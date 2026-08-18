DAZN Log-In: So funktioniert die Anmeldung beim Streamingdienst

DAZN ist das Streamingportal, das seit dem Jahr 2016 zahlreiche Sportevents in Deutschland im LIVE-STREAM überträgt. Neben Spielen der Bundesliga, Champions League und fast allen Top-Ligen Europas hat der Anbieter auch andere Sportarten im Programm.

Dabei könnt Ihr Euch an Eurem Rechner die Anmeldung bei DAZN ganz einfach und unkompliziert durchführen. Wir zeigen Euch wie das geht!

DAZN Log-In - einfach und übersichtlich erklärt. Goal hat sich mit dem Registrierungsvorgang auseinandergesetzt und offeriert in diesem Artikel eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anmeldevorgang beim Ismaninger Kanal.

DAZN Log-In - Schritt 1: Die Seite von DAZN öffnen

Zunächst einmal müsst Ihr die Seite von DAZN öffnen, das geht ganz einfach über die Domain.

DAZN Log-In - Schritt 2: Neues Konto eröffnen

Im nächsten Schritt seht Ihr auf der Seite den Button zur Neuanmeldung beim Streamingsender DAZN. Diesen müsst Ihr betätigen, wenn ihr Euch neu anmelden wollt. Habt Ihr schon ein Konto, meldet Euch mit Euren Daten unter "Einloggen" an.

DAZN Log-In - Schritt 3: Art der Mitgliedschaft auswählen

Im nächsten Fenster bekommt Ihr für Euer persönliches Abonnement zwei verschiedene Möglichkeiten angeboten. Ihr habt die Wahl Eure DAZN-Mitgliedschaft entweder monatlich oder jährlich zu bezahlen.

Für DAZN Super Sports werden im Monatsabo 24,99 Euro fällig, während das Jahresabo umgerechnet 19,99 Euro pro Monat kostet. Bei DAZN Unlimited liegen die Kosten bei 44,99 Euro monatlich im Monatsabo beziehungsweise 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Wer sich für die zweijährige Laufzeit entscheidet, zahlt 24,99 Euro pro Monat.

DAZN Log-In - Schritt 4: Persönliche Daten eingeben

Dieser Link bringt Euch auf die Seite, auf der Ihr Eure persönlichen Daten eingeben müsst. Dazu gehören folgende essenzielle Anmeldedaten:

Vorname, Nachname

E-Mail

Passwort

(Häkchen zu E-Mail-Newslettern ist optional zu setzen)

Über den Eingabefeldern findet Ihr eine Information zu Eurem kommenden Konto bei DAZN (Zeitpunkt der ersten Zahlung, Hinweis zur Kündigungsfrist, usw.).

DAZN Log-In - Schritt 5: Persönliche Daten bestätigen

Habt Ihr alle Eure Daten eingegeben und nochmals überprüft, könnt Ihr am unteren Rand den Button "Fortfahren" betätigen. Dieser bringt Euch dann zu den Zahlungsmethoden.

DAZN Log-In - Schritt 6: Zahlungsmethode auswählen

Die Zahlungsdetails sind deshalb wichtig, da der monatliche oder jährliche Betrag sofort bei Abschluss fällig wird. Deswegen fordert der Anbieter bei der Registrierung dazu auf, diese direkt anzugeben. Hier habt Ihr eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Ihr die Rechnung begleichen könnt. Mit einem Klick auf die gewünschte Zahlungsart öffnet sich das entsprechende Eingabefenster.

DAZN Log-In - Schritt 7: Zahlungsdetails eingeben

Je nachdem, welche Art Ihr auswählt, müsst Ihr die entsprechenden Daten dort eingeben. Wollt Ihr beispielsweise Bankeinzug zahlen, dann benötigt DAZN Eure Kontodaten, also IBAN-Nummer und Co. Zudem solltet Ihr Euch die Nutzungsbedingungen bzw. die Datenschutzrichtlinien nochmals durchlesen.

DAZN Log-In - Schritt 8: Bestätigen und loslegen

Habt Ihr das erledigt, könnt Ihr den gelben Button "kostenpflichtige Mitgliedschaft beginnen" betätigen. Sobald Ihr Eure E-Mail-Adresse über den zugesandten Link verifiziert habt, startet Euer Abonnement beim Ismaninger Streamingdienst und Ihr könnt Euch auf Euren Endgeräten einloggen!

DAZN Log-In: Wo kann ich die LIVE-STREAMS öffnen?

Seit August 2016 ist DAZN in Deutschland maßgeblich an der Übertragung von Sport im LIVE-STREAM beteiligt. Der Streamingdienst zeigt unter anderem folgende Sportarten live im Stream:

Fußball (CL, LaLiga, Ligue 1, Bundesliga)

American Football

Tennis

Handball

Feldhockey

Darts

Boxen

MMA

Der DAZN-Login funktioniert auf fast allen modernen, internetfähigen Geräten - egal ob auf dem Computer, dem Laptop, kompatiblen Tablets und Smartphones, modernen Smart-TVs oder der PlayStation 5.

DAZN Log-In: So funktioniert die Anmeldung beim Streamingdienst - Die Abo Modelle im Überblick