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DAZN oder Sky für UEFA Super Cup? PSG (Paris) vs. Aston Villa heute im Live Stream und TV sehen

UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Im UEFA Super Cup stehen sich am heutigen Samstag PSG und Aston Villa gegenüber. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Paris Saint-Germain und Aston Villa treffen im UEFA Super Cup 2026 in der Red Bull Arena in Salzburg aufeinander. Der amtierende Champions-League-Sieger aus Paris trifft auf den englischen Vertreter aus Birmingham in einem Duell, das beide Klubs bereits aus der vergangenen Champions-League-Saison kennen.

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Für PSG beginnt die neue Saison mit einem weiteren Titelkampf. Luis Enrique hat seinen Kader in diesem Sommer spürbar verändert: Mit Maghnes Akliouche vom AS Monaco hat der Klub einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet, während Yan Diomande in einem spektakulären Wechsel zu Real Madrid abgegangen ist. Der Pariser Kader befindet sich weiterhin im Umbruch.

Auch auf der Torhüterposition zeichnen sich Bewegungen ab. PSG verhandelt mit Parma-Keeper Zion Suzuki, der Transfer gestaltet sich jedoch komplizierter als erwartet. Ob der Japaner rechtzeitig zur Verfügung steht, bleibt offen.

Aston Villa reist mit einem neuen Gesicht im Angriff nach Österreich. Neuzugang Alejandro Garnacho zog sich im Vorbereitungsspiel in Thailand eine Gesichtsverletzung zu und musste frühzeitig vom Platz. Sein Einsatz im Super Cup ist fraglich. Trainer Unai Emery muss seine Optionen im Vorfeld genau abwägen.

Die Vorzeichen sind interessant: Beide Mannschaften haben ihre Vorbereitung mit gemischten Ergebnissen absolviert und stehen vor dem Pflichtspielstart noch nicht bei voller Schlagkraft. Das verleiht dieser Partie einen unberechenbaren Charakter.

Alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream des UEFA Super Cup 2026 gibt es weiter unten. Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa beginnt am 12. August um 21 Uhr.

DAZN oder Sky für UEFA Super Cup? PSG (Paris) vs. Aston Villa heute im Live Stream und TV sehen

Für den UEFA Super Cup zwischen PSG und Aston Villa gibt es nur eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen – eine Übertragung im klassischen Free-TV wird es allerdings nicht geben.

Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Der Streaminganbieter, der auch den Großteil der Spiele in der Königsklasse live überträgt, zeigt das Duell exklusiv.

Als Kommentator begleitet Max Siebald die Begegnung zwischen dem Champions-League- und dem Europa-League-Sieger. Unterstützt wird er von Tobias Schweinsteiger als Experten.

DAZN

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Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

crest
UEFA Super Cup - Finale
Red Bull Arena

Paris Saint-Germain vs. Aston Villa: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha27Dro Fernández87J. Neves49I. Mbaye7K. Kvaratskhelia24S. Mayulu40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3Victor Nilsson Lindelöf17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • Luis Enrique
  • U. Emery

Form

PSG

PSG - Form

RCL
S0-2
PAR
N2-1
ARS
S1-1
MLL
N3-0
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
S0-5
POR
N2-1
RSO
N2-4
BGP
S1-3
FCB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris Saint-Germain kommt mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen und Vorbereitungspartien in dieses Spiel. Der bislang bedeutendste Erfolg war das Champions-League-Finale gegen FC Arsenal, das PSG mit 1:1 nach Elfmeterschießen gewann. Zuletzt gab es jedoch einen deutlichen 3:0-Rückschlag im Freundschaftsspiel gegen Mallorca. In der Ligue 1 zeigte Paris zuvor starke Leistungen mit Siegen gegen Lens (2:0) und Brest (1:0).

Aston Villa kommt ebenfalls auf drei Siege und zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Partien. Den letzten Pflichtspielerfolg feierte der Klub mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Manchester City in der Premier League. In der Vorbereitung gab es ein deutliches 5:0 gegen Walsall, aber auch Niederlagen gegen Real Sociedad (4:2) und FC Porto (2:1). Zuletzt schlug Villa BG Pathum United mit 3:1.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Die jüngsten Duelle zwischen beiden Klubs stammen aus dem Champions-League-Viertelfinale der Saison 2024/25. Im Hinspiel am 9. April 2025 gewann PSG zuhause mit 3:1 gegen Aston Villa. Das Rückspiel am 15. April 2025 endete mit einem 3:2-Sieg für Villa im eigenen Stadion. Aus den zwei vorliegenden Begegnungen geht PSG mit einem Sieg hervor, Villa ebenfalls mit einem – die Torbilanz lautet 4:6 aus Villaner Sicht.


Paris Saint-Germain vs. Aston Villa: Die Tabellen

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