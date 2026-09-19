Dallas Cowboys gegen Washington Commanders LIVE sehen: Stream, TV und Kickoff

Anstoßzeit für Dallas Cowboys gegen Washington Commanders

20. Sept. 2026 - 16:25 AT&T Stadium

Die Dallas Cowboys empfangen die Washington Commanders im AT&T Stadium in Arlington, Texas, zu einem Duell in der NFC East in der zweiten Woche der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Dallas Cowboys gegen Washington Commanders verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält zudem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : "Ultimate" schaltet beliebte Alternativkommentare frei. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats" direkt im Live-Feed erscheinen.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs fernsehen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Dallas Cowboys gegen Washington Commanders – Mannschaftsnews

Beide Teams kassierten in Woche 1 knappe Niederlagen in ihrer Division: Die Cowboys verloren 28:20 gegen die New York Giants, die Commanders 24:22 gegen die Philadelphia Eagles.

Team-News zu den Dallas Cowboys

Das Hauptthema bei Dallas ist die Verteidigung, in der zwei Stammspieler fehlen, die sich gegen die Giants verletzten. Cheftrainer Brian Schottenheimer hat die Aufstellung angepasst, um diese Ausfälle zu kompensieren.

Malik Hooker (S) – AUSFALL : Hooker brach sich in Woche 1 den Unterarm und unterzog sich einer Operation. P.J. Locke soll neben Caleb Downs in der Sekundärreihe einspringen.

DeMarvion Overshown (LB) – AUSFALL : Der Start-Middle-Linebacker zog sich im Auftaktspiel eine Oberschenkelzerrung zu. Die Cowboys setzten ihn nicht auf die Verletztenliste, holten aber Spieler aus dem Trainingsteam in den Kader, um seinen kurzfristigen Ausfall auszugleichen.

Dorance Armstrong (EDGE) – EINSATZFÄHIG : Ein enormer Schub für den Pass Rush: Der führende Edge Rusher Dorance Armstrong kehrt diese Woche nach seiner Sperre in Woche 1 wieder ins Geschehen zurück. Er wird Teil einer Defensive Line sein, die von Neuzugang Quinnen Williams und dem Veteranen Kenny Clark angeführt wird.

Ajani Cornelius (OT) & James Houston (OLB) – EINSATZFÄHIG : Beide Spieler haben Ende der Woche voll mittrainiert und stehen für den Sonntag nicht auf der Verletztenliste.

Hinweise zur Verletztenliste : Start-Guard Tyler Smith fehlt wegen einer Daumenverletzung weiterhin auf der Verletztenliste.

Team-News der Washington Commanders

Die Commanders unter Head Coach Dan Quinn stehen vor einer großen Herausforderung, da sie ohne ihren wichtigsten Kommunikationsführer in der Verteidigung nach Arlington reisen.

Frankie Luvu (LB) – FÄLLT AUS : Der erfahrene Linebacker, Spielmacher der Defense und Mannschaftskapitän zog sich im Spiel gegen die Eagles eine Leisten- und Oberschenkelzerrung zu und fällt für die Partie aus. Kain Medrano wird voraussichtlich mehr Einsatzzeit in der Rotation erhalten.

Chig Okonkwo (TE) – AUSFALL : Der Starting-Tight-End musste in Woche 1 wegen eines Problems in der Leistengegend bzw. der Oberschenkelmuskulatur vorzeitig ausscheiden und fällt offiziell für Woche 2 aus.

Javon Kinlaw (DT) – FRAGLICH : Kinlaw verpasste unter der Woche wegen einer Rückenverletzung Teile des Trainings, daher entscheidet sich sein Einsatz in der Innenverteidigung erst am Anpfiff.

Jayden Daniels (QB) – FIT : Der 25-jährige Quarterback ist fit. In Woche 1 zeigte er seine Dual-Threat-Fähigkeit, und die Commanders wollen sich auf seine Laufstärke stützen, um Druck auf die anfällige Laufverteidigung der Cowboys auszuüben, die letzte Woche 165 Yards zuließ.



