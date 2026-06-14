Deutscher Weltmeister soll Co-Trainer von Jose Mourinho bei Real Madrid werden

Wie am Sonntagabend The Athletic und die spanische Zeitung Marca übereinstimmend berichteten, sei es der Wunsch Mourinhos, den mittlerweile 38 Jahre alten ehemaligen Real-Profi als seinen Assistenten zurück in die spanische Hauptstadt zu holen. Khedira kam einst zeitgleich mit Mourinho 2010 zu den Königlichen. Unter dem Portugiesen war Khedira im Mittelfeld gesetzt und gewann in ihrer gemeinsamen Premierensaison das spanische Double.

Den Medienberichten zufolge seien die Gespräche bereits weit fortgeschritten. Khediras Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. Bereits sein früherer Teamkollege Pepe wurde für den Staff von Real gehandelt. Mourinho wird am 13. Juli die Vorbereitung aufnehmen. Bei spanischen Vizemeister hat er einen Vertrag bis 2029.

Für Khedira, der mit Deutschland 2014 Weltmeister wurde, würde die denkbar größte Bühne beim europäischen Schwergewicht zugleich seine Premiere in einem Trainerstab bedeuten. 2021 war bekannt geworden, dass Khedira sich um eine Trainerlizenz bemüht hat. Nach seiner bis Sommer 2021 währenden Spielerkarriere war er als Berater des Managements beim VfB Stuttgart für knapp eine Saison aktiv. Seither arbeitet der gebürtige Stuttgarter als TV-Experte bei DAZN.