Deutschland heute live: Wo laufen die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft im TV und STREAM?

Unter dem neuen Trainer Hansi Flick geht es für Deutschland in der WM-Qualifikation weiter. Wo laufen die Spiele live im TV und LIVE-STREAM?

Die erste Länderspielpause der Saison 2021/22 steht an, auf Deutschland warten dabei drei Spiele in der WM-Qualifikation . Zunächst tritt das DFB-Team gegen Liechtenstein an ( 2. September ), dann geht es zuhause gegen Armenien (5. September) und zum Abschluss ist der viermalige Weltmeister gegen Island (8. September) gefordert.

Es sind die ersten Partien unter der Leitung des neuen Bundestrainers Hansi Flick, der nach der EM im Sommer auf Joachim Löw folgte . Unter Löw schied Deutschland bei der Europameisterschaft im Achtelfinale aus, unterlag in der Runde der letzten 16 dem späteren Vize-Europameister England mit 0:2 .

Die WM 2022 in Katar ist nun das nächste ganz große Ziel, auf das Flick die Mannschaft vorbereiten soll . Für den ersten Dreierpack an Spielen sind dabei alle neun Punkte fest eingeplant.

Deutschland heute live : Das DFB-Team in der WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM sehen! Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie die Übertragungen laufen.

Deutschland heute live: Wo laufen die WM-Qualifikationsspiele? Die Partien im Überblick

SPIEL DATUM ORT Liechtenstein - Deutschland Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr Kybunpark (St. Gallen, Schweiz) Deutschland - Armenien Sonntag, 5. September, 20.45 Uhr Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart, Deutschland) Island - Deutschland Mittwoch, 8. September, 20.45 Uhr Laugardalsvöllur (Reykjavik, Island)

Deutschland heute live: Wo laufen die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft im TV?

In den letzten Jahren war nicht immer jedem so ganz klar, wo denn nun die Länderspiele des DFB-Teams live im TV gezeigt werden. Übertragen die ARD oder das ZDF ? Oder doch RTL ? Oder sind die Spiele vielleicht nur im Pay-TV zu sehen?

Bei letzterer Frage können wir Euch schon einmal beruhigen: Die Spiele von Deutschland in der WM-Qualifikation werden live im Free-TV übertragen. Aber auf welchem Sender denn nun?

Deutschland heute live: RTL zeigt das DFB-Team in der WM-Quali im TV

Sender : RTL

: RTL Spiele : Liechtenstein vs. Deutschland (2.9., 20.45 Uhr), Deutschland vs. Armenien (5.9., 20.45 Uhr), Island vs. Deutschland (8.9., 20.45 Uhr)

: Liechtenstein vs. Deutschland (2.9., 20.45 Uhr), Deutschland vs. Armenien (5.9., 20.45 Uhr), Island vs. Deutschland (8.9., 20.45 Uhr) Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte : Steffen Freund

Anders als früher, als das DFB-Team immer entweder bei der ARD oder im ZDF zu sehen war, werden die WM-Qualifikationsspiele von Deutschland aktuell live und exklusiv von RTL übertragen . Der Privatsender zeigt somit auch die anstehenden drei Begegnungen der Mannschaft von Hansi Flick live im Free-TV .

Sowohl für Liechtenstein vs. Deutschland am Donnerstag (2. September) als auch für Deutschland vs. Armenien (5. September) und Island vs. Deutschland (8. September) müsst Ihr also RTL einschalten, um die DFB-Elf live im TV zu sehen. Die Vorberichte starten für gewöhnlich eine halbe Stunde vor Anpfiff, der jeweils um 20.45 Uhr ertönen wird. Kommentiert werden die Spiele von Marco Hagemann, als Experte ist der frühere Nationalspieler Steffen Freund im Einsatz.

Deutschland heute live: Wo laufen die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft im LIVE-STREAM?

Ihr könnt Deutschland in der WM-Qualifikation nicht nur live im TV, sondern auch im LIVE-STREAM verfolgen. Auch hier ist RTL exklusiv für die Übertragung zuständig - es gibt allerdings einen Haken.

Denn während die Spiele im Fernsehen live und kostenlos im Free-TV gezeigt werden, ist für den LIVE-STREAM jeweils ein Abonnement notwendig. Wer keinen Fernseher zuhause hat oder während der Partien gerade unterwegs ist, muss also etwas bezahlen, um das DFB-Team live in Action zu sehen.

Deutschland heute live: TVNow zeigt die WM-Quali im LIVE-STREAM

Das liegt daran, dass RTL die WM-Qualispiele im Internet live über seine Streamingplattform TVNow überträgt und man für diese zunächst ein Abo abschließen muss. Damit Ihr Deutschland in der WM-Qualifikation über den Live-TV-STREAM von RTL bei TVNow sehen könnt, benötigt Ihr das Premium Paket. Das kostet 4,99 Euro im Monat, alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter diesem Link .

