So seht Ihr Corinthians gegen Gremio mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Corinthians empfängt Gremio zu einem Spiel der Serie A, in dem zwei Klubs aus der unteren Tabellenhälfte aufeinandertreffen. Die Gastgeber stehen auf Platz 15, die Gäste direkt dahinter auf Platz 16.

Die Mannschaft von Clarence Seedorf geht mit einem 1:1 gegen Atletico MG vom 25. November in die Partie. Es war ihr zweites Unentschieden in drei Ligaspielen, nachdem sie gegen Sao Paulo torlos gespielt hatte.

Der 4:0-Sieg gegen Botafogo RJ Anfang November bleibt der Höhepunkt dieser Serie. Er nahm Druck von einer Mannschaft, die in Richtung Tabellenende abgerutscht war.

Auch Gremio reist mit einem jüngsten Erfolg an. Die Mannschaft von Renato Gaucho gewann am 24. November auswärts bei Santos mit 2:0. Francis Amuzu traf aus dem Spiel heraus, Martin Braithwaite per Elfmeter.

Der Sieg brachte Gremio vorübergehend aus der Abstiegszone und gab dem Kampf um den Klassenerhalt spürbaren Auftrieb. Zuvor hatte die Mannschaft gegen Bahia 0:0 gespielt und gegen Flamengo 1:3 verloren.

Auch im direkten Vergleich hatte Corinthians zuletzt die Nase vorn: Das jüngste Aufeinandertreffen im Mai gewann der Klub mit 3:1. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

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