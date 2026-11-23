So sehen Sie Chapecoense AF gegen Palmeiras mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollständigen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Chapecoense empfängt Palmeiras zu einem Serie-A-Spiel, in dem das Schlusslicht auf eines der beiden Spitzenteams der Liga trifft.

Die Gastgeber stehen bereits als Absteiger fest. Die Mannschaft von Vinicius Bergantin hat nur vier ihrer 34 Ligaspiele gewonnen und wird in der kommenden Saison in der Serie B spielen.

Die letzten Wochen in der höchsten Spielklasse verlaufen für Chapecoense schmerzhaft. Zuletzt verlor das Team gegen Cruzeiro und holte aus den vergangenen fünf Ligaspielen keinen Punkt.

Palmeiras kämpft weiterhin um den Titel. Die Mannschaft von Abel Ferreira spielte zuletzt gegen Flamengo unentschieden und bleibt damit Tabellenzweiter.

Auf das Unentschieden folgte zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Cruzeiro. Palmeiras will nun wieder in Schwung kommen. Ein 6:1-Sieg gegen Remo Anfang des Monats zeigte, wie gefährlich das Team gegen anfällige Gegner sein kann.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schauen Sie kurz vor dem Spiel noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

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