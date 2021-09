In der WM-Qualifikation kommt es heute zum Länderspiel Deutschland vs. Armenien. Goal begleitet die Partie am Sonntagabend im LIVE-TICKER.

Deutschland trifft am 5. Spieltag der Qualifikation zur WM 2022 heute auf Armenien. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist am Sonntag um 20.45 Uhr.

Für das DFB-Team ist es das zweite Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick, der nach der EM auf Joachim Löw folgte. Flicks Premiere am vergangenen Donnerstag verlief holprig, aber letztlich erfolgreich: Gegen Liechtenstein gab es in St. Gallen einen mühevollen 2:0-Erfolg, für die Tore sorgten Timo Werner und Leroy Sane.

In Gruppe J sprang Deutschland damit von Platz 3 vor auf Platz 2, der Weltmeister von 2014 hat nun neun Zähler auf dem Konto. Einen Punkt mehr konnte Armenien bislang sammeln, das Team um Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan liegt damit aktuell an der Tabellenspitze. Nach zuvor drei Siegen kamen die Armenier zuletzt in Nordmazedonien aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Deutschland vs. Armenien, die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER: In diesem Artikel bleibt Ihr stets auf dem Laufenden über das Geschehen in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena. Wer das Länderspiel lieber live im TV oder im LIVE-STREAM sehen will, der kann sich in einem separaten Artikel auf Goal über die Übertragung informieren.

Deutschland vs. Armenien live: Das Länderspiel heute im LIVE-TICKER

Deutschland - Armenien Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Deutschland - Aufstellung Armenien - Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der WM-Qualifikation zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen Deutschland und Armenien.

Deutschland vs. Armenien heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Gegen 19.45 Uhr erscheint hier die offizielle Aufstellung!

Armenien setzt auf folgende Aufstellung:

Gegen 19.45 Uhr erscheint hier die offizielle Aufstellung!

Deutschland vs. Armenien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Länderspiel heute

Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum vierten Mal auf Armenien – neben einem 6:1 in einem Testspiel im Juni 2014 gab es in der Qualifikation zur WM 1998 ein 5:1 auswärts und ein 4:0 zu Hause.

In drei Länderspielen gegen Armenien erzielte die deutsche Elf 15 Tore (5.0 im Schnitt) – unter allen Teams, gegen welche Deutschland mindestens drei Mal antrat, hat die DFB-Elf nur gegen San Marino (8.5) und gegen Liechtenstein (5.8) einen höheren Toreschnitt pro Spiel.

Hansi Flick steht vor seinem Heimdebüt als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft, seine fünf direkten Vorgänger blieben bei ihrem Heimdebüt unbesiegt (drei Siege, zwei Remis). Die letzte Niederlage bei seinem Heimdebüt musste Franz Beckenbauer beim 1:3 gegen Argentinien im September 1984 hinnehmen.

In Stuttgart gewann die deutsche Mannschaft fünf ihrer letzten sechs Länderspiele, einzige Ausnahme war das 1:1 gegen Spanien in der letzten Partie im September 2020. Die letzte Niederlage im Stuttgarter Stadion gab es beim 0:1 gegen Italien im August 2003.

Wie seine drei direkten Vorgänger (Völler, Klinsmann, Löw) gewann Hansi Flick sein erstes Spiel als DFB-Nationaltrainer, letztmals sieglos war Erich Ribbeck 1998 geblieben (0-1 in der Türkei). Als insgesamt dritter DFB-Trainer könnte Flick nun seine ersten beiden Spiele gewinnen (nach Völler und Löw).

Das DFB-Team traf in jedem der letzten 17 Heimspiele und erzielte dabei 52 Treffer insgesamt (3.1 pro Partie). Letztmals ohne Torerfolg în Heimspielen blieb Deutschland in der Nations League gegen Frankreich beim 0:0 in München im September 2018.

Im Jahr 2020 gelang es der deutschen Defensive lediglich beim 1:0 im Freundschaftsspiel gegen Tschechien ohne Gegentor zu bleiben. Im laufenden Kalenderahr hielten die DFB-Spieler immerhin schon drei Mal, gegen Island und Rumänen und Liechtenstein, die Null. Das 2:0 gegen Liechtenstein beendete eine Serie von sieben Spielen ohne Weiße Weste für die deutsche Auswahl.

Beim 2:0-Sieg über Liechtenstein gingen drei der vier Scorerpunkte an Bayern-Spieler: Jamal Musiala legte bei seiner ersten Torbeteiligung im DFB-Dress das 1:0 von Chelseas Timo Werner auf. Das 2:0 war dann eine Co-Produktion von Leroy Sané und Leon Goretzka der bei zwei seiner insgesamt drei Torvorlagen für Deutschland Sané assistierte.

Timo Werner, für den die Partie in Stuttgart ein Spiel im Heimatort ist, erzielte gegen Liechtenstein das erste Länderspieltor der Ära Flick. Letztmals hatte er im Juni 2021 im Freundschaftsspiel gegen Lettland ein Tor für das DFB-Team erzielt.

