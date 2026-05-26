Das kommt überraschend: Absolute Legende verlässt FC Barcelona

"Das war’s, jetzt ist es soweit. Es war eine perfekte Geschichte", sagte Putellas in einem Video auf Instagram. "Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist. Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen."

Barca würdigte in seiner Mitteilung "das Vermächtnis einer Spielerin, die dazu beigetragen hat, den Frauenfußball weltweit voranzubringen." Putellas sei in Barcelona "zweifellos zu einer Vereinsikone und einem Vorbild im Weltfußball geworden". Wohin es die spanische Weltmeisterin zieht, ist offen. Von spanischen Medien wird die 32-Jährige mit einem Wechsel zu den London City Lionesses nach England in Verbindung gebracht.

Alexia Putellas könnte es nach England ziehen

Putellas kam 2012 im Alter von 18 Jahren aus Levante nach Barcelona, in 507 Pflichtspielen für die Blaugrana erzielte sie 232 Tore und gewann 38 Titel - darunter vier Mal die Champions League sowie je zehn Mal die spanische Meisterschaft und den nationalen Pokal. "Wir haben die Frauenmannschaft weitergebracht, als wir es uns jemals hätten vorstellen können", sagte Putellas: "Am Anfang wurde der Beruf der Fußballerin noch nicht einmal als solcher anerkannt. Und jetzt empfinde ich es nur als Privileg, Teil dieses Wandels gewesen zu sein."

2021 und 2022 holte Putellas den Ballon d'Or, in beiden Jahren wurde sie auch von der FIFA zur Weltfußballerin gekürt. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann sie die WM 2023 und zweimal die Nations League.