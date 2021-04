Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte heute: SGE wohl an Jesse Marsch und Markus Krösche interessiert

Marsch könnte Nachfolger von Trainer Hütter werden, Krösche könnte Sportvorstand Bobic beerben. Hinteregger bekommt keine Strafe. Die SGE-News.

Bundesligist Eintracht Frankfurt am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zur SGE vom Tage.

Eintracht Frankfurt, alles Wissenswerte:

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: SGE will offenbar Jesse Marsch verpflichten

Eintracht Frankfurt beschäftigt sich wohl intensiv mit einer Verpflichtung des Trainers Jesse Marsch, der aktuell den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg trainiert, als Nachfolger für Adi Hütter. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll es kürzlich auch eine erste Anfrage an Marsch gegeben haben. Marsch würde Hütter beerben, der nach der Saison zu Borussia Mönchengladbach wechselt.

Allerdings ist auch RB Leipzig wohl an Marsch interessiert, dort könnte er Trainer Julian Nagelsmann beerben, der vor einem Wechsel zum FC Bayern steht. "Wenn ich die Möglichkeit als Trainer in Leipzig haben kann, dann ist es eine super Idee für mich", sagte Marsch im Sky-Interview.

Das Trainerkarussell auf dem deutschen Trainermarkt könnte somit auch die österreichische Liga erreichen. Denn RB Salzburg ist mit Trainer Marsch zwar zufrieden, ein Wechsel könnte aber veschmerzbar sein, wenn Trainer Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg kommt. Den Österreicher, der bereits als Co-Trainer in Salzburg gearbeitet hat, soll es laut Krone zurück in die Heimat ziehen. Damit dürfte aber wiederum in Wolfsburg eine Stelle frei werden. Es könnte also zu der Situation kommen, dass die aktuell fünf besten Teams der Bundesliga - Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund - allesamt mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen.

"Es muss ein richtig gutes Gesamtpaket sein, damit er sagt, er geht weg. Er hat ein ruhiges Umfeld, liebt die Arbeit mit jungen Spielern. Er hat richtig Spaß in Salzburg, seine Familie fühlt sich wohl, wir sind erfolgreich", erklärte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund zuletzt. "Andererseits kann ich auch nicht mit hundert Prozent sagen, er ist nächstes Jahr mein Trainer. Er muss den Weg des Vereins mit voller Überzeugung mitgehen."

Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Wechselt RB-Sportdirektor Markus Krösche zur SGE?

Der Abgang von Sportdirektor Markus Krösche bei RB Leipzig nach der Saison ist offiziell. Nach zwei Jahren wird der 40-Jährige die Sachsen trotz einer Vertragslaufzeit bis 2022 verlassen. Das bestätigte der Klub am Montag. "Es waren jederzeit sehr gute und saubere Gespräche mit Markus Krösche", erklärte Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der Geschäftsführer bei RB Leipzig. "Nach zwei Jahren der konstruktiven Zusammenarbeit sind wir nun gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass eine Auflösung des Vertrages die richtige Lösung für beide Seiten ist."

Krösche soll nun ein Kandidat auf die Nachfolge von Sportvorstand Fredi Bobic bei Eintracht Frankfurt sein. Der frühere Paderborner soll laut Frankfurter Rundschau schon länger in Frankfurt auf dem Zettel stehen - da sein Abgang in Leipzig nun feststeht, könnte es schnell gehen.

Damit würde die Eintracht die erste von mehreren Planstellen besetzen. In einer der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte stehen die Frankfurter vor der Situation, dass am Saisonende Trainer Adi Hütter und seine Co-Trainer den Verein Richtung Mönchengladbach verlassen, Sportvorstand Fredi Bobic zu Hertha BSC geht und auch Sportdirektor Bruno Hübner den Verein verlässt.

Eintracht Frankfurt, News: Hinteregger bekommt für Interview zu möglichen Krawallen keine Strafe

Abwehrspieler Martin Hinteregger muss nach seinen sonderbaren und verharmlosenden Aussagen zu möglichen Krawallen von Fußball-Rowdies keine vereinsinterne Strafe befürchten. Dies teilte Eintracht Frankfurt auf SID-Anfrage mit. "Wir haben mit Martin Hinteregger das Thema intern besprochen", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Die Haltung der SGE zu diesem Themenkomplex sei bereits "mehrfach deutlich und hinreichend hinterlegt" worden, führte der 49-Jährige aus. "Eintracht Frankfurt lehnt jedwede Form von Gewalt ab. Es ist an dieser Stelle aber auch mal festzuhalten, dass es nach allen bisher bekannten Informationen keine Gewalt im Rahmen des Spiels in Leverkusen gab."

Während des Gastspiels der Eintracht bei Bayer Leverkusen waren Anhängergruppen beider Teams von jeweils zwischen 80 und 100 Personen aufeinander getroffen. Nur mit einem massiven Aufgebot hatte die Polizei sich anbahnende Ausschreitungen verhindern können. Dies hatte eine Polizeisprecherin dem SID bestätigt.

"Die haben sich wahrscheinlich ausgeredet und ein bisschen gekloppt. Wenn es beide gewollt haben, ist es ja okay", hatte Hinteregger die Situation anschließend gegenüber dem ZDF verharmlost. So etwas gehöre ja zum Fußball dazu. "Ihr könnt wieder über was berichten, die haben Spaß beim Kämpfen, wir müssen Interviews dazu beantworten. Und jeder hat was davon. Ist ja nix Schlimmes", sagte der 28-Jährige.

