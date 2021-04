Eintracht Frankfurt: Berater-Agentur von Andre Silva dementiert Gerüchte über Ausstiegsklausel

Zuletzt wurde berichtet, Andre Silva habe in seinem Vertrag bei Eintracht Frankfurt eine Ausstiegsklausel. Seine Berater-Agentur dementiert jedoch.

Immer wieder kursieren Transfergerüchte um Eintracht Frankfurts Top-Torjäger Andre Silva. Klar ist: Entgegen anderslautender Meldungen ist in dem Vertrag des portugiesischen Nationalspielers bei den Hessen keine Ausstiegsklausel verankert.

"Es gibt keine Ausstiegsklausel in Andre Silvas Vertrag", teilte eine Sprecherin der Berater-Agentur Gestifute, die den 25-jährigen Angreifer betreut, auf Nachfrage von Goal und SPOX mit.

Auch von einem verbalen Agreement, wonach Silva die SGE im Sommer für eine Summe von rund 30 Millionen Euro verlassen könne, ist der Agentur von Star-Berater Jorge Mendes nichts bekannt.

Um den vertraglich noch bis 2023 an die Hessen gebundenen Portugiesen ranken sich immer mehr Wechselgerüchte. Schwergewichte wie der FC Barcelona, Atletico Madrid oder Manchester United wurden zuletzt sogar mit Silva in Verbindung gebracht.

Noch-Trainer Adi Hütter sagte zuletzt: "Wenn Spitzenspieler die Möglichkeit haben zu einem Topverein zu gehen, bei dem sie sagen, das ist der nächste Schritt - dann ist das einfach so."

Eintracht-Vorstand: Silva-Verkauf im Sommer kein Muss

Ein Verkauf von Silva im Sommer ist daher nicht ausgeschlossen. Allerdings gilt auch ein Verbleib als möglich, gerade wenn sich der derzeitige Tabellenvierte für die Champions League qualifiziert und dadurch zusätzliche Millionen einnimmt.

Nach Informationen von Goal und SPOX sieht der Eintracht-Vorstand einen Verkauf von Silva aus wirtschaftlichen Gründen derzeit jedenfalls nicht als zwingend notwendig an.

Der im September 2019 vom AC Milan an den Main gewechselte Stürmer steht nach 28 Pflichtspielen in der laufenden Saison bei 24 Treffern und neun Vorlagen. In der Bundesliga ist nur Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern (35 Tore) treffsicherer als Silva (23).