Wann findet die WM 2022 in Katar statt? Alle Infos zu Datum, Gastgeber, Modus, Finale

Die Weltmeisterschaft (WM) 2022 in Katar ist eine der umstrittensten der Geschichte. Goal liefert Euch alle Informationen zu dem Turnier.

Als Fußballprofi ist es die wohl aufreibendste Zeit seit langem. Durch die Corona-Pandemie mussten viele Turniere und Wettbewerbe verschoben werden, der Spielkalender platzt aus allen Nähten. Viele Akteure hatten nach der EM 2021 kaum Pause, bevor die reguläre Saison mit den Vereinen bereits wieder startete. In absehbarer Zeit ist keine Besserung in Sicht. Denn im Winter 2022 steht das nächste große Ereignis an: Die Weltmeisterschaft in Katar.

Aufgrund der enormen Hitze zur Sommerzeit im Wüstenstaat wurde das Turnier erstmals in der Geschichte des Fußballs in die Wintermonate verlegt. Ein Novum, das einige Folgen nach sich zieht. Denn durch die Verlegung findet die WM mitten in der laufenden Saison statt. Vor allem für die europäischen Klubs eigentlich ein No Go. Auch aufgrund dieses Umstands wird die WM 2022 eine der kürzesten in der Geschichte des Turniers sein (28 Tage).

Goal liefert Euch einen Überblick über das Turnier, den Modus, den Gastgeber Katar, sowie die Daten der WM 2022.

Wann startet die WM 2022 in Katar?

Die Weltmeisterschaft 2022 startet offiziell am 21. November 2022 um 13 Uhr Ortszeit mit dem Eröffnungsspiel. Im Vergleich zu Deutschland laufen zu dieser Jahreszeit die Uhren in Katar zwei Stunden vor. Das bedeutet, dass das Eröffnungsspiel in Deutschland um 11 Uhr ausgestrahlt wird. Die Anstoßzeiten der Gruppenspiele sind immer um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr unserer Zeit.

Wie bereits erwähnt wird die WM eine der kürzesten der Geschichte sein. Für die Gruppenphase stehen lediglich zwölf Tage zur Verfügung. Normalerweise wurde den Gruppenspielen bislang immer ein Zeitraum von 15 Tagen zugeteilt. Für die anschließende K.o.-Phase sind 16 Tage vorgesehen. Lediglich die WM 1978 in Argentinien war mit 25 Tagen noch kürzer. Das Finale der WM 2022 steigt am 18. Dezember (4. Advent) um 18 Uhr (16 Uhr MEZ).

WM 2022, Gastgeber Katar: Weltranglisten-42. nicht zu unterschätzen

Katar ist auf der Weltkarte des Fußballs ein eher kleines Licht. Dennoch sollte man die Mannschaft von Trainer Félix Sánchez nicht unterschätzen. Der Spanier arbeitet seit 2013 als Trainer für den Verband. Damals fing er als Coach der U19 an und übernahm in den Folgejahren die U20 sowie U23, ehe er zum Cheftrainer der A-Nationalmannschaft aufstieg. Dort arbeitet er mit den Jungs zusammen, die er bereits bei den U-Mannschaften coachte. Man ist also eingespielt.

Katar gehört zum asiatischen Fußballverband und wurde 2018/2019 sogar Asienmeister. Um gut auf das kommende Turnier vorbereitet zu sein, setzte man nicht nur Freundschaftsspiele an. Beispielsweise nahm die Nationalmannschaft am amerikanischen Gold Cup teil. Dort scheiterte man erst im Halbfinale am späteren Sieger USA (0:1). Darüber hinaus nimmt Katar außer Konkurrenz an der WM-Qualifikation in Gruppe A teil.

Bislang verlor man dort nur gegen Serbien (0:4) und Portugal (1:3). In der FIFA-Weltrangliste belegt Katar den 42. Platz und rangiert damit vor Nationen wie Norwegen, Ägypten, Griechenland oder Schottland.

Weltmeisterschaft: Der Modus der WM 2022

Standardmäßig werden auch an der kommenden Weltmeisterschaft 32 Teams teilnehmen. Das galt aber lange Zeit als nicht sicher. Denn die FIFA hatte überlegt, künftig 48 Mannschaften teilnehmen zu lassen. Das entsprechende Gedankenspiel wurde aber letztlich verworfen. Qualifiziert ist aktuell nur Gastgeber Katar.

Wie üblich duellieren sich die Mannschaften nach überstandener Gruppenphase im Achtelfinale. Im Viertelfinale kämpfen die Teams dann um den Einzug in das Halbfinale. Dort werden schließlich die beiden Finalisten ermittelt.

WM 2022: Der Qualifikationsstand in Europa

Dies ist lediglich ein grober Überblick über die aktuelle Lage. Manche Nationen (wie z.B. Griechenland) haben bislang erst zwei Spiele absolviert und sind daher im Hintertreffen.

Platzierung Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E 1. Portugal Schweden Italien Frankreich Belgien 2. Serbien Spanien Schweiz Ukraine Tschechien 3. Luxemburg Kosovo Nordirland Finnland Wales 4. Irland Griechenland Bulgarien Bosnien Weißrussland 5. Aserbaidschan Georgien Litauen Kasachstan Estland

Platzierung Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I Gruppe J 1. Dänemark Türkei Kroatien England Armenien 2. Israel Niederlande Russland Polen Deutschland 3. Österreich Montenegro Slowakei Ungarn Nordmazedonien 4. Schottland Norwegen Slowenien Albanien Rumänien 5. Färöer Lettland Malta Andorra Island 6. Moldawien Gibraltar Zypern San Marino Liechtenstein

WM 2022 in Katar: Wann ist das Finale?

Wie erwähnt findet das Finale am 4. Advent statt. Der fällt 2022 auf den 18. Dezember. Um 16 Uhr deutscher Zeit treffen im Lusail Iconic Stadium die beiden Finalisten aufeinander. Das Stadion befindet sich noch im Bau und soll nach Fertigstellung insgesamt 86.250 begeisterten Zuschauern Platz bieten. Das Stadion liegt etwas außerhalb der katarischen Hauptstadt Doha.