Eintracht Frankfurt rechnet angeblich mit Abgang von Andre Silva - Mehrere Klubs im Rennen

Mit seinen starken Leistungen bei Eintracht Frankfurt hat sich Andre Silva in den Fokus gespielt. Ein Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Bei Bundesligist Eintracht Frankfurt rechnet man angeblich fest mit einem Abgang von Torjäger Andre Silva. Das berichtet Sport1.

Intern soll bei den Hessen wohl niemand mehr mit einen Verbleib des 25-Jährigen rechnen. Die Bild brachte zuletzt ein Tauschgeschäft mit Real Madrid ins Gespräch, das Luka Jovic zurück zur Eintracht bringen könnte. Laut Sport1 ist dieses Szenario aber nicht sehr wahrscheinlich.

Andre Silva: Wechsel zu Atletico wahrscheinlichstes Szenario?

Wahrscheinlicher ist demnach ein Wechsel zu Atletico Madrid - Silva soll den Klub für 30 Millionen Euro verlassen dürfen -, doch auch Tottenham, Chelsea und Borussia Dortmund im Falle eines Wechsel von Erling Haaland werden als Interessenten genannt.

Silva, der von der AC Milan in die Bundesliga kam, kommt in der laufenden Spielzeit auf 26 Tore in 31 Pflichtspieleinsätzen.