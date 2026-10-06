Bixente Lizarazu hat sich kritisch zum Streit von Cristiano Ronaldo und Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus geäußert. "Wenn sich dieses Theater fortsetzt, ist das ein schwerer Fehler aller drei Parteien: des Verbands, von Jorge Jesus und von Cristiano Ronaldo", sagte der ehemalige Linksverteidiger des FC Bayern München bei TF1. "Es darf nicht sein, dass die Geschichte bei einem Spieler wie ihm – und angesichts dessen, was er für Portugal darstellt – auf diese Weise endet", ergänzte er.

CR7 hatte das Lager des portugiesischen Nationalteams in der vergangenen Woche verlassen, als sich der Coach dazu entschieden hatte, im Nations-League-Duell in Dänemark auf Goncalo Ramos in der Sturmspitze zu setzen. Bereits zuvor in Norwegen durfte sich Cristiano Ronaldo als Ersatzspieler nur aufwärmen, kam aber nicht zum Einsatz.

"Sein Ego hat ihn dazu angetrieben, wie besessen zu arbeiten und alle Rekorde zu brechen. Doch irgendwann wird genau das zu deinem schlimmsten Feind. Es war seine Stärke, aber jetzt ist es sein schlimmster Feind", sagte Lizarazu. "Denn man hat eben das Alter, das man hat - und er wird auf dem 'Elefantenfriedhof' landen, das garantiere ich", ergänzte er.

Welches große Ziel hat Cristiano Ronaldo noch?

Mit seinen 41 Jahren spielt CR7 aktuell aller Voraussicht nach seine letzte Saison, in der er die Marke von 1000. Karrieretoren noch erreichen will. Nach der Weltmeisterschaft im Sommer hatte er, im Gegensatz zu Lionel Messi, seine Laufbahn im Nationaltrikot nicht beendet und war von Jorge Jesus, der ihn schon bei Al-Nassr trainiert hatte, wieder nominiert worden. Ob das Thema Nationalmannschaft nach dem Streit mit seinem Trainer nun erledigt ist, wird sich zeigen.

"Für einen alternden Spieler – und ganz besonders für jemanden wie Cristiano Ronaldo, der sich das Image des Unverwüstlichen aufgebaut hat – ist es schwer zu akzeptieren, dass man nicht mehr ganz so stark oder schnell wie früher ist. Doch so ist nun mal das Leben", meinte Lizarazu.