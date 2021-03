Deutschland vs. Nordmazedonien live: Die WM-Qualifikation jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 3. Spieltag der WM-Qualifikation auf Nordmazedonien. Goal ist wie immer im LIVE-TICKER mit dabei.

Dritter Spieltag in der WM-Qualifikation, dritter Auftritt des deutschen Nationalteams. Heute geht es um 20.45 Uhr in die Partie gegen Nordmazedonien in Duisburg.

Gegen Island (3:0) und Rumänien (1:0) gab es zwei Siege für die Elf von Joachim Löw. Damit steht man an Tabellenplatz eins der Gruppe J, Gegner Nordmazedonien hat drei Punkte auf dem Konto.

Deutschland vs. Nordmazedonien live: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER verfolgen - das geht in diesem Artikel. Zudem könnt Ihr die vollen 90 Minuten heute im TV und LIVE-STREAM sehen - hier findet Ihr alle Infos.

Deutschland vs. Nordmazedonien 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung Deutschland ter Stegen - Ginter, Rüdiger, Can - Goretzka, Kimmich, Gündogan, Gosens - Havertz, Gnabry, Sane. Aufstellung Nordmazedonien Dimitrievski - Ristevski, Musliu, Velkovski - Nikolov, Ademi, Alioski - Bardhi, Elmas - Pandev, Trajkovski Gelbe Karten Velkovski (5.), Gosens (28.), Rüdiger (37.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

31. | Serge Gnabry lässt auch seine nächste Chance aus: Nach einem öffnenden Diagonalpass von Rüdiger aus der Abwehr auf den linken Flügel hat dort Gosens viel Platz. Sein Zuspiel kommt über einen Umweg nach rechts in die Box zu Gnabry, der aber aus etwa acht Metern wuchig viel zu hoch abschließt

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

28. | Robin Gosens foult Bardhi im Mittelfeld. Dafür gibt es die Gelbe Karte für den deutschen Abwehrspieler.

27. | Ein flacher Gnabry-Schuss von der linken Seite wird von Keeper Dimitrievski im Fünfer mit einer Fußabwehr pariert.

25. | Knapp 25 Minuten sind absolviert. Das deutsche Team ist spielerisch klar überlegen, aber noch fehlt die zündende Idee oder der perfekte Pass, um die dichte Abwehr der Nordmazedonier entscheidend zu zerschneiden. In optimale Schussposition kommt Deutschland bisher auf jeden Fall kaum bis gar nicht. Allerdings spielt die DFB-Elf auch sehr geduldig und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

24. | Jetzt kommen die Gäste erstmals nach einer Kombination von Elmas und Alioski im Strafraum der Löw-Elf an den Ball. Das finale Zuspiel in die Mitte von Alioski fängt die DFB-Defensive dann aber ab.

22. | Das gab es bisher noch nicht in diesem Spiel: Goretzka foult Elmas in der eigenen Hälfte, sodass es einen Freistoß für Nordmazedonien in etwa 40 Metern Torentfernung gibt.

20. | 4:0-Torschüsse für Deutschland stehen bisher auf dem Notizzettel, aber keiner davon kam auf den von Dimitrievski gehüteten Kasten.

19. | So richtig gefordert werden die Schützlinge von Trainer Löw erst im letzten Drittel des Spielfelds. Nordmazedonien zieht sich weiter sehr weit zurück, wenn das DFB-Team in Ballbesitz ist - und das ist ja meistens der Fall. Im Mittelfeld also gibt es sehr viel Platz, rund um den Strafraum dann eher wenig.

18. | Fünf deutsche Akteure - inklusive Keeper Ter Stegen - haben bisher eine Passquote von 100 Prozent.

16. | Springt Musliu der Ball im Strafraum an den Arm? Die Proteste der DFB-Elf werden nur sehr leise formuliert. Schiri Karasev lässt auch weiter spielen.

15. | Die Statistik weist bisher knapp 70 Prozent Ballbesitz für das deutsche Team aus. Gefühlt sind es aber noch mal 25 Prozentpunkte mehr ...

14. | Sane und Ginter kombinieren auf der rechten Seite. Immer wieder sind es schnelle Direktpass-Aktionen, die dann Nordmazedonien in der Abwehr in Schwierigkeiten bringen. In dieser Szene haben die Gäste Glück, dass Gnabry etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes am Ball vorbeitritt nach dem flachen Zuspiel in die Mitte.

12. | Die Gäste sind wieder komplett, Bardhi kann weiterspielen.

11. | Bardhi humpelt an die Seitenlinie. Die Betreuer packen sofort einen dicken Eisbeutel auf den hinteren linken Oberschenkel.

9. | Goretzka hat die nächste Chance für das deutsche Team: Havertz spielt ihn rechts im Strafraum nach einem schnellen Angriff frei, der Rechtsschuss des Bayern-Spielers aus etwa zwölf Metern touchiert dann die Latte. Der Keeper ist noch mit den Fingerspitzen dran.

7. | Wenn die Nordmazedonier mal in Ballbesitz kommen, werden sie sofort von den DFB-Spielern im Mittelfeld eng attackiert. Es bleibt der Angelovski-Mannschaft kaum Zeit für ein durchdachtes Aufbauspiel.

