BVB, Gerücht: Auch Lille will Roman Bürki nicht

Borussia Dortmund steckt bei Roman Bürki in der Klemme. Die Schwarz-Gelben wollen schnellstmöglich die degradierte Nummer eins von der Gehaltsliste bekommen, dieses Vorhaben erweist sich allerdings als äußerst schwierig.

Wie Sky Italia berichtet, ist mit dem OSC Lille ein weiterer Interessent abgesprungen. Die Franzosen werden sich demnach mit Robin Olsen von der AS Rom verstärken. Der Transfer gilt zwar noch nicht als fix, die Gespräche seien aber weit vorgeschritten.

Lille wäre somit der nächste Klub, der in jüngster Vergangenheit mit Bürki in Verbindung gebracht wurde, schließlich aber dennoch absprang. Weitere Interessenten waren die AS Monaco, die sich mit Alexander Nübel verstärkte, Olympique Marseille und die AS Rom. Bei der Roma kommt Rui Patricio als neuer Stammkeeper.

Bürki steht beim BVB auf dem Abstellgleis, nachdem der Klub Gregor Kobel für 15 Millionen Euro aus Stuttgart geholt hatte. Da Ersatztorhüter Marwin Hitz erst kürzlich seinen Vertrag verlängerte, soll Bürki deutlich gemacht worden sein, dass er in der nächsten Saison keine Spielzeit erhalten würde. Marco Rose sagte auf seiner Antritts-Pressekonferenz zwar, dass es einen Konkurrenzkampf geben werde, dass der BVB aber logischerweise vorerst mit Kobel planen werde.

Wohin also mit Bürki? Es sei aktuell weiter "sehr ruhig" auf dem Transfermarkt, sagte Michael Zorc den Ruhr Nachrichten. Einen stänkernden Bürki erwartet der Sportdirektor dagegen nicht. "Er wirkt auf mich sehr entspannt, ich erwarte auch keine Komplikationen." Bürki selbst sei einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge "schwer getroffen" von der Art und Weise seiner Ausbootung beim BVB.

BVB, News: Benefizspiel für Hochwasser-Opfer

Borussia Dortmund hat finanzielle Unterstützung für die Hochwasser-Opfer im Umland angekündigt. "Hagen-Hohenlimburg liegt nur wenige Kilometer vor unserer Haustür", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einem Statement am Donnerstagabend, er sprach von schrecklichen und berührenden Bildern.

😔 Die #BVB-Familie ist mit ihren Gedanken in diesen Stunden bei den #Hochwasser-Opfern, deren Angehörigen und Freunden, bei all jenen, die gerade um ihre Existenz bangen und bei den vielen professionellen Helfern und Ehrenamtlichen, die unterstützen, wo sie nur können. — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2021

"Auch Borussia Dortmund wird seinen Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen, und die Einnahmen eines Benefizspiels, das wir möglichst in Hagen bestreiten möchten, den Opfern zukommen lassen", sagte Watzke. "Die entsprechenden Gespräche werden wir in den kommenden Tagen aufnehmen."

BVB, Transfers: Donyell Malen für Transferverhandlungen von PSV freigestellt

Zwischen Borussia Dortmund und Wunschspieler Donyell Malen (PSV) könnte es ganz schnell gehen. Wie Eindhovens Technischer Direktor John de Jong gegenüber Voetbal International bestätigte, wurde Malen - wie sein Teamkollege Denzel Dumfries - freigestellt, um mit anderen Vereinen zu verhandeln.

"Wir werden von ihrem Agenten Mino Raiola auf dem Laufenden gehalten. Sie wissen, was wir wollen, und wir haben diesen Spielern Raum gegeben, mit interessierten Vereinen zu sprechen. Kommt es zu einer Einigung, wird uns der jeweilige Verein Bericht erstatten", teilte de Jong mit, der klarstellte, noch kein offizielles Angebot erhalten zu haben.

Während jedoch nach übereinstimmenden Medienberichten zwischen Malen und der Borussia bereits eine Einigung erzielt wurde, steht diese zwischen den Klubs weiter aus. Als Streitpunkt gilt die Ablösesumme: Während die PSV 30 Millionen Euro fordert, wolle der BVB laut Sport Bild aktuell nicht mehr als 25 Millionen Euro zahlen.