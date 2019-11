BVB, News und Gerüchte: Witsel stärkt Favre, CL-Highlights gegen Inter - alles zu Borussia Dortmund

Axel Witsel lobt Dortmund-Trainer Lucien Favre. Außerdem seht Ihr hier die UCL-Highlights von der Partie gegen Inter Mailand. Alle BVB-News & Gerüchte

feierte in der gegen nach einem Zwei-Tore-Rückstand ein irres Comeback und siegte am Ende noch mit 3:2. Hier seht Ihr die Highlights zu dieser Partie.

Außerdem lest Ihr hier die Einzelkritik zu allen BVB-Spielern, bei denen vor allem Achraf Hakimi überragte. Axel Witsel hat derweil seinem zuletzt öfter in der Kritik stehenden Trainer Lucien Favre den Rücken gestärkt.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Mario Götze und seine Situation beim BVB: Was bringt der Herbst?

Mittelfeldspieler Axel Witsel hat dem zuletzt öfter in der Kritik stehenden BVB-Coach Lucien Favre den Rücken gestärkt. "Er ist ein ausgezeichneter Coach", so der Belgier gegenüber der Sport Bild . "Wir haben den richtigen Trainer und die richtige Mannschaft, um Titel zu gewinnen. Und mit dieser Überzeugung, die wir alle in uns tragen, müssen wir auch auftreten."

Und Witsel weiter: "Er geht jedes Spiel mit großer Motivation und der hundertprozentigen Überzeugung des Gewinnens an. Und er weiß, dass wir Spieler alle hinter ihm stehen und alles geben."

Die BVB-Stars in der Einzelkritik gegen Inter Mailand

Trotz eines zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands hat der BVB gute Aussichten auf den Achtelfinal-Einzug - dank Achraf Hakimi und Axel Witsel.

VIDEO-Highlights, Champions League: BVB - Inter Mailand 3:2

BVB - Wirbt auch um Jadon Sancho?

Mit Real Madrid ist offenbar ein weitere europäischer Top-Klub in das Werben um Borussia Dortmunds Offensiv-Juwel Jadon Sancho eingestiegen. Das berichtet die Daily Mail am Dienstag. Während sich der BVB auf einen Abgang einstellt, könnte auch Sanchos Ex-Klub noch eine Rolle spielen.

Bereits 2017, als Sancho für knapp acht Millionen Euro von zur Borussia wechselte, soll Real an einer Verpflichtung des Engländers interessiert gewesen sein. Nun habeb die Königlichen ihre Bemühungen laut der Daily Mail wieder intensiviert. Wie und soll auch Real auf einen Transfer im kommenden Sommer hoffen.

BVB-Trainer Lucien Favre im großen Interview, Teil 2: "Man analysiert die Resultate, aber den Rest nicht genug"

Im Sommer 2007 heuerte Lucien Favre bei zum ersten Mal als Trainer in an. Es folgte die fünfjährige, erfolgreiche Zeit bei . Seit Sommer 2018 ist Favre nun Cheftrainer bei Borussia Dortmund, wo er in seiner ersten Saison nur knapp den Meistertitel verpasste.

Im zweiten Teil des Interviews mit Goal und DAZN spricht Favre über den Aufstieg und Fall während seiner Zeit in Berlin, die Amtszeit bei "Borussia Barca" in Gladbach und Gespräche mit dem speziellen Mario Balotelli. Zudem äußert sich Favre zu seiner ersten Saison beim BVB, zu Gegentoren nach Standardsituationen, zum erhöhten Druck und der zuletzt aufgekommenen Kritik an ihm.