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

5. | Darko Velkovski zieht Leroj Sane am Trikot und so dann zu Boden. Dafür sieht der Verteidiger seine erste Gelbe Karte in der laufenden WM-Qualifikation.

5. | Ginter schlägt einen gut getimten Pass aus dem rechten Mittelfeld nach links in den Strafraum. Dort läuft Gnabry ein, aber dessen Direktabnahme ist kein Volltreffer. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ins Toraus.

4. | Die Gäste überlassen Deutschland das Fußballspielen. Nordmazedonien arbeitet gegen den Ball.

2. | Viel Ballbesitz für das deutsche Team gleich zu Beginn. Die Gäste ziehen sich wie erwartet schnell zurück mit einer Fünferreihe ganz hinten.

1. | Das Spiel beginnt. Kurz zuvor entrollt das deutsche Team noch ein Transparent mit der Aufschrift "Wir für 30" - und setzt damit ein weiteres Mal ein Zeichen für Menschenrechte.

1. | Die Partie läuft. Deutschland spielt in den weißen Trikots, Nordmazedonien tritt ganz in Rot an.

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Zwei Spieler der Gäste sind noch einer besonderen Erwähnung wert: Angreifer Goran Pandev ist bereits 37 Jahre alt. Sein 28-jähriger Sturmpartner Aleksandar Trajkovski traf in den ersten beiden WM-Quali-Spielen dreimal. Auf ihn gilt es also besonders aufzupassen für die deutsche Defensive.

Vor Beginn | In etwa fünf Minuten ist Anpfiff in Duisburg. Schiedsrichter ist dann Sergei Karasev aus Russland.

Vor Beginn | Gegen Rumänien hatte Deutschland zuletzt ein deutliches Chancenplus - am Ende aber sprang eben nur das eine Tor von Serge Gnabry heraus. Heute steht die DFB-Offensive also unter besonderer Beobachtung: Es sollen (mehr) Treffer her. Neben Gnabry spielt Sane ganz vorne, aber auch Havertz oder Goretzka sind vorne natürlich in der Lage, Chancen nicht nur zu kreieren, sondern auch zu vollenden.

Vor Beginn | Doch in dieser von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Umständen bestimmten Zeit zählt für die Mannschaft von Trainer Löw selbst am Ende vielleicht nur das Ergebnis. Aber das Umfeld und die Fans wollen natürlich auch guten Fußball sehen.

Vor Beginn | Dass mit Toni Kroos, Marco Reus, Thilo Kehrer, Julian Brandt oder Julian Draxler einige Akteure aus der ersten Reihe fehlen, ändert nichts daran, dass an das DFB-Team im Vorfeld eigentlich nur eine Frage gestellt wurde: Wie hoch fällt der Sieg aus?

Vor Beginn | Deutschland und Nordmazedonien treffen heute zum ersten Mal überhaupt in einem Länderspiel aufeinander. Deutschland will im letzten WM-Quali-Spiel vor dem EM-Sommer natürlich den dritten Sieg einfahren. Alles andere wäre auch eine ziemliche Enttäuschung. Der Weltmeister von 2014 gilt in der Gruppe J als klarer Favorit. Die anderen Gegner neben den bereits einmal geschlagenen Island und Rumänien sind mit Armenien und Liechtenstein ebenfalls keine Fußball-Schwergewichte.

Vor Beginn | Nach dem 2:3 gegen Rumänien zum Auftakt gab es in der zweiten Quali-Partie ein klares 5:0 gegen Liechtenstein. Im Vergleich zu diesem Spiel sieht die Aufstellung der Nordmazedonier aber etwas anders aus: Velkoski ist neu dabei in der Abwehr, Ademi und Nikolov starten im Mittelfeld. Ristevski, Spirovski und Radeski sitzen zunächst auf der Bank. Die Gäste werden wohl in einem kompakten 3-5-2 auflaufen, wobei es gegen den Ball dann ein 5-4-1 sein dürfte.

Vor Beginn | So starten die Gäste aus Nordmazedonien in die Partie: Dimitrievski - Ristovski, Velkoski, Musliu - Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski - Pandev, Trajkovski. Trainer: Angelovski.

Vor Beginn | Nach dem zweiten Sieg in der WM-Qualifikation - dem 1:0 gegen Rumänien am vergangenen Sonntag - bringt Bundestrainer Jogi Löw heute zwei neue Akteure in seine Startformation: Im Tor beginnt Marc-Andre ter Stegen anstelle von Manuel Neuer, zudem kommt Robin Gosens für Lukas Klostermann in der Defensive zum Einsatz. Für Ter Stegen ist es das erste Länderspiel seit knapp eineinhalb Jahren (6:1 gegen Nordirland im November 2019). In den zehn Pflichtspielen, in denen er im Tor der deutschen Nationalmannschaft stand, gab es keine Niederlage. Kapitän ist heute Ilkay Gündogan.

