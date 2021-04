Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Hütter bricht wieder die Vereinsbestmarke, Trapp schießt gegen Medien

Eintracht Frankfurt ist nach dem Sieg gegen Augsburg wieder auf Kurs. Auch eine Vereinsbestmarke konnte das Team knacken. Alles News und Gerüchte.

Eintracht Frankfurt am Donnerstag. Hier könnt Ihr alle aktuellen News, Informationen und Gerüchte von heute zu den Hessen aus der Bundesliga nachlesen.

Alles Wissenswerte aus den letzten Tagen über die Eintracht gibt es hier:

Eintracht Frankfurt, News: Hütter bricht wieder die Vereinsbestmarke

Eintracht-Trainer Adi Hütter bricht mit 56 Punkten bei Eintracht Frankfurt wieder die Vereinsbestmarke für die meisten Punkte in einer Saison. Bereits in seiner ersten Spielzeit 2018/19 stellte das Team unter ihm einen neuen Punkterekord seit der Einführung der Drei-Punkte-Wertung in der Saison 1995/96 mit 54 Zählern auf.

Im Jahr 2019 stand die SGE am Ende der Saison auf Platz sechs und verpasste die Champions-League-Plätze erst durch Patzer im Saisonendspurt. Eine Wiederholung der Geschichte will der Österreicher mit seiner Mannschaft dieses Jahr verhindern.

Nach der Bekanntgabe von Hütters Wechsel zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach spekulierten viele über eine Verunsicherung der Mannschaft. Gegen den zukünftigen Arbeitsgeber des 51-Jährigen verloren die Hessen daraufhin mit 0:4. Am Dienstag konnten die Adler gegen den FC Augsburg jedoch mit 2:0 gewinnen und drei wichtige Punkte holen.

Aktuell steht die Eintracht auf Platz vier. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt momentan noch vier Punkte. Mit Bayer Leverkusen wartet am Samstag im Bundesliga-Topspiel (18.30 Uhr) ein schwieriger Gegner.

Eintracht Frankfurt, News: "Frechheit!" Kevin Trapp schießt wegen Wechsel von Adi Hütter gegen Medien

Kevin Trapp, Torhüter von Eintracht Frankfurt, hat im Anschluss an den 2:0-Sieg der SGE über den FC Augsburg scharf gegen die Medien geschossen. Als Grund führte er den Umgang der Presse mit dem Wechsel von Eintracht-Trainer Adi Hütter nach Saisonende zu Borussia Mönchengladbach an.

Weil die Eintracht am vergangenen Samstag ein 0:4-Debakel bei Hütters künftigem Arbeitgeber erlebt hatte, wurde die schwache Leistung der SGE auch in Verbindung mit dem in der Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen bekannt gewordenen Wechsel gebracht. Für Trapp sei dies vollkommen unverständlich.

"Ich fand sehr traurig, da nach einer Niederlage alles schlecht zu reden und zu schreiben, dass die Form weg ist und alles am Trainer liegt. Das ist zu einfach. Deshalb hoffe ich, dass sich bald alle, vor allem, was die Medienlandschaft angeht, für uns freuen", sagte Trapp, der die Schwarzmalerei der Presse nach dem 0:4 als "Frechheit" bezeichnete.

Mit dem Sieg über Augsburg habe die Eintracht "eine Antwort auf das Gladbach-Spiel gezeigt", erklärte der 30 Jahre alte Nationaltorhüter, verwies aber erneut auf die Tatsache, dass man bereits nach dem 0:4 gesagt habe, "dass unsere Leistung nichts mit dem Trainer zu tun hatte".

Eintracht Frankfurt, Spielplan: Gegen diese Gegner muss die SGE noch ran in der Bundesliga