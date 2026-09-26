Dallas Cowboys gegen Baltimore Ravens live sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Dallas Cowboys gegen Baltimore Ravens: Anstoßzeit in Rio de Janeiro

27. Sept. 2026 - 16:25 Maracana Stadium

Die Baltimore Ravens und die Dallas Cowboys treffen in der dritten Woche der NFL-Hauptsaison im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, aufeinander. Es ist das dritte NFL-Hauptsaisonspiel in Brasilien und das erste in Rio de Janeiro. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 22:25 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Dallas Cowboys gegen Baltimore Ravens verfolgen

Das Spiel läuft live auf dem NFL Game Pass bei DAZN.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Nutzer erhalten außerdem Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist ideal für ereignisreiche Sonntagabende, an denen mehrere Spiele gleichzeitig stattfinden.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in die Live-Übertragung einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Dallas Cowboys gegen Baltimore Ravens – Mannschaftsnews

Beide Teams haben eine Bilanz von 1:1 und müssen auf beiden Seiten des Balls wichtige Verletzungen verkraften.

Ein zentrales Thema vor dem Anpfiff ist der holprige, unebene Spieluntergrund im Maracanã-Stadion. Beide Trainerteams äußerten Bedenken zum Platzzustand, der dynamische Spieler mit vielen Richtungswechseln wie Jackson, Henry und Lamb beeinträchtigen könnte.

Team-News zu den Dallas Cowboys

Die Verteidigung der Cowboys muss vor diesem Duell einen herben Verlust hinnehmen: Vier wichtige Verteidiger, die nicht einmal den 10-stündigen Flug nach Brasilien angetreten haben, fallen offiziell aus:

DeMarvion Overshown (LB) (Oberschenkel) – fällt aus

Malik Hooker (S) (Unterarmoperation) – fällt aus

P.J. Locke (S) (Plantarfasziitis) – fällt aus

Cobie Durant (CB) (Oberschenkel) – fällt aus

Der Nächste im Einsatz: Rookie-Linebacker Jaishawn Barham trägt den grünen Punkt auf dem Helm und ruft die Defensivspielzüge. In der geschwächten Sekundärreihe müssen Safety Markquese Bell und Rookie Caleb Downs sofort Verantwortung übernehmen, um die Offensive der Ravens zu stoppen.

Der Lichtblick: Pass-Rusher James Houston nahm voll am Training teil und ist auf dem besten Weg, aufzulaufen, um die starke, aber unter Druck stehende D-Line mit Quinnen Williams und Kenny Clark zu unterstützen.

Ausblick auf die Offensive: Dak Prescott hat gerade einen Franchise-Rekord aufgestellt und ist nun der Pass-Touchdown-Rekordhalter des Teams. Er setzt auf CeeDee Lamb und George Pickens, um die anfällige Secondary der Ravens zu attackieren.

Team-News der Baltimore Ravens

Die wichtigsten Schlagzeilen bei den Ravens betreffen eine durchwachsene Verletzungsbilanz, insbesondere in der Offensive Line und bei den Wide Receivern:

Ronnie Stanley (LT) (Zehe) – Ausgefallen. Stanley zog sich letzte Woche eine langwierige Zehenverletzung erneut zu und trainierte nicht. Seine Abwesenheit hinterlässt eine große Lücke auf Lamar Jacksons blinder Seite.

Zay Flowers (WR) (Oberschenkel) – fraglich. Flowers verpasste zu Beginn der Woche das Training, kehrte aber am Freitag in begrenztem Umfang zurück. Der ehemalige Defensive Coordinator und jetzige Cheftrainer Jesse Minter hat angedeutet, dass Flowers eine "echte Chance" hat, zu spielen.

Nnamdi Madubuike (DT) (Nacken) – Spielbereit. Madubuike nahm die ganze Woche über voll am Training teil und ist nicht als verletzt gemeldet, was bedeutet, dass er die Innenverteidigung anführen wird.

Offensiv-Ausblick: Ohne Stanley setzen die Ravens voraussichtlich auf das Laufspiel. Derrick Henry und der vielseitige MVP Lamar Jackson sollen die Dallas-Defense attackieren, die zu Saisonbeginn Probleme gegen den Lauf hatte.