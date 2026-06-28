Deutschland vs. Paraguay: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Das WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay in der Runde der letzten 32 beginnt am 29. Juni 2026 um 16:30 Uhr EST und 21:30 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Spiel Deutschland gegen Paraguay in der Runde der letzten 32

Eine unberechenbare deutsche Mannschaft trifft auf Paraguay, das sich trotz durchwachsener Leistungen in der Gruppenphase in die Runde der letzten 32 geschlichen hat. Was können wir von diesem Duell in Boston, Massachusetts, erwarten?

Wie Deutschland und Paraguay hierhergekommen sind

Deutschland verlor zum Abschluss der Gruppenphase überraschend gegen Ecuador, doch das Spiel war bedeutungslos, weil die Mannschaft den Gruppensieg nach einem 7:1 gegen Curaçao und einem 2:1 in der Nachspielzeit gegen die Elfenbeinküste bereits sicher hatte.

Paraguay verlor zum Auftakt 1:4 gegen den Gastgeber USA, schlug dann aber die enttäuschende Türkei 1:0. Ein 0:0 gegen Australien reichte, um den Sprung in die Runde der letzten 32 zu schaffen. Deutschland ist hier Favorit; der Sieger trifft am 4. Juli auf den Sieger von Frankreich gegen Schweden.

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Deutschlands vielfältige Torgefährlichkeit

"Die Mannschaft" erzielte bisher zehn Tore, verteilt auf sieben verschiedene Spieler – ein Beleg dafür, dass die Elf von Julian Nagelsmann aus allen Lagen gefährlich ist. Der Stuttgarter Stürmer Deniz Undav, ein Spätentwickler, traf bereits dreimal, obwohl er noch keine Partie von Beginn an bestritt. Seine Rolle als "Super-Joker" könnte entscheidend sein, da er hinter dem Arsenal-Angreifer Kai Havertz meist als zweite Wahl gilt.

WEITERLESEN: Nagelsmann vertraut den bisher formschwachen Jamal Musiala und Florian Wirtz

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Angriff gegen hartnäckige Abwehr

Nagelsmanns deutsche Mannschaft verfügt über ein gefürchtetes Sturmquartett, das sich nach Belieben austauschen kann. Jamal Musiala und Florian Wirtz agieren bevorzugt zentral hinter Havertz. Ihre Aufgabe lautet, sich im engen letzten Drittel nicht zu behindern. Das Duell mit einem kompakten 4-5-1 könnte sie fordern, denn Gustafo Alvaros Paraguay will den Favoriten frustrieren. Zwei Spiele ohne Gegentor zeigen klar die Strategie der Südamerikaner.

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Verletzungs- und Sperrmeldungen

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zog sich im Spiel gegen die Elfenbeinküste eine Kniebandverletzung zu und fällt im weiteren Turnierverlauf aus. Antonio Rüdiger ersetzt den 26-Jährigen, während der Einsatz von Linksverteidiger Nathaniel Brown wegen einer leichten Verletzung fraglich ist. Der frühere Newcastle-Star Miguel Almirón sah gegen die Türkei Rot und fehlt Paraguay in dieser Partie.

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Wahrscheinliche Aufstellung Deutschlands

Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguays voraussichtliche Startelf

Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Deutschlands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (Stuttgart)

Verteidiger: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Stürmer: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

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Paraguays 26-köpfiger Kader

Torhüter: Roberto Junior Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Oliveira (Olimpia)

Verteidiger: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dinamo Moskau), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Mittelfeld: Damian Bobadilla (São Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Diego Gómez (Brighton), Mauricio Magalhães (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Stürmer: Miguel Almirón (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Straßburg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramón Sosa (Palmeiras).

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Team-News & Aufstellungen

Julian Nagelsmann übernimmt für dieses Spiel die deutsche Mannschaft. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Aufstellung hat der Trainer noch nicht veröffentlicht. Wir ergänzen aktuelle Infos kurz vor Anpfiff, sobald die Aufstellung feststeht.

Der paraguayische Trainerstab ist in den vorliegenden Daten noch nicht bestätigt; Angaben zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Aufstellung fehlen ebenfalls. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald der Anpfiff näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Formkurve der deutschen Mannschaft vor dem Achtelfinale

Deutschland geht mit einer Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen in die Runde der letzten 32. Zuletzt verlor die Mannschaft 1:2 gegen Ecuador am 25. Juni, womit eine Serie von Siegen endete. Zuvor besiegte die Mannschaft in der Gruppenphase die Elfenbeinküste 2:1 und Curaçao 7:1. Am 6. Juni gewann sie ein Testspiel gegen die USA 1:2. Im Mai siegte sie im letzten Vorbereitungsspiel gegen Finnland 4:0.

Paraguay holte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte die Mannschaft am 26. Juni 0:0 gegen Australien und zog als Drittplatzierter mit Wildcard in die K.o.-Runde ein. Zuvor besiegten sie am 20. Juni die Türkei 1:0 und verloren am 13. Juni 4:1 gegen die USA. In den Testspielen vor dem Turnier schlugen sie Nicaragua 4:0, verloren aber im März 2:1 gegen Marokko.

Bilanz der direkten Begegnungen

GER Letzte 2 Spiele PAR 1 Sieg 1 Unentschieden 0 Siege Deutschland 3 - 3 Paraguay

Deutschland 1 - 0 Paraguay 4 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Teams trafen laut Aufzeichnungen zweimal aufeinander, und beide Spiele waren torreich. Die letzte Begegnung datiert vom 14. August 2013: ein 3:3-Freundschaftsspiel. Zuvor gewann Deutschland am 15. Juni 2002 ein WM-Gruppenspiel 1:0 gegen Paraguay. Deutschland holte damit den einzigen Sieg, dazu kommt ein Unentschieden.

Tabelle

Deutschland gewann Gruppe E, Paraguay schloss Gruppe D als Dritter ab.