Die Übertragung im STREAM ist derweil identisch mit jener im TV. Auch hier geht RTL jeweils eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit Vorberichten auf Sendung, kommentiert werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auch hier von Marco Hagemann.

Deutschland heute live: Die Tabelle der WM-Quali-Gruppe der DFB-Elf

Bis dato sind in WM-Qualifikationsgruppe J, der Staffel der DFB-Elf, drei Partien absolviert worden. Noch unter Joachim Löw startete Deutschland Ende März zunächst gut, holte Siege gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) .

Dann folgte allerdings die überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Nordmazedonien , weshalb Deutschland aktuell auch nur Platz drei belegt.

PLATZ LAND TORE PUNKTE 1 Armenien 6:2 9 2 Nordmazedonien 9:4 6 3 Deutschland 5:2 6 4 Rumänien 5:6 3 5 Island 4:6 3 6 Liechenstein 1:10 0

Deutschland heute live: DAZN zeigt DFB-Elf im Re-Live und in den Highlights

Wer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation verpasst, dem bietet DAZN eine schöne Möglichkeit, die Partie im Nachhinein doch noch zu sehen.

Denn der Streamingdienst zeigt die drei anstehenden Spiele der DFB-Elf jeweils ab 0 Uhr im Re-LIVE . Rund eineinhalb Stunden nach Abpfiff könnt Ihr auf DAZN also noch einmal die vollen 90 Minuten von Liechtenstein vs. Deutschland, Deutschland vs. Armenien und Island vs. Deutschland anschauen.

Außerdem hat DAZN auch die Highlights der Partien in Zusammmenfassungen auf Abruf im Angebot. Der Streamingdienst, der in dieser Saison auch fast alle Spiele der Champions League und so viel Bundesliga wie nie zuvor live überträgt , zeigt übrigens alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM .

Die WM-Qualifikation live auf DAZN: Die Highlightspiele der kommenden Tage

Schweden - Spanien (Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr)

Italien - Bulgarien (Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr)

Polen - Albanien (Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr)

Ungarn - England (Donnerstag, 2. September, 20.45 Uhr)

Ukraine - Frankreich (Samstag, 4. September, 20.45 Uhr)

Slowakei - Kroatien (Samstag, 4. September, 20.45 Uhr)

Schweiz - Italien (Sonntag, 5. September, 20.45 Uhr)

Belgien - Tschechien (Sonntag, 5. September, 20.45 Uhr)

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement, das Euch entweder 14,99 Euro monatlich (Monatsabo, monatlich kündbar) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo, heruntergerechnet 2,50 Euro Ersparnis pro Monat) kostet. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos .

Deutschland heute live: Das ist der Kader von Hansi Flick für die WM-Qualifikation

Tor Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal) Abwehr Niklas Süle (FC Bayern), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), David Raum (TSG Hoffenheim), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Ridle Baku (VfL Wolfsburg) Mittelfeld Joshua Kimmich (FC Bayern), Leon Goretzka (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (FC Bayern) Angriff Marco Reus (Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (RB Salzburg), Thomas Müller (FC Bayern), Timo Werner (FC Chelsea), Serge Gnabry (FC Bayern), Leroy Sane (FC Bayern)

Deutschland heute live: Das DFB-Team im LIVE-TICKER verfolgen

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation könnt Ihr nicht nur live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen, sondern Euch auch im LIVE-TICKER über die Partien informieren.

Goal stellt zu allen Spielen der DFB-Elf einen kostenlosen TICKER zur Verfügung. Seid Ihr gerade unterwegs, erfahrt Ihr dort stets, wie sich das deutsche Team schlägt und werdet über Tore beinahe in Echtzeit informiert. HIER kommt Ihr zur Übersicht der anstehenden LIVE-TICKER .

Deutschland heute live: Wann findet die WM 2022 in Katar statt?

Deutschland will nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und dem Scheitern im Achtelfinale bei der EM im vergangenen Sommer nun bei der WM 2022 wieder höher hinaus. Aber wann findet die kommende Weltmeisterschaft überhaupt statt?

WM 2022 in Katar: Die wichtigsten Daten

Teilnehmer : 32

: 32 Beginn : 21. November 2022

: 21. November 2022 Finale: 18. Dezember 2022

Wegen der klimatischen Bedingungen im Gastgeberland Katar hat sich die FIFA dazu entschieden, die WM vom Sommer in den Winter zu verlegen, da die Temperaturen dann deutlich angenehmer sind. Das Eröffnungsspiel der WM 2022 soll daher am 21. November 2022 stattfinden, das Finale ist für den 18. Dezember 2022 geplant.

