BVB, News und Gerüchte: Kracher gegen Bayern steht an, Sancho und Reus im Kader - alles zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund trifft am Samstagabend auf den FC Bayern München. Zwei BVB-Stars sind nun doch im Kader. Alle BVB-News und -Gerüchte.

Es ist soweit, der deutsche Klassiker steht auf dem Programm. Am Samstag muss seine Visitenkarte beim FC Bayern abgeben.

Alle BVB-Highlights aus Bundesliga und CL auf DAZN

Das Spiel wird um 18.30 Uhr angepfiffen und live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Dazu erhaltet Ihr alle Infos. Jadon Sancho und Marco Reus sind mit im Kader für den Kracher.

Außerdem: Die BVB Best Moments, BVB-Boss Watzke Watzke lobt Mats Hummels und der 17-jährige Reinier von Flamengo, den Dortmund offenbar haben will.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB beim FC Bayern: Sancho und Reus in München mit dabei

Die zuletzt angeschlagenen Jadon Sancho und Marco Reus sind mit dem BVB nach München gereist.

BVB- beim FC Bayern heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Borussia Dortmund ist heute bei Bayern München zu Gast. Wir verraten Euch, wie Ihr das Bundesliga-Topspiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

VIDEO - BVB beim FC Bayern: Die besten Sprüche vor Bayern vs. Dortmund

BVB-Boss Watzke: "Einer der Besten der Bayern ist nun auf der anderen Seite"

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Innenverteidiger Mats Hummels geadelt. Im Interview mit Sky vor dem Kracher am Samstag gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ), sagte der 60-Jährige über den Rückkehrer, dass "einer der Besten der Bayern nun auf der anderen Seite" sei.

Hummels in den eigenen Reihen zu haben, sei "auch nicht so schlecht". Im Hinblick auf das anstehende Duell in München, erwarte er ein anderes Auftreten seiner Mannschaft, als im letzten Auswärtsspiel gegen die Bayern: "Wir werden uns am Samstag deutlich besser präsentieren, als im letzten Jahr. Das war damals eine richtige Klatsche, und das sollte uns in einer Weiterentwicklung der Mannschaft nicht nochmal passieren."

VIDEO - BVB: Die Aussagen von Favre und Zorc vor dem Spiel gegen den FC Bayern

BVB buhlt angeblich um 17-jährigen Reinier von Flamengo

Ein 17-jähriger Spielmacher verzaubert aktuell die brasilianische Beletage. Reinier kommt auf fünf Scorerpunkte in neun Erstligaspielen für Flamengo und ruft Interessenten auf den Plan.

Offenbar auch Borussia Dortmund: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der BVB ebenso wie , , und PSG noch im Rennen sein.

Im Dezember endet die Saison in , es wird erwartet, dass der U17-Nationalspieler der Selecao dann wechselt. In Brasilien wird Reinier bereits mit Kaka verglichen. Sowohl Statur als auch Spielweise der beiden ähneln sich.

Throwback: Hier erzielt BVB-Matchwinner Hakimi sein erstes Tor für Real

BVB: Das waren die Best Moments der vergangenen 14 Tage