Florian Wirtz (18J 122T) wurde bei seiner Einwechslung in gegen Liechtenstein der drittjüngste Debütant in der DFB-Elf seit 1945, jünger waren nur Uwe Seeler (17J 345T) und Jamal Musiala (18J 027T). Gegen Armenien könnten mit David Raum, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi weitere Neulinge zu ihrer Premiere im DFB-Team kommen.

Deutschland vs. Armenien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. Armenien heute ... live im TV RTL im LIVE-STREAM TVNow im Re-Live DAZN im LIVE-TICKER Goal

In der WM-Qualifikation wird heute der 5. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und Armenien heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Deutschland vs. Armenien heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur WM-Qualifikation

Hansi Flick blickte sichtlich stolz in die Kameras. Der neue Bundestrainer schien sich wohl zu fühlen inmitten seiner Nationalspieler beim offiziellen Teamfoto auf dem Rasen der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena. Doch Flick wurde bald wieder ernster und nahm beim Abschlusstraining für das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien umgehend wieder die Arbeit auf.

Denn der neue Chef hat jede Menge zu tun, das machte Flick wenige Stunden zuvor bei der Pressekonferenz deutlich. Da brannte ihm was auf der Seele. "Ich möchte zuerst eines sagen, was mir wichtig ist: Wir Trainer sind natürlich auch nicht blind." Mit diesen Worten begann er die Runde vor seinem Heim-Debüt am Sonntag (20.45 Uhr/RTL).

Keine Frage: Die teils scharfe Kritik an seiner zähen Premiere beim 2:0-Sieg in St. Gallen gegen Liechtenstein gefiel Flick nicht. Er sei zwar "nicht dazu da, um Dinge schönzureden, und wir können - was die Torausbeute betrifft - auch nicht zufrieden sein", sagte der 56-Jährige. Aber für ihn als Trainer seien "oft andere Dinge entscheidend". Und außerdem: "Es braucht ein bisschen Zeit, um neue Ideen und die Spielphilosophie zu implementieren."

Für das Spiel gegen den Weltranglisten-88. Armenien, bei dem der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan nach wie vor glänzend Regie führt, erwartet Flick eine spielerische Weiterentwicklung - auch wenn die Zeit zum Trainieren kaum gegeben war. "Passspiel", "Präzision", "Überzeugung, Tore zu erzielen" - all das will Flick von seinen Spielern sehen. Denn einen Ausrutscher gegen den Tabellenführer kann sich die DFB-Auswahl als Zweiter der Gruppe J eigentlich nicht erlauben.

Für den eingeplanten Erfolg stärkte Flick das Selbstvertrauen jedes Einzelnen. "Man merkt, dass er uns den Mut, der uns ein bisschen abhanden gekommen ist, zurückgeben möchte", berichtete Stürmer Timo Werner. Helfen sollen bei dem Prozess auch die erwarteten 18.000 Fans. Er habe die Stimmung in Stuttgart "immer als herausragend" empfunden, so Flick.

Werner, der unweit des Stadions aufgewachsen ist, schränkte etwas ein: "Wir Schwaben sind allgemein bekannt, schnell kritischer zu sein als in anderen Teilen Deutschlands." Ist der Fußball aber gut, ist es die Stimmung in der Regel auch. "Es liegt an uns", meinte der Profi des Champions-League-Siegers FC Chelsea.

Kapitän Manuel Neuer, der nach seinen Sprunggelenk-Problemen ins Tor zurückkehrt, und der bereits aus dem Teamhotel verletzt abgereiste Thomas Müller (Adduktoren) werden vor dem Anpfiff für ihre 100. Länderspiele, die schon etwas länger zurückliegen, geehrt. Definitiv ausfallen wird Robin Gosens mit einer Fußverletzung. Der Einsatz von Kai Havertz (grippaler Infekt), der beim Abschlusstraining fehlt, ist unwahrscheinlich. Als Linksverteidiger könnte der Hoffenheimer David Raum zu seinem Länderspiel-Debüt kommen, ansonsten dürfte Flick neben Neuer auch Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startelf beordern.

Die Spieler lenkten sich nach der Rückkehr aus St. Gallen mit einem gemeinsamen Kino-Abend ab. "Ich fand die Aktion gut", sagte Flick: "Das Wichtigste ist, dass wir als Team zusammenstehen." Auch die Qualität im Kader sei "sehr gut", nur müsse man nun versuchen, "so schnell wie möglich die PS auf den Rasen zu bekommen".

Die Statistik spricht klar für die DFB-Auswahl, die in vier Duellen gegen Armenien eine makellose Bilanz aufweist und das bislang letzte Aufeinandertreffen im Juni 2014 klar mit 6:1 gewinnen konnte.

Quelle: SID

Deutschland vs. Armenien im LIVE-TICKER: Das Länderspiel heute im Überblick