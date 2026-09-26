Cleveland Browns gegen Carolina Panthers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit: Cleveland Browns gegen Carolina Panthers

27. Sept. 2026 - 13:00 Huntington Bank Field

Die Cleveland Browns empfangen die Carolina Panthers in der 3. Woche der NFL-Hauptsaison im Huntington Bank Field (Cleveland, Ohio). Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 27. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie Cleveland Browns gegen Carolina Panthers verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Außerdem ist der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugriff auf beliebte alternative Kommentare. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Cleveland Browns gegen Carolina Panthers – Mannschaftsnachrichten

Team-News zu den Cleveland Browns

Die Browns unter Cheftrainer Todd Monken versuchen, im Laufspiel hinter dem Rookie Quinshon Judkins Fuß zu fassen, der wegen Problemen beim Run-Blocking der Offensive Line langsam in die Saison startete.

In der Verteidigung gehen die Browns mit einer Serie von 47 Spielen in Folge an den Start, in denen sie keinen Quarterback mit mehr als 300 Yards zugelassen haben – eine Serie, die diese Woche auf eine harte Probe gestellt wird.

Wichtige Entwicklungen aus dem Verletzungsbericht der Cleveland Browns

Teven Jenkins (OL) (Rücken) : Hat unter der Woche nicht trainiert (DNP). Sein Einsatz ist höchst fraglich.

Tyson Campbell (CB) (Knöchel/Hüfte) : trainierte nur eingeschränkt, soll aber spielen.

Grant Delpit (S) (Schulter) : Nahm in begrenztem Umfang am Training teil.

Quincy Williams (LB) (Knie) : War weiterhin nur eingeschränkt einsatzfähig.

Mason Graham (DT) (Leiste) : Absolvierte eine eingeschränkte Trainingseinheit.

Tytus Howard (OL) (Knie) : Trainierte nur eingeschränkt, wird aber voraussichtlich die Linie anführen.

Team-News der Carolina Panthers

Cheftrainer Dave Canales hat die Offensive der Panthers auf ein hohes Niveau gebracht, wobei Bryce Young in der NFL bei den durchschnittlichen Passyards pro Spiel (312,5 Yards) an der Spitze liegt. Allerdings hat das Team auf beiden Seiten des Balls mit erheblichen Problemen in der Spieltiefe zu kämpfen.

Wichtige Entwicklungen aus dem Verletzungsbericht der Carolina Panthers

Jonathon Brooks (RB) (Leiste) : Die Panthers setzten ihn auf die Verletztenliste (IR), deshalb übernimmt Chuba Hubbard nun die meisten Träger im Backfield. Auch Ersatzspieler Trevor Etienne steht wegen IR nicht zur Verfügung.

Devin Lloyd (LB) (Wade) : Hat das Training unter der Woche verpasst (DNP). Nach seiner Leistung in Woche 2, für die ihn die Liga zum "NFC Defensive Player of the Week" ernannte, ist das ein großer Grund zur Sorge.

Jaelan Phillips (LB) (Rücken) : Fiel im Training aus (DNP) und bleibt eine wichtige Entscheidung kurz vor Spielbeginn.

Nick Scott (S) (Rippen) und Claudin Cherelus (LB) (Schulter) : Beide fehlten im Training (DNP).

Jalen Coker (WR) (Knöchel) : Trainierte nur eingeschränkt, soll aber in Angriff und Punt Returns eine wichtige Rolle übernehmen.

Positive Nachricht : Die Defensive Linemen Bobby Brown III und Pat Jones II nahmen wieder voll am Training teil und stärken damit die "Front Seven" deutlich.



