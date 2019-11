BVB, News und Gerüchte: CL-Duell mit Inter steht an, Sancho verrät FIFA-Top-11 - alles zu Borussia Dortmund

Heute ist es so weit! Für Borussia Dortmund steht das wegweisende CL-Duell mit Inter Mailand an, Sancho verrät seine FIFA-Top-11. Alle BVB-News.

steht heute Abend ein extrem wichtiges Spiel in der bevor. Zuhause gegen geht es für den BVB ums Weiterkommen ins Achtelfinale, ein Sieg gegen die Italiener wäre extrem wichtig dafür.

Ob Kapitän Marco Reus dabei mithelfen kann, ist aufgrund seiner Sprunggelenksprobleme weiterhin offen, während Jadon Sancho seine Top-11 bei FIFA zusammenstellt.

Im Sommer 2007 heuerte Lucien Favre bei zum ersten Mal als Trainer in an. Es folgte die fünfjährige, erfolgreiche Zeit bei . Seit Sommer 2018 ist Favre nun Cheftrainer bei Borussia Dortmund, wo er in seiner ersten Saison nur knapp den Meistertitel verpasste.

Im zweiten Teil des Interviews mit Goal und DAZN spricht Favre über den Aufstieg und Fall während seiner Zeit in Berlin, die Amtszeit bei "Borussia Barca" in Gladbach und Gespräche mit dem speziellen Mario Balotelli. Zudem äußert sich Favre zu seiner ersten Saison beim BVB, zu Gegentoren nach Standardsituationen, zum erhöhten Druck und der zuletzt aufgekommenen Kritik an ihm.

BVB-Star Jadon Sancho stellt Lieblingsteam in FIFA 20 zusammen

Der englische Nationalspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat seine Lieblingsmannschaft in FIFA 20 zusammengestellt. Dabei verzichtet der Flügelspieler auf sämtliche Teamkollegen des BVB.

Die Aufstellung besteht dabei aus zwei ehemaligen Spielern, die in Form von Legenden-Karten in Sanchos Elf auftauchen (Pele und Ronaldo Nazario), sowie neun aktiven Spielern:

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Kalidou Koulibaly, Andy Robertson, N'Golo Kante, Neymar, Lionel Messi, Pele, Cristiano Ronaldo, Ronaldo.

BVB: Einsatz von Marco Reus gegen Inter entscheidet sich kurzfristig

Borussia Dortmund muss vor wegweisenden Tagen den Ausfall seines Kapitäns befürchten. Marco Reus wurde im Bundesligaspiel gegen den (3:0) am Samstag nach 27 Minuten ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet. Sein Einsatz am Dienstag gegen Inter Mailand (21.00 Uhr/DAZN) ist gefährdet.

"Ich weiß noch nicht, was mit ihm ist", sagte Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag. Erst am Nachmittag oder möglicherweise am Dienstag werde eine Entscheidung fallen. Ansonsten, sagte Favre, gebe es "keine Verletzungssorgen".

