Deutschland U21 vs. Belgien U21 heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Die DFB-Junioren messen sich mit dem Nachwuchs aus Belgien. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heimspiel für den Vize-Europameister. In Gruppe 9 der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21-Auswahl am Sonntagnachmittag auf . Anpfiff ist um 16.00 Uhr im Freiburger Schwarzwald-Stadion.

Die runderneuerte Truppe von Stefan Kuntz führt ihre Gruppe mit zwei Siegen aus zwei Spielen souverän an und hat dabei sogar noch ein Spiel weniger bestritten. Gegen die Roten Teufel aus Belgien möchte das Team um Dennis Geiger und Johannes Eggestein nun die Tabellenführung ausbauen.

Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell U21 gegen Belgien U21 heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu unserem LIVE-TICKER , dem aktuellen U21-Kader der deutschen Nationalmannschaft sowie zu den Aufstellungen beider Teams .

Deutschland U21 vs. Belgien U21: Das Länderspiel der DFB-Junioren im Überblick

Duell Deutschland U21 - Belgien U21 Typ Qualifikationsspiel zur Datum Sonntag, 17.11.2019 | 16 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg (Deutschland) Zuschauer 18.000 Plätze

Deutschland U21 vs. Belgien U21 heute live im TV verfolgen: So geht's!

Ihr wollt das U21-Duell zwischen Deutschland und Belgien heute live im TV sehen? Dann seid Ihr hier goldrichtig, denn hier gibt's die Antwort.

Das Spiel in der Qualifikation für die U21 wird am Sonntagnachmittag bei Pro7 gezeigt. Der Privatsender zeigt zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Duell einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft in seinem Programm. "Wir haben schon einige Premieren sportlicher Wettkämpfe gefeiert, aber diese wird eine besondere. Zum ersten Mal spielt eine deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben", sagte Senderchef Daniel Rosemann.

Deutschland vs. Belgien: Das U21-Duell heute live im TV bei Pro7

Die Übertragung beginnt dort um 15.40 Uhr, also rund 20 Minuten vor dem Anpfiff der Partie. Im Vorfeld der Partie wird Christian Düren als Moderator die Zuschauer am Bildschirm begrüßen und gemeinsam mit Experte Rene Adler die Fans auf das Aufeinandertreffen einstimmen. Sobald der Ball rollt, übernimmt Matthias Stach als Kommentator aus dem Schwarzwald-Stadion in Freiburg.

Doch die TV-Übertragung ist nicht die einzige Möglichkeit, die Youngsters des DFB live zu sehen - auch im Internet wird das Spiel gezeigt. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Deutschland U21 vs. Belgien U21 heute im LIVE-STREAM verfolgen - Geht das?

Wie bereits erwähnt: Das Spiel aus Freiburg ist am Sonntag auch im LIVE-STREAM zu sehen. Die Internetübertragung von Pro7 macht's möglich. Der Sender aus Unterföhring bei München betreibt ein eigenes Streamingportal und zeigt sein Programm auch live im Internet.

Um das Duell Deutschland U21 gegen Belgien U21 zu sehen, müsst Ihr nichts weiter tun, als auf die Homepage des Senders zu gehen.

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem TV - also Beginn, Moderator, Experte und Kommentator sind identisch

Auf welchen Geräten Ihr den LIVE-STREAM zu Deutschland gegen Belgien U21 genießt, bleibt Euch überlassen. Pro7 bietet nämlich auch diverse kostenlose Apps an, um das Programm zu verfolgen.

Deutschland U21 vs. Belgien U21: Die Aufstellungen

Sobald beide Trainer sich auf eine Startformation festgelegt haben und diese veröffentlicht wurde, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Deutschland U21 vs. Belgien U21: Die Bilanz

DEUTSCHLAND U21 (insgesamt bislang 7 Duelle) BELGIEN U21 6 Siege 0 1 Unentschieden 1 0 Niederlagen 6 17 Tore 2

Der Kader der DFB-Junioren für das Spiel gegen Belgien

Deutschland U21, die Torhüter:

NAME VEREIN Markus Schubert FC Schalke 04 Finn Dahmen Lennart Grill 1. FC Kaiserslautern

Deutschland U21, die Abwehr:

Deutschland U21, das Mittelfeld:

Deutschland U21, der Angriff:

NAME VEREIN Janni Serra Holstein Kiel Lukas Nmecha VfL Wolfsburg Mergim Berisha SC Rheindorf Altach Ragnar Ache Sparta Rotterdam Johannes Eggestein

