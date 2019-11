BVB-Sportdirektor Michael Zorc platzt der Kragen: "Das war überhaupt kein Fußball"

Nach der klaren Niederlage von Borussia Dortmund in München wird Michael Zorc deutlich und kritisiert das Auftreten seiner Mannschaft harsch.

Nach der 0:4-Niederlage von im -Top-Spiel beim hat sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc geschockt über die Darbietung der Schwarz-Gelben gezeigt - auch Trainer Lucien Favre wirkte angeschlagen.

"Ich bin tief enttäuscht und konsterniert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war so ein deutlicher Leistungsunterschied. Das 4:0 geht komplett in Ordnung. Wir haben nicht stattgefunden", sagte Zorc nach der sechsten Niederlage in Folge beim FCB.

BVB: Für Zorc war es "am Ende eine Nicht-Leistung"

Zwar hat auch der 57-Jährige einen guten Beginn seiner Mannschaft gesehen: "In den ersten 15 Minuten haben wir sogar ordentlich gespielt", sagte er. Doch was anschließend passierte, dafür hatte Zorc keine Erklärung. "Danach haben wir so einfache Fehler im eigenen Ballbesitz und es Bayern München so einfach gemacht. Wir haben uns komplett aus dem Spiel genommen. Am Ende war es eine Nicht-Leistung, muss man sagen", fauchte Zorc.

Angesprochen auf seine Aussage, dass in München Männer-Fußball gefordert sei, fuhr Zorc einem Journalisten in die Parade und unterbrach: "Das war überhaupt kein Fußball. Das war einfach nichts, nach den ersten zehn Minuten haben wir es leichtfertig verdaddelt. Wir waren zu schlecht mit dem Ball und haben dem Druck nicht standgehalten."

Zorc: "Man klammert sich an jeden Strohhalm"

Ob er zwischenzeitlich einmal Hoffnung auf Besserung hatte? "Du sitzt da auf der Bank und klammerst dich an jeden Strohhalm. Wenn Paco Alcacer seine Chance reingemacht hätte, dann wäre vielleicht nochmal ein anderes Spiel entstanden. Verdient gehabt hätten wir das aber nicht", machte Zorc deutlich.

Der Sportdirektor schob die Schuld für die neuerliche Klatsche letztlich eindeutig den Spielern zu: "Ich kann Ihnen diese Leistung nicht erklären. Den Trainer würde ich komplett rausnehmen, um das ganz klar zu sagen. Fragen Sie die Spieler, die sollen die Leistung erklären."

Nach diesen Statements verließ Zorc, mit einer Wasserflasche bewaffnet, enttäuscht die Katakomben des Stadions und stieg in den wartenden Mannschaftsbus. Der Letzte, auf den die Insassen warteten, war Trainer Favre.

BVB-Trainer Favre moniert: "Wir hatten unglaubliche Ballverluste"

Auch er stellte sich noch einmal kurz den Pressevertretern. Während Zorc wütend reagierte, wirkte der Schweizer sehr enttäuscht und angeschlagen. "Wir waren spielerisch zu langsam, viel zu langsam", flüsterte Favre beinahe.

Besonders das starke Pressing der Bayern machte er als entscheidenden Unterschied aus. "Wir wussten, dass sie uns pressen würden. Wir hatten zu viele unnötige, unglaubliche Ballverluste. Statt einfach zu spielen, haben wir viele Bälle verloren", bemängelte er.