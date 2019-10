DFB-Team: Deutschlands Heimtrikot für die EM 2020 geleakt?

Mit welchem Trikot läuft Deutschland bei der EM 2020 auf? Im Internet sind nun erste Bilder des neuen Heimtrikots aufgetaucht.

Im November wird Ausrüster Adidas das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die präsentieren. Im Internet sind nun erste Bilder aufgetaucht, die das neue Shirt zeigen sollen.

Natürlich ist das Heimtrikot wieder in weiß gehalten, dünne schwarze Querstreifen zieren das Jersey, wie ein Leak bei footy headlines zeigt.

DFB-Trikot 2020 hat offenbar Deutschlandflagge auf den Ärmeln

Eine Besonderheit ist an den Ärmeln zu finden, denn diese schließen in den Farben Schwarz, Rot und Gold in Anlehnung an die deutsche Flagge ab.

Am 16. November soll die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Weißrussland erstmals im neuen Trikot auflaufen.