BVB, News und Gerüchte: Sancho "nicht gut genug", Zorc platzt nach 0:4 der Kragen - alles zu Borussia Dortmund

Lucien Favre kritisiert nach der Niederlage gegen den FC Bayern Jadon Sancho und Michael Zorc platzt der Kragen. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Im Spitzenspiel gegen den Erzrivalen aus München gab es für eine 0:4-Packung. In diesem Artikel findet Ihr alle News zur Niederlage gegen den FC Bayern sowie den Spielbericht und die Noten der BVB-Stars.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Vor dem Spiel in München war Youngster Jadon Sancho lange fraglich, konnte letztlich jedoch von Beginn an spielen. 36 Minuten dauerte der Auftritt des Engländers, ehe er ausgewechselt wurde. Im Anschluss erklärte Trainer Lucien Favre, dass Sancho "nicht gut genug" gewesen sei.

Sportdirektor Michael Zorc fand derweil drastische Worte für das Auftreten des BVB. So habe die Mannschaft eine "Nicht-Leistung" abgeliefert.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Trainer Lucien Favre über Jadon Sancho: "Er war nicht gut genug"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc platzt der Kragen: "Das war überhaupt kein Fußball"

Nach der 0:4-Niederlage von Borussia Dortmund im Bundesliga-Top-Spiel beim FC Bayern München hat sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc geschockt über die Darbietung der Schwarz-Gelben gezeigt - auch Trainer Lucien Favre wirkte angeschlagen.

"Ich bin tief enttäuscht und konsterniert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war so ein deutlicher Leistungsunterschied. Das 4:0 geht komplett in Ordnung. Wir haben nicht stattgefunden", sagte Zorc nach der sechsten Niederlage in Folge beim FCB.

Zwar hat auch der 57-Jährige einen guten Beginn seiner Mannschaft gesehen: "In den ersten 15 Minuten haben wir sogar ordentlich gespielt", sagte er. Doch was anschließend passierte, dafür hatte Zorc keine Erklärung. "Danach haben wir so einfache Fehler im eigenen Ballbesitz und es Bayern München so einfach gemacht. Wir haben uns komplett aus dem Spiel genommen. Am Ende war es eine Nicht-Leistung, muss man sagen", fauchte Zorc.

Angesprochen auf seine Aussage, dass in München Männer-Fußball gefordert sei, fuhr Zorc einem Journalisten in die Parade und unterbrach: "Das war überhaupt kein Fußball. Das war einfach nichts, nach den ersten zehn Minuten haben wir es leichtfertig verdaddelt. Wir waren zu schlecht mit dem Ball und haben dem Druck nicht standgehalten."

Borussia Dortmund vs. Bayern München, die Noten: Die BVB-Stars in der Einzelkritik

Der BVB kam beim mit einer 0:4-Niederlage unter die Räder. Dabei enttäuschte fast das ganze Team von Borussia Dortmund.

Klare Ansage im Top-Spiel: Bayern dominiert den BVB

Bayern München hat im letzten Spiel von Uli Hoeneß als Präsident ein Ausrufezeichen in der gesetzt. Der Rekordmeister deklassierte den Erzrivalen Borussia Dortmund verdient mit 4:0 (1:0) und schob sich an den Westfalen vorbei vorerst auf Rang drei der Tabelle.

Robert Lewandowski (17./ 76.), Serge Gnabry (47.) und ein Eigentor von Mats Hummels (79.) entschieden das Spiel, in dem sich die Gäste nach gutem Beginn vom ersten Gegentor aus der Bahn werfen ließen - es folgte ein erschreckend mutloser Auftritt des BVB.

BVB buhlt angeblich um 17-jährigen Reinier von Flamengo

Ein 17-jähriger Spielmacher verzaubert aktuell die brasilianische Beletage. Reinier kommt auf fünf Scorerpunkte in neun Erstligaspielen für Flamengo und ruft Interessenten auf den Plan.

Offenbar auch Borussia Dortmund: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der BVB ebenso wie , , und PSG noch im Rennen sein.

Im Dezember endet die Saison in , es wird erwartet, dass der U17-Nationalspieler der Selecao dann wechselt. In Brasilien wird Reinier bereits mit Kaka verglichen. Sowohl Statur als auch Spielweise der beiden ähneln sich.