Vor Beginn | Das ist die Aufstellung der DFB-Elf: Ter Stegen - Gosens, Ginter, Rüdiger, Can - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der WM-Qualifikation zur Begegnung des 3. Gruppenspieltages zwischen Deutschland und Nordmazedonien.

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Deutschland:

ter Stegen - Can, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Goretzka, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane.

Aufstellung Nordmazedonien:

Dimitrievski - Ristevski, Musliu, Velkovski - Nikolov, Ademi, Alioski - Bardhi, Elmas - Pandev, Trajkovski

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Die Gruppentabelle vor der Partie heute

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 2 4:0 6 2. Armenien 2 3:0 6 3. Nordmazedonien 2 7:3 3 4. Rumänien 2 3:3 3 5. Island 2 0:5 0 6. Liechtenstein 2 0:6 0

In der WM-Quali wird heute der 3. Spieltag der Gruppenphase gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und Nordmazedonien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Joachim Löw will seinem noch nicht benannten Nachfolger mit dem dritten Sieg in der WM-Qualifikation den Weg bereiten. Zugleich ist das Duell mit Nordmazedonien das letzte Pflichtspiel vor der EM.

Düsseldorf (SID) Joachim Löw schiebt vor seinem letzten EM-Casting alle Sentimentalitäten zur Seite. "Wehmut schwingt auf keinen Fall mit. Alle Kraft ist dem Spiel und dem Turnier gewidmet", sagte der scheidende Bundestrainer vor dem Abschluss der WM-Quali-Trilogie gegen Nordmazedonien - und er warnte vehement vor dem krassen Außenseiter: "Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Sie sind keinen Deut schlechter als die Rumänen. Das wird noch einmal ein Kraftakt."

Löw will seinem noch nicht benannten Nachfolger mit dem dritten Sieg am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg auf dem Weg zur Winter-WM in Katar ein bestelltes Feld hinterlassen. Zudem erhofft er sich letzte Erkenntnisse vor der Nominierung seines vorläufigen EM-Kaders im Mai. In seiner Mannschaft hat der 61-Jährige bereits "einen Konkurrenzkampf Richtung EM" festgestellt. Die nächsten zwei Monate seien entscheidend, betonte Löw.

Einige Entscheidungen für die Länderspiel-Premiere gegen Nordmazedonien hat er hingegen schon getroffen. Marc-Andre ter Stegen wird für Manuel Neuer im Tor stehen, Ilkay Gündogan die Mannschaft in Abwesenheit Neuers als Kapitän aufs Feld führen. Ob beispielsweise Timo Werner oder Florian Neuhaus eine Startelfchance erhalten, darauf wollte sich Löw erst nach dem Abschlusstraining am Montagabend in Düsseldorf festlegen.

Für das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen werden noch einmal alle Kräfte gebündelt. "Es sind außergewöhnliche Umstände. Umso wichtiger wäre es jetzt, den dritten Sieg nachzulegen und die maximale Punkteausbeute zu holen", sagte Gündogan.

Welcher Trainer bei der Fortsetzung der Qualifikation im September von dem Neun-Punkte-Start profitieren kann, ist offen. Löw wurde nach eigenen Angaben dazu noch nicht befragt. "Es ist auch kein Thema, dass ich mit den Spielern hier über die Nachfolge rede", sagte Löw, der aber DFB-Präsident Fritz Keller geraten hat, "dass es immer gut ist, wenn man ein bisschen in die Mannschaft reinhört".

Den intensiven Austausch mit seinen Spielern hat Löw auch bei der Regeneration am Montag gesucht. Den Chancenwucher im Spiel in Rumänien (1:0) sprach Löw deutlich an. Zudem schwor er seine Tabellenführer der Gruppe J auf den 19. Sieg in der WM-Qualifikation in Folge ein: "Wir wollen nachlegen."

Dazu soll auch die verbesserte Defensive beitragen. Erstmals seit vier Jahren könnte die DFB-Auswahl in drei Spielen in Folge ohne Gegentor bleiben. "Es ist wieder kompakter und mannschaftlich geschlossener. Die Mannschaft war zuletzt eng und gestaffelt", lobte Löw. Er räumte aber auch ein, dass Island (3:0) und Rumänien "nicht die Kaliber" gewesen seien, "die bei der EM um den Titel spielen". Man sei "noch nicht auf das Äußerste gefordert worden".

Das wird beim Jahreshöhepunkt (11. Juni bis 11. Juli) schon in der Vorrunde mit den Duellen gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal ganz anders aussehen. Den letzten Schliff soll sich das DFB-Team in den beiden Länderspielen gegen Dänemark (2. Juni/Spielort offen) und Lettland (7. Juni/Düsseldorf) holen.

Dann muss Löw auch die Fragen nach seinem Überangebot im Mittelfeld beantworten. "Es liegt am Bundestrainer, so viele Topspieler wie möglich auf den Platz zu bringen und die Aufgaben zu verteilen", sagte Gündogan.

Die voraussichtliche deutsche Aufstellung: ter Stegen - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Kimmich - Goretzka, Gündogan - Werner, Gnabry, Sane. - Trainer: Löw

Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-TICKER: Die WM-Quali im Überblick