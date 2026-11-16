"Dieses Jahr wird schwer": Langzeitverletzter BVB-Star peilt Comeback nach der Winterpause an

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Wann kehrt Emre Can für den BVB auf den Platz zurück?

Emre Can arbeitet derzeit an seinem Comeback für Borussia Dortmund, mit einer Rückkehr in diesem Kalenderjahr rechnet der BVB-Kapitän jedoch nicht mehr.

"Dieses Jahr wird schwer", erklärte Can in einem Interview gegenüber Ruhr24, betonte allerdings, dass er für die Zeit nach der Winterpause zuversichtlich gestimmt ist: "Ich hoffe, dass ich im Januar wieder spielen kann."

Can hatte sich Ende Februar im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss zugezogen und stand dem BVB seitdem nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus ließ er sich im Oktober zusätzlich an den zuvor schon lödierten Adduktoren operieren.

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Mittlerweile gehe es dem 32-Jährigen sowohl körperlich als auch mental schon "viel besser". Er könne erste Trainingseinheiten in Teilen wieder absolvieren. Bei Borussia Dortmund steht der 48-malige Nationalspieler noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag.