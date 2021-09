Deutschland vs. Liechtenstein live: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER

In der WM-Qualifikation kommt es heute zur Begegnung Liechtenstein vs. Deutschland. Goal begleitet das Spiel am Donnerstagabend im LIVE-TICKER.

Am 4. Spieltag der WM-Qualifikation trifft Deutschland auf Liechtenstein. Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 2. September, um 20.45 Uhr in St. Gallen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien steht das deutsche Nationalteam in der Gruppe J derzeit lediglich auf dem dritten Platz. Gelingt heute beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick der Pflichtsieg gegen Liechtenstein?

Liechtenstein vs. Deutschland im LIVE-TICKER

Liechtenstein - Deutschland Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung Liechtenstein - Aufstellung Deutschland - Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung des 4. Spieltages in der WM-Qualifikation zwischen Liechtenstein und Deutschland.

Liechtenstein vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des DFB-Teams:

Folgt gegen 19.45 Uhr.

Liechtenstein setzt auf folgende Aufstellung:

Folgt gegen 19.45 Uhr.

Liechtenstein vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Länderspiel heute

Die deutsche Nationalmannschaft trifft zum fünften Mal auf Liechtenstein, die bisherigen vier Duelle wurden allesamt gewonnen – nur gegen Estland, Georgien (je fünf Mal) und Aserbaidschan (sechs Mal) trat die deutsche Elf in der Historie öfter an und gewann dabei immer.

In vier Länderspielen gegen Liechtenstein schoss die deutsche Elf insgesamt 27 Tore (6.75 im Schnitt) – unter allen Teams, gegen welche Deutschland öfter als einmal antrat, hat die DFB-Elf nur gegen San Marino einen höheren Torschnitt pro Spiel (8.5).

Hansi Flick steht als elfter Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft vor seinem Debüt – mit Joachim Löw, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler konnten die letzten drei ihr Debütspiel allesamt gewinnen, die letzte Niederlage zum Start gab es für Erich Ribbeck beim 0:1 in der Türkei 1998.

Auswärts hat die deutsche Elf noch nie ein WM-Qualifikationsspiel verloren, in 47 Partien gab es 37 Siege und zehn Remis. Die letzten 14 Auswärtspartien wurden allesamt gewonnen, zuletzt gelang dies beim 3:3 in Finnland im September 2008 nicht.

Im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im März 2021 kassierte die deutsche Elf beim 1:2 nach zuvor 35 ungeschlagenen WM-Quali-Spielen die erste Niederlage seit fast 20 Jahren (1:5 gegen England im September 2001) und verpasste die Einstellung des Verbandrekords von 36 ungeschlagenen Spielen in Folge in der WM-Quali (1934 bis 1985).

Liechtenstein verlor im Jahr 2021 alle seiner fünf Länderspiele bei 2:22 Toren – eine längere Niederlagenserie hatte Liechtenstein zuletzt von 2016 bis 2017 (acht).

Liechtenstein verlor die letzten 17 WM-Qualifikationsspiele allesamt, der letzte Punktgewinn gelang im Juni 2013 zu Hause beim 1:1 gegen die Slowakei. Die einzigen beiden Siege in der WM-Qualifikation gelangen 2004 und 2005 gegen Luxemburg (4:0 A, 3:0 H).

Defensiv anfällig: Deutschland kassierte in jedem der letzten drei Länderspiele (mindestens) zwei Gegentore – eine längere Serie dieser Art gab es in diesem Jahrtausend nur im Jahr 2005 unter Jürgen Klinsmann (sogar sieben Spiele in Folge).

Gleich vier Akteure könnten unter Hansi Flick gegen Liechtenstein zu ihrem DFB-Debüt kommen: David Raum, der im Sommer aus Fürth zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Karim Adeyemi (RB Salzburg) und der bereits zuvor im Kader gestandene Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Marco Reus könnte erstmals seit 13. Oktober 2019 und damit 690 Tagen Abstinenz wieder für das DFB-Team auflaufen. In der Bundesliga verlor Reus alle drei Partien gegen Coach Hansi Flick, nun stünden die beiden erstmals auf der gleichen Seite.

Liechtenstein vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nichts und niemand konnte Hansi Flick die Vorfreude auf seine Power-Premiere verderben. Der Ausfall seiner beiden Leitwölfe Manuel Neuer und Thomas Müller, die dreistündige Anreise mit dem Bus, die noch offene Kapitäns-Frage, die ihm "unter der Dusche" gekommen war - Flick reagierte auf all das mit einem entspannten Lächeln.

Der neue Bundestrainer versprühte vor seinem Debüt im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr) in St. Gallen gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein jene Aufbruchstimmung, die laut Neuer "in die deutschen Wohnzimmer überschwappen" soll. "Es geht darum, von Anfang an eine Begeisterung zu entwickeln", sagte Flick - er selbst geht mit Feuereifer voran: "Ich freue mich auf mein erstes Länderspiel und darüber, für diese Nation verantwortlich zu sein."

Dem Neustart nach 15 Jahren der am Ende bleiernen Ära Joachim Löw komme viel Bedeutung zu, betonte auch der neue Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich: "Deutschland guckt auf uns." Daher wolle man "nicht lange fackeln" und "viele Tore schießen", denn: "Die Tabelle sieht nicht so prickelnd aus." In der Gruppe J ist Deutschland nur Dritter. Siege gegen Liechtenstein, Nummer 198 der Weltrangliste, gegen Armenien (5. September) und Island (8. September) sind Pflicht.

Doch das allein reicht nicht. Man wolle "die Herzen wieder gewinnen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff - dazu gehört auch der Verzicht auf einen Flug von Stuttgart nach St. Gallen. Das "Flug-Gate" im Vorjahr beim Nations-League-Spiel in Basel gegen die Schweiz hat die DFB-Auswahl viele Sympathien gekostet.

Der Schlüssel für einen Stimmungsumschwung ist aber Flick. Mit neuer Taktik, neuen Ideen, neuem Trainerteam und neuem Geist hat der frühere Erfolgscoach von Bayern München eine zarte Euphorie geweckt. "Was ich gesehen habe, macht unglaublich Freude", sagte Bierhoff: "Das ist ein Neuanfang, wir starten bei Null. Man merkt, dass alle Spieler Lust haben."

Auch wenn das - anders als unter Löw - wie am Dienstag zwei Trainingseinheiten am Tag bedeutet. "Das brauchen wir, das hilft uns, das macht auch Spaß", sagte Ilkay Gündogan, der Flick in den ersten Tagen als "menschlich überragend" wahrgenommen hat: "Er weiß, wie er mit den Spielern sprechen muss."

Flicks Ansprache ist fordernd, motivierend - und sie scheint zu fruchten. Die Mannschaft werde "richtig Gas geben und neuen Schwung entfachen", versprach Marco Reus. Neuer, der wegen seiner Probleme am Sprunggelenk kein einziges Training absolvierte und im Tor durch Bernd Leno ersetzt wird, sprach sogar davon, in Katar "möglichst Weltmeister" werden zu wollen.

Liechtenstein wird noch kein Prüfstein sein, auch wenn Flick vom Gegner "beeindruckt" ist. Der Bundestrainer wird das gescheiterte Löw-Experiment mit der Dreier-Abwehrkette beenden und auf das 4-2-3-1-System umstellen, mit dem er schon beim FC Bayern große Erfolge gefeiert hatte. Für Müller, der wegen einer Adduktoren-Verletzung das Team-Quartier bereits verlassen hat, dürfte Gündogan offensiv wie bei Manchester City agieren.

Kimmich rückt von rechts wieder auf die "Sechs" und übernimmt nach dem Rücktritt von Toni Kroos noch mehr Chef-Aufgaben - sowie von Neuer wohl die Kapitänsbinde. "Er muss auf dem Feld der Leader sein", forderte Flick. Er selbst wird es an der Seitenlinie vorleben.



