Chicago Bears gegen Minnesota Vikings LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Chicago Bears vs. Minnesota Vikings: Anstoßzeit

20. Sept. 2026 - 13:00 Soldier Field

Die Chicago Bears empfangen die Minnesota Vikings im Soldier Field (Chicago, Illinois) zu einem Duell in der NFC North in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Chicago Bears gegen Minnesota Vikings verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und das NFL Network sind ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu brauchen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden, wenn mehrere Partien parallel laufen.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet High Dynamic Range (HDR)-Videoqualität und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Chicago Bears gegen Minnesota Vikings – Mannschaftsnews

Beide Rivalen aus der NFC North haben in Woche 1 jeweils klar gewonnen und kämpfen deshalb früh um die Führung in der Division.

Team-News der Chicago Bears

Die Offensive der Bears unter Head Coach Ben Johnson, im zweiten Jahr im Amt, erzielte in Woche 1 gegen die Panthers 59 Punkte. Vor dem Spiel am Sonntag plagen sie jedoch Verletzungen im Backfield.

D’Andre Swift (RB) & Kyle Monangai (RB) : Beide Runningbacks sind "fraglich", werden aber wahrscheinlich auflaufen. Wegen Problemen am Knöchel/Knie (Swift) und an der Oberschenkelmuskulatur (Monangai) nahmen sie am Mittwoch und Donnerstag nur eingeschränkt am Training teil. Das Duo kam in Woche 1 auf fast 300 Yards, daher ist ihre Fitness gegen die Verteidigung von Brian Flores entscheidend.

Darnell Wright (RT) : Wright verpasste am Mittwoch wegen einer Knieverletzung das Training, am Donnerstag stufte der Trainer seinen Status auf "eingeschränkt" hoch. Er ist wichtig für den Schutz von Caleb Williams gegen Minnesotas blitzlastiges Spielsystem.

Tyson Bagent (QB) : Die Verantwortlichen strichen ihn aus dem Verletztenbericht, nachdem er Woche 1 wegen Rückenproblemen verpasst hatte.

Weitere Spieler mit "Limited"-Status : Defensive Lineman Dayo Odeyingbo (Schulter), Cornerback Malik Muhammad (Knöchel) und Safety Xavier Woods (Leiste) sind weiterhin nur eingeschränkt einsatzfähig, haben aber gute Chancen, zu spielen.

Team-News der Minnesota Vikings

Minnesota startete mit einem Comeback von 29 Punkten in Folge gegen Green Bay, steht aber an mehreren Positionen vor Verletzungsfragen.

Kyler Murray (QB) : Murray absolvierte die Woche im Gehirnerschütterungsprotokoll. Am Mittwoch und Donnerstag nahm er zwei Tage in Folge am eingeschränkten Training teil. Team-Updates zeigen, dass er gute Fortschritte macht und "eine Chance hat, zu spielen". Der erfahrene Backup Carson Wentz übernimmt die ersten Mannschaftseinheiten, falls Murray nicht freigegeben wird. (Anmerkung: Wentz steht gegen Chicago bei 4:0).

Brian O’Neill (RT) : Ein Sorgenkind in der Offensive Line. O’Neill erlitt einen Rückschlag und fehlte am Donnerstag wegen einer Knieverletzung im Training (Did Not Participate, DNP) nach einer limitierten Einheit am Mittwoch.

Jordan Mason (RB) : Die Mannschaft setzte ihn wegen einer Daumenverletzung offiziell auf die "Short-Term Injured Reserve" (IR). Demond Claiborne übernimmt voraussichtlich mehr Arbeit im Backfield.

Blake Cashman (LB) & Andrew Van Ginkel (OLB) : Cashman (Handgelenk) trainierte am Donnerstag wieder voll, während Edge-Rusher Van Ginkel (Brust) nur eingeschränkt trainieren konnte, aber auf einem guten Weg ist.



