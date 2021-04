Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Hübner wirbt für Roger Schmidt, Geheimnis um Haller-Ablöse gelüftet - die SGE heute

Eintracht Frankfurt, News: Hübner macht sich für Roger Schmidt als neuer Trainer stark

Der scheidende Sportdirektor Bruno Hübner sieht in Roger Schmidt einen passenden Trainer für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. "Ich bin ja nicht mehr in die Trainersuche involviert", sagte Hübner in einer virtuellen Medienrunde: "Aber Roger ist ein absoluter Fachmann, ein Toptrainer und Offensivfanatiker. Er lebt den Fußball. Er wäre ein Trainer, den ich mir gut vorstellen könnte bei der Eintracht."

Die Hessen sind derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger von Adi Hütter, der im Sommer zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach wechselt. Neben dem derzeit noch bei der PSV Eindhoven arbeitenden Schmidt gelten auch Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) und Sandro Schwarz (Dynamo Moskau) als Kandidaten. "Alle Verantwortlichen machen zurzeit einen super Job und ich bin mir sicher, dass am Ende das Richtige dabei rauskommt", sagte Hübner.

Der 60-Jährige hört am Saisonende auf eigenen Wunsch bei der Eintracht auf. An dieser Entscheidung werden auch die Abgänge von Hütter und Sportvorstand Fredi Bobic nichts ändern, betonte Hübner: "Das hatte ich schon länger im Kopf und das will ich auch nicht revidieren. Wir hinterlassen ein sehr gut bestelltes Feld, die Neuen können diese Arbeit nahtlos fortführen."

Eintracht Frankfurt heute: Geheimnis um Haller-Ablöse gelüftet

Eintracht Frankfurt hat nach dem Transfer von Sebastien Haller zu West Ham United und nach zahlreichen nicht beglichenen Raten der Hammers auf einen Teil der ursprünglich vereinbarten Ablösesumme verzichtet. Das bestätigte Finanzvorstand Oliver Frankenbach gegenüber Sport1 und hr.

Haller war im Sommer 2019 für 50 Millionen Euro von der Eintracht nach London gewechselt. Die Frankfurter vereinbarten mit West Ham jedoch eine Ratenzahlung, die seitens der Engländer aber nur unzuverlässig eingehalten wurde. Nachdem West Ham mit mehreren Raten in Rückstand war, schaltete die Eintracht den Weltverband FIFA ein.

Inzwischen ist das Thema aber erledigt, beide Klubs erzielten eine Einigung. "Wir haben gemeinsam mit dem Klub eine Finanzierung aufgesetzt, dies es West Ham ermöglicht hat, die fällige Summe zu bezahlen. Diese Zahlungen waren nicht nur in der laufenden Saison fällig, sondern sie gingen auch über die Saison hinaus. Am Ende haben wir eine Summe bekommen und somit war die Sache für beide Seiten beendet. Die Summe war so lukrativ, dass wir dieser Vereinbarung zugestimmt haben", sagte Frankenbach, ohne aber eine konkrete Summe zu nennen.

Sportlich und auch finanziell lohnte sich der Deal für West Ham nicht. Haller konnte bei den Hammers nicht an seine alten Erfolge anknüpfen und wechselte im vergangenen Januar für 22,5 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam.

Eintracht Frankfurt: Buffon kein Thema bei der SGE

Die italienische Torhüterikone Gianluigi Buffon steht nicht im Visier des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Etwaige Spekulationen um den Juve-Keeper wurden von seinem Berater Silvano Martina dementiert.

"Alles falsch, wir hatten nie Kontakt", äußerte sich dieser in der Bild-Zeitung. Das betreffende Gerücht war am Mittwochvormittag plötzlich aus Italien vernehmbar geworden.

Etwaiges Interesse am ehemaligen Welttorhüter wäre insofern überraschend gewesen, als dass die Hessen mit Kevin Trapp und Frederik Rönnow im nächsten Jahr über eine hochkarätige Besetzung auf der Torhüter-Position verfügen.

Buffon ist aktuell hinter Wojciech Szczesny die Nummer zwei im Tor der Alten Dame. Der mittlerweile 43-Jährige hatte geäußert, über eine Ausdehnung seiner Karriere bis 2023 nachzudenken. Sollte Buffon noch einmal wechseln, erscheint ein Transfer innerhalb der Serie A am wahrscheinlichsten.

Eintracht Frankfurt heute: Die restlichen Saisonspiele