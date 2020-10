Deutschland vs. Türkei: Die Aufstellung des DFB-Teams im Länderspiel heute

Bundestrainer Joachim Löw muss gegen die Türkei auf einige Stars verzichten. Eine Chance für die Reservisten, sich anzubieten. Alles zur Aufstellung.

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im Vorfeld ihrer Nations-League-Partien (gegen die und die ) in einem Testspiel mit der zu tun.

Austragungsort des prestigeträchtigen Duells ist die Dom-Metropole Köln, genauer das RheinEnergie Stadion im Stadtteil Müngersdorf. Der Anstoß erfolgt heute Abend um 20:45 Uhr. Goal liefert Euch alle Informationen zu den Aufstellungen.

Bundestrainer Joachim Löw muss gegen die Türkei auf eine Vielzahl gestandener Stars verzichten, Real-Profi Toni Kroos ist nicht für die Begegnung am Mittwochabend fraglich, sondern könnte verletzungsbedingt auch die anstehenden Länderspiele verpassen.

Sobald die Aufstellungen raus sind, findet Ihr sie in diesem Artikel. Außerdem könnt Ihr Euch alle Hintergründe zur Personalsituation hier durchlesen.

vs. Türkei heute: Das Länderspiel im Überblick

Duell Deutschland - Türkei Datum Mittwoch, 07. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergie Stadion, Köln

Deutschland vs. Türkei heute: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Leno - Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz - Can, Neuhaus - Draxler, Havertz, Brandt - Waldschmidt

Unsere Start-11! 🔥🇩🇪



12 Leno

2 Koch

3 Henrichs

6 Neuhaus

7 Draxler (C)

10 Brandt

11 Waldschmidt

14 Schulz

16 Rüdiger

21 Havertz

23 Can #GERTUR #DieMannschaft pic.twitter.com/IkTrT5B9LE — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 7, 2020

Acht Neue bringt Joachim Löw heute gegen die Türkei im Vergleich zum 1:1 gegen die Schweiz im September. Benjamin Henrichs, Robin Koch, Nico Schulz, Emre Can, Florian Neuhaus (feiert sein Debüt für die A-Nationalmannschaft), Julian Brandt, Kai Havertz und Luca Waldschmidt rücken neu in die Startelf des DFB-Teams. Im Tor steht derweil wieder Bernd Leno.

Mit folgender Aufstellung geht die Türkei ins Länderspiel heute:

Günok - Karaca, Ayhan, Demiral, Kaldirim - Yokuslu, Tufan, Sangare - Yazici, Ünal, Kilinc

Bei der Türkei nimmt Trainer Senol Günes sechs Änderungen vor gegenüber dem 0:0 gegen im September. Karaca, Ayhan, Demiral, Sangare, Yokuslu und Kilinc sind neu in der Startelf dabei.

Deutschland vs. Türkei heute: Die Personalsituation beim DFB

Toni Kroos, der gegen die Türkei ohnehin nicht eingeplant war, könnte länger ausfallen, zudem fehlt Timo Werner vom aufgrund grippeähnlicher Symptome. Suat Serdar wurde ebenfalls nominiert, der Schalker zog sich im Spiel gegen Leipzig am Samstagabend jedoch eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Marc-Andre ter Stegen befindet sich nach seiner Knieoperation in der Aufbauphase, Manuel Neuer dürfte erst in der zum Einsatz kommen.

Deutschlands Kader für die Länderspielphase:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno ( ), Kevin Trapp ( )

ABWEHR: Emre Can ( ), Matthias Ginter ( ), Robin Gosens ( ), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann (alle ), Robin Koch ( ), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark ( ), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah ( )

MITTELFELD/ANGRIFF: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide Borussia Dortmund), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos ( ), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea)

Deutschland vs. Türkei heute - die mögliche DFB-Aufstellung:

Bundestrainer Joachim Löw setzt im Fußball-Länderspiel gegen die Türkei am Mittwoch in Köln auf Kai Havertz in der Startformation. "Das plane ich schon. Er ist ein Spieler, der dem Spiel in technischer und spielerischer Hinsicht immer gut tut", sagte Löw vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend.

In Abwesenheit von Neuer und ter Stegen wird Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen. Ansonsten sollen die erfahrenen Spieler wie Emre Can und Julian Draxler die Jungen in Abwesenheit zahlreicher Stammkräfte führen.

Hoffnung auf ihren ersten Einsatz in der Nationalmannschaft machte Löw dem Dortmunder Mahmoud Dahoud sowie Florian Neuhaus und Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Es gebe eine "berechtigte Hoffnung, dass sie eingesetzt werden", so Löw.

Die mögliche DFB-Startelf: Leno - Can, Ginter, Rüdiger - Henrichs, Havertz, Neuhaus, Gosens - Draxler, Waldschmidt, Brandt



Deutschland vs. Türkei heute: Die Personalsituation bei der Türkei

Beim Duell zwischen dem DFB-Team und der türkischen Auswahl kommt es zum Wiedersehen mit einigen alten -Bekannten. Ex-HSV- und -Leverkusen-Profi Hakan Calhanoglu gibt sich die Ehre, auch Caglar Söyüncü, einst beim unter Vertrag und mittlerweile Leistungsträger bei wird mit von der Partie sein.

Dorukhan Toköz und Abdülkadir Ömür sind zurück im Kader, Cenk Tosun erholt sich hingegen weiterhin von an einer Kreuzbandoperation.

Deutschland vs. Türkei heute - die mögliche Aufstellung der Türkei:

Günok - Celik, Söyüncü, Kabak, Kaldirim - Tekdemir, Ozan Tufan - Yazici, Calhanoglu, Cengiz Ünder - Yilmaz

Deutschland gegen Türkei heute: Das Länderspiel live im Free-TV sehen - So geht's

Deutschland gegen die Türkei, Länderspiel am Mittwochabend. Wenn es heute um 20.45 Uhr in Köln zur Sache geht, könnt Ihr live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM mit dabei sein.