines der formstärksten Teams ist. Wer wird Derbysieger?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen 1. FSV Mainz 05 heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans von Frankfurt, Mainz und der Bundesliga, denn jedes Spiel der Liga wird live und über die volle Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky besitzen die Übertragungsrechte.

Tuta: "The whole season has gone very well for me. I was given a chance to prove myself in the side and I made the most of the opportunity." 🎙💬



