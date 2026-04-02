Der Tag, an dem die Welt begriff, wie gut Kylian Mbappe mit 19 Jahren war





"Ich möchte nicht nur jemand sein, der im Fußball nur vorübergehend auftaucht." Die Tiefe von Mbappes Worten kurz nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2018 stand im Kontrast zu seinem jungen Alter – aber er brauchte sich keine Sorgen zu machen. Mit 19 Jahren hatte er Frankreich gerade zum größten Titel im Fußball geführt. Seitdem ist er nicht mehr aus dem Rampenlicht verschwunden.

Der Tag, an dem Kylian Mbappé mit gerade einmal 19 Jahren sein atemberaubendes Talent der Welt präsentierte, wird ewig in Erinnerung bleiben. Solche herausragenden Leistungen sind nicht nur ein Fest für Fußballfans, sondern auch ein Anlass für Wettanbieter, interessante Quoten und Möglichkeiten anzubieten. Wer sich dem Abenteuer Sportwetten anschließen möchte, findet in der Interwetten Anmeldung eine attraktive Option, die eine Vielzahl von Wettmöglichkeiten bietet, um solche beeindruckenden Talente durch strategische Einsätze optimal zu nutzen.

Mbappe war nicht gerade ein Unbekannter, als er nach Russland kam, im Gegenteil; Mbappe galt da bereits als das Aushängeschild der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps. Der Teenager war ein Jahr zuvor auf Leihbasis von AS Monaco zu Paris Saint-Germain gewechselt - 2018 griff dann die Kaufpflicht von 180 Millionen Euro, wodurch er mit 19 Jahren zum zweitteuersten Spieler der Fußball-Geschichte wurde; hinter Vereinskollege Neymar, der 2017 222 Millionen Euro gekostet hatte. Mbappe schlug in Paris sofort ein, in seiner ersten Saison verbuchte er 38 Torbeteiligungen.

Wie er die WM 2018 anschließend im Sturm eroberte, war dennoch etwas, das man seit Pele 1958 in Schweden nicht mehr gesehen hatte. Es war der Auftakt zu einer Karriere auf dem allerhöchsten Level. Heute ist Mbappe der Superstar, von dem spätestens nach der WM 2018 alle dachten, der er einfach werden musste. Harte Arbeit steckt dennoch dahinter.

Per Abstauber zum jüngsten französischen WM-Torschützen

Getty Images

Frankreich startete trotz seines Staraufgebots, zu dem neben Mbappe unter anderem Paul Pogba, N'Golo Kante und Raphael Varane gehörten, wenig überzeugend in das Turnier. Es brauchte einen Elfmeter und ein ungewöhnliches Eigentor, um Australien im Auftaktspiel zu besiegen, bevor man auch gegen eine hartnäckige peruanische Mannschaft Schwierigkeiten bekam.

Es war letztlich Mbappe, der den Einzug ins Achtelfinale sicherte. Sein erstes WM-Tor war einfach: Nachdem ein abgefälschter Schuss von Olivier Giroud den peruanischen Torwart überwunden hatte, schob er den Ball nur noch über die Linie. In diesem Moment wurde er zum jüngsten französischen Torschützen bei einer Weltmeisterschaft.

Ein torloses Unentschieden gegen Dänemark am 3. Spieltag sicherte Frankreich dann den Gruppensieg.

Messi ausgeschaltet und Peles Rekord egalisiert

Getty Images

Am 30. Juni 2018 begann die Welt dann endgültig zu verstehen, welches Niveau dieser Mbappe mit nur 19 Jahren schon besaß.

Frankreich gegen Argentinien hieß es im Achtelfinale, Mbappe gegen Messi. In Kasan zeigte der junge Franzose seine bis dahin beeindruckendste Leistung.

In der elften Minute eroberte er nach einem Fehler von Messi den Ball und startete aus der eigenen Hälfte, ließ seine Gegner hinter sich und wurde schließlich von Marcos Rojo im Sechzehner gefoult. Antoine Griezmann verwandelte den anschließenden Elfmeter nach dem überragenden und beeindruckenden Lauf Mbappes.

Nach spektakulären Toren von Angel Di María und Benjamin Pavard sowie einem argentinischen Tor durch einen Abpraller, entschied Mbappe letztlich das Spiel mit seinem Treffer zum 3:3 und 4:3. Mbappe wurde damit der erste Teenager seit Pele 1958, der in einem WM-K.o.-Spiel zwei Tore erzielte.

"Pele ist eine Klasse für sich"

Getty Images

Pelé gratulierte Mbappé sogar öffentlich. Dennoch zeigte sich Mbappe bescheiden: "Das ist schmeichelhaft, aber Pelé ist eine Klasse für sich."

Deschamps betonte: "In einem so wichtigen Spiel hat er sein ganzes Talent gezeigt." Und Griezmann fügte hinzu: "Die Welt hat gesehen, welches Potenzial wir haben – und sie hat Kylian gesehen."

Mbappe bleibt in Viertel- und Halbfinale ohne Treffer

Getty Images

Im Viertelfinale gab es einen 2:0-Sieg für Frankreich gegen Uruguay, wobei Griezmann und Varane die Hauptrolle spielten.

Im Halbfinale gegen Belgien um Eden Hazard und Kevin De Bruyne war Mbappe eine ständige Gefahr bei Kontern, auch wenn er kein Tor erzielte. Der Kopfballtreffer von Samuel Umtiti brachte Frankreich schließlich ins ersehnte Finale gegen Kroatien.

Auf der größten aller Bühnen

Getty Images

Im Finale explodierte Mbappe dann nach einer eher unauffälligen ersten Hälfte in der Schlussphase.

Nach dem Tor von Pogba zum 3:1 kam sein entscheidender Moment: Nach einem Pass von Lucas Hernandez schoss er flach von außerhalb des Strafraums ins Tor, zum 4:1. Mbappe wurde damit nach Pelé erst der zweite Teenager, der in einem WM-Finale ein Tor erzielte.

Und Frankreich gewann auch dank Mbappes großartigen Leistungen seinen zweiten Weltmeistertitel.

"Willkommen im Club"

Getty Images

Pele meldete sich im Anschluss erneut zu Wort: "Willkommen im Club", schrieb die Legende aus Brasilien und scherzte sogar: "Wenn er weiterhin meine Rekorde einstellt, muss ich vielleicht meine Fußballschuhe aus dem Schrank holen."

Mbappe zeigte mit seiner Antwort eine ungewöhnliche Reife: "Ich habe gelernt, dass die größten Stars die bescheidensten sind. Meine Mutter hat immer gesagt: 'Bevor du ein großer Spieler wirst, sei ein großer Mensch.'"

Nicht nur "auf der Durchreise"

Getty Images

Nach dem Finale im Luzhniki-Stadion erklärte Mbappe zudem: "Ich möchte nicht nur jemand sein, der im Fußball auf der Durchreise ist. Weltmeister zu sein, bedeutet für mich nur, dass ich noch besser werden möchte."

Das Turnier war rückblickend sein Sprungbrett zum weltweiten Ruhm. Heute, mit 27 Jahren, ist er bereits eine Weltmeisterschafts-Ikone – und hat als Teenager zweimal denjenigen eingeholt, den viele für den Größten der Geschichte halten.