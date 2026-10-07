Cristiano Ronaldo adelt Lionel Messi nach eigenem Portugal-Drama

Cristiano Ronaldo meldete sich auf ein Abschiedsposting von Messi nach seinem letzten Länderspiel und zollte seinem einstigen Dauerrivalen in der Diskussion des besten Spielers der Welt großen Respekt.

"Leo, du hast dein Land so viele Jahre lang verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung", schrieb CR7 unter ein Bild von Messi auf Instagram, mit dem er sich von den Fans der Albiceleste verabschiedet hatte.

Während Messi am Dienstag einen würdigen und hochemotionalen Rahmen für sein letztes Länderspiel in Buenos Aires gegen Benin erhalten hatte, und selbst per Elfmeter sogar noch traf, winkt Ronaldo aktuell ein Nationalmannschaftsabschied der schlimmsten Art.

Hat auch Cristiano Ronaldo sein letztes Spiel für Portugal gemacht?

Die portugiesische Ikone verkrachte sich mit dem neuen Trainer Jorge Jesus, reiste vorzeitig und kommentarlos ab und warf dem Coach "Wortbruch" in mehreren Fällen vor. Zudem enthüllte er, dass er seine Nationalmannschaftskarriere eigentlich schon nach der WM habe beenden wollen, vom Verbandspräsidenten jedoch umgestimmt worden sei. Sogar einen Abschiedsbrief habe er schon verfasst. Nun droht ein trauriger Abschied durch die Hintertür.

Messi absolvierte derweil gegen Benin sein 208. und letztes Länderspiel. Nach Jahren des Scheiterns war gerade das Spätwerk von La Pulga in der Albiceleste überaus beeindruckend. 2021 folgte endlich der erlösende erste Titelgewinn mit der Nationalmannschaft bei der Copa America, nachdem Messi mit der Albiceleste zuvor ein WM-Finale (2014) und drei Copa-Finals verloren hatte (2007, 2015, 2016).

2022 folgte schließlich die ultimative Krönung Messis bei der WM in Katar, ehe der Copa-Titel von 2021 sogar noch einmal verteidigt wurde. Nach der Finalniederlage bei der WM im vergangenen Sommer hatte Messi letztlich das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekanntgegeben.

Auch Ronaldo kann zumindest auf einen großen Erfolg mit der Nationalmannschaft zurückblicken: 2016 gewann er mit der Selecao überraschend die Europameisterschaft, 2019 und 2025 folgten zumindest die Siege in der Nations League.

Beide sind selbstredend die Rekordtorschützen ihres Landes. Messi hält bei 126 Treffern in 208 Spielen, CR7 steht bei 146 Toren in 234 Spielen.

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