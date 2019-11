BVB, News und Gerüchte: Kommt im Winter Top-Talent Reinier? - alles zu Borussia Dortmund

Der BVB ist offenbar an einem 17-Jährigen dran, der bereits mit einem ehemaligen Superstar verglichen wird. Alle BVB-News & Gerüchte.

hat nach dem packenden 3:2 gegen ordentlich Auftrieb. Auch auf dem Transfermarkt? Der BVB soll wie andere Top-Klubs noch im Rennen um ein 17-jähriges Juwel sein, das bereits mit Kaka verglichen wird.

Außerdem: Die BVB Best Moments, ein Throwback zu Inter-Matchwinner Achraf Hakimi und ein gleich doppeltes Update zu Shootingstar Jadon Sancho.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB buhlt angeblich um 17-jährigen Reinier von Flamengo

Ein 17-jähriger Spielmacher verzaubert aktuell die brasilianische Beletage. Reinier kommt auf fünf Scorerpunkte in neun Erstligaspielen für Flamengo und ruft Interessenten auf den Plan.

Offenbar auch Borussia Dortmund: Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll der BVB ebenso wie , , Inter Mailand und PSG noch im Rennen sein.

Im Dezember endet die Saison in , es wird erwartet, dass der U17-Nationalspieler der Selecao dann wechselt. In Brasilien wird Reinier bereits mit Kaka verglichen. Sowohl Statur als auch Spielweise der beiden ähneln sich.

BVB: Jadon Sancho mit Oberschenkelzerrung - Einsatz beim FC Bayern fraglich

Offensivspieler Jadon Sancho hat sich im Duell in der gegen Inter Mailand (3:2) am Dienstagabend eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Dies gab der BVB am Mittwoch bekannt.

Darüber, ob der englische Nationalspieler im -Topspiel am Samstag beim (18.30 Uhr) auflaufen kann, werde laut Vereinsmitteilung kurzfristig entschieden.

Axel Witsel stärkt Lucien Favre den Rücken

Mittelfeldspieler Axel Witsel hat dem zuletzt öfter in der Kritik stehenden BVB-Coach Lucien Favre den Rücken gestärkt. "Er ist ein ausgezeichneter Coach", so der Belgier gegenüber der Sport Bild . "Wir haben den richtigen Trainer und die richtige Mannschaft, um Titel zu gewinnen. Und mit dieser Überzeugung, die wir alle in uns tragen, müssen wir auch auftreten."

Und Witsel weiter: "Er geht jedes Spiel mit großer Motivation und der hundertprozentigen Überzeugung des Gewinnens an. Und er weiß, dass wir Spieler alle hinter ihm stehen und alles geben."

BVB - Wirbt auch Real Madrid um Jadon Sancho?

Mit Real Madrid ist offenbar ein weitere europäischer Top-Klub in das Werben um Borussia Dortmunds Offensiv-Juwel Jadon Sancho eingestiegen. Das berichtet die Daily Mail am Dienstag. Während sich der BVB auf einen Abgang einstellt, könnte auch Sanchos Ex-Klub noch eine Rolle spielen.

Bereits 2017, als Sancho für knapp acht Millionen Euro von zur Borussia wechselte, soll Real an einer Verpflichtung des Engländers interessiert gewesen sein. Nun habeb die Königlichen ihre Bemühungen laut der Daily Mail wieder intensiviert. Wie und soll auch Real auf einen Transfer im kommenden Sommer hoffen.

BVB-Trainer Lucien Favre im großen Interview, Teil 2: "Man analysiert die Resultate, aber den Rest nicht genug"

Im Sommer 2007 heuerte Lucien Favre bei zum ersten Mal als Trainer in an. Es folgte die fünfjährige, erfolgreiche Zeit bei . Seit Sommer 2018 ist Favre nun Cheftrainer bei Borussia Dortmund, wo er in seiner ersten Saison nur knapp den Meistertitel verpasste.

Im zweiten Teil des Interviews mit Goal und DAZN spricht Favre über den Aufstieg und Fall während seiner Zeit in Berlin, die Amtszeit bei "Borussia Barca" in Gladbach und Gespräche mit dem speziellen Mario Balotelli. Zudem äußert sich Favre zu seiner ersten Saison beim BVB, zu Gegentoren nach Standardsituationen, zum erhöhten Druck und der zuletzt aufgekommenen Kritik an ihm.