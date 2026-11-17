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Dank Sadio Mane landete Desire Segbe einst beim FC Bayern. Nun half der senegalesische Superstar seinem besten Kumpel erneut - und machte ihn in Frankreich beim Bourges FC zum Sportdirektor.

Sadio Mane kam 2022 mit reichlich Vorschusslorbeeren vom FC Liverpool zum FC Bayern - und mit seinem besten Kumpel: einem gewissen Desire Segbe aus Benin. Segbe fuhr Mane zunächst regelmäßig zum Training, dann verfolgte er Einheiten vom Balkon an der Säbener Straße und plötzlich spielte er für die Reserve des FC Bayern. Um dem 32 Millionen Euro teuren Neuzugang die Integration zu erleichtern, nahmen die Münchner damals tatsächlich kurzerhand auch dessen besten Kumpel unter Vertrag. Es war einer der kuriosesten Transfers in der Geschichte des FC Bayern.

Mane und Segbe kennen sich aus der senegalesischen Talentschmiede Generation Foot, später spielten sie kurzzeitig gemeinsam für den FC Metz. Mane avancierte beim FC Liverpool zum Weltstar, Segbe kickte in Luxemburg, in der Slowakei, in Rumänien und bei unterklassigen französischen Klubs, ehe die beiden in München wieder zusammenfanden.

Mane entwickelte sich beim FC Bayern zum Transferflop und wechselte nach einer enttäuschenden Saison für 30 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien, wo der mittlerweile 34-jährige Linksaußen bis heute aktiv ist. Segbe blieb noch einige Wochen länger in München. Im September 2023 verabschiedete auch er sich letztlich vom FC Bayern. Und zwar mit einer durchaus beachtlichen Ausbeute von zwölf Toren in 28 Einsätzen für die Reserve in der Regionalliga Bayern, einmal trug er sogar die Kapitänsbinde.

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Bourges FC kämpft gegen den Abstieg in die Fünftklassigkeit

Anschließend spielte Segbe in Belgien und in Polen und zuletzt erneut unterklassig in Frankreich. Anfang November beendete er bei SR Colmar im Alter von 33 Jahren seine aktive Karriere. Nur wenige Tage später verkündete er seine neue Tätigkeit, die er erneut seinem besten Kumpel zu verdanken hat. Segbe ist ab sofort Sportdirektor des französischen Viertligisten Bourges FC, der seit 2023 Mane gehört.

"Eine neue Aufgabe, die es mir ermöglichen wird, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Leidenschaft für den Fußball in den Dienst eines gemeinsamen Projekts zu stellen", schrieb Segbe in seinen sozialen Netzwerken. "Ich danke dem Verein für das Vertrauen. Mit großem Engagement und Entschlossenheit gehe ich dieses neue Kapitel an."

Der Klub aus der gleichnamigen 64.000-Einwohner-Stadt in der geografischen Mitte Frankreichs kämpft in der dreigleisigen vierten Liga aktuell gegen den Abstieg in die Fünftklassigkeit. Der Kader ist gespickt mit etlichen afrikanischen Spielern: Gleich acht kommen aus Manes Heimatland Senegal, einer wie Segbe aus Benin.