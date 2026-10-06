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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

"Dieses Trikot war mein Leben": Lionel Messi veröffentlicht emotionales Statement

Freundschaftsspiele
Argentinien - Benin
Argentinien
Benin
L. Messi

Lionel Messi wird schon bald nie mehr für Argentinien auflaufen. Nun zeigte er sich emotional.

Superstar Lionel Messi (39) hat sich vor seinem Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft mit einem emotionalen Statement an seine Fans gewandt.

"Der Moment ist gekommen. Ich gehe in Frieden, ich habe alles gegeben. Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben", sagte Messi in einem Video, das von Adidas Football in den Sozialen Medien veröffentlicht wurde. Messi bestreitet in der Nacht auf Mittwoch (1.00 Uhr MESZ) in Buenos Aires gegen den Benin sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien.

Messi geht als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze seines Landes, seit seinem Debüt 2005 erzielte er 125 Tore im Nationaltrikot. Mit der Albiceleste wurde er 2022 in Katar Weltmeister und gewann zweimal (2021, 2024) die Copa America. In diesem Jahr verlor er mit Argentinien das WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.).

Er bedankte sich bei den Fans für die unerschütterliche Unterstützung, die er während seiner gesamten Karriere erfahren hatte: "Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt. Ich werde euch immer in meinem Herzen tragen."

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