So seht Ihr Dänemark U17 gegen Argentinien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Dänemark U17 trifft in Gruppe C der U17-WM auf Argentinien U17. Der Spielort steht noch nicht fest.

Dänemark ist holprig ins Turnier gestartet. Die 0:4-Niederlage gegen Mosambik zum Auftakt schmerzte, doch mit einem torlosen Remis gegen Australien hielt das Team seine Chancen aufrecht.

Diese Widerstandsfähigkeit ist wichtig, denn Dänemark war mit viel Schwung nach Katar gereist. Im November gewann das Team drei Spiele in der europäischen Qualifikation in Folge und erzielte dabei elf Tore.

Auch Argentinien musste einen Rückschlag hinnehmen. Nach dem 0:2 gegen Australien im ersten Gruppenspiel stand das Team sofort unter Druck.

Argentiniens U17 reagierte gut und besiegte Mosambik im jüngsten Spiel mit 2:1. Damit ist ein Platz in der K.-o.-Runde wieder in Reichweite.

Dänemark wartet im Turnier noch auf den ersten Sieg, während Argentinien mit dem Selbstvertrauen aus dem jüngsten Erfolg antritt. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Dänemark U17 gegen Argentinien U17 liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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