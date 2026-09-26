Denver Broncos gegen Los Angeles Rams live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Denver Broncos gegen Los Angeles Rams

27. Sept. 2026 - 20:20 Empower Field at Mile High

Die Denver Broncos empfangen die Los Angeles Rams in der dritten Woche der NFL-Hauptrunde im Empower Field at Mile High in Denver, Colorado. Der Anpfiff erfolgt am Montag, 28. September, um 2:20 Uhr BST.

So können Sie das Spiel Denver Broncos gegen Los Angeles Rams verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem sind NFL Redzone und das NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Denver Broncos gegen Los Angeles Rams – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Denver Broncos

Bei den Broncos gab es in Sachen Verletzungen überwiegend gute Nachrichten, vor allem bei den Runningbacks, auch wenn ein Rookie ausfällt:

J.K. Dobbins (RB) : Spielbereit. Nach Hüftproblemen zu Wochenbeginn trainierte er Donnerstag und Freitag wieder voll und steht ohne Verletzungsstatus zur Verfügung.

RJ Harvey (RB) : Spielbereit. Nachdem er in Woche 2 wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren musste, nahm Harvey voll am Training teil und steht im Kader, um gemeinsam mit Dobbins ein starkes Duo zu bilden.

Jonah Coleman (RB) : FÄLLT AUS. Der Rookie-Runningback zog sich in Woche 2 eine schwere Knöchelverstauchung zu. Obwohl er trotz der Verletzung weiterspielte und das Spiel gegen Jacksonville sicher nach Hause brachte, hielt ihn die Verletzung die ganze Woche vom Training fern, und die Coaches schlossen ihn offiziell für das Spiel aus. Tyler Badie wird in seiner Abwesenheit voraussichtlich mehr Spielzeit erhalten.

Marvin Mims Jr. (WR) : Fraglich. Mims verpasste Woche 2 wegen einer Fußverletzung. Er kehrte diese Woche im begrenzten Umfang ins Training zurück, und die Coaches treffen erst kurz vor Spielbeginn eine Entscheidung über seinen Einsatz.

Team-News der Los Angeles Rams

Die Mannschaft von Cheftrainer Sean McVay muss auf dem Weg nach Denver, wo die Höhenlage eine Rolle spielt, weiterhin erhebliche Ausfälle in der Verteidigung und im Angriff verkraften:

Puka Nacua (WR) : Fraglich. Nacua fehlte wegen anhaltender Schmerzen in Leiste und Hüfte das gesamte Training. McVay schloss ihn nicht offiziell aus, hält einen Einsatz aber für sehr unwahrscheinlich; die Erwartungen an seine Rückkehr in der nächsten Woche sind hoch.

Kamren Kinchens (S) : Fraglich. Der Stamm-Safety pausierte wegen einer Oberschenkelzerrung die ganze Woche und wird das Spiel wahrscheinlich verpassen.

Colby Parkinson (TE) : Fraglich. Parkinson kämpft mit einer Knieverletzung, nahm aber am Freitag am Walkthrough teil. McVay sagte, die Entwicklung sei positiv, damit er spielen kann.

Myles Garrett (DE) : Fällt aus. Der defensive Edge-Spieler der Rams steht für dieses Spiel nicht zur Verfügung – ein herber Verlust für die Pass-Rush-Einheit gegen Bo Nix.

Aaron Donald (DT) : Einsatzbereit. Er ist fit und kann seine Belastung erhöhen, um die Innenseite der Denver-Linie unter Druck zu setzen.



