BVB, News heute: Brandt kann offenbar für weniger Geld gehen

Julian Brandts Zukunft bei Borussia Dortmund ist offener denn je. Wie die italienische Tageszeitung Il Messaggero berichtet, kommt der BVB interessierten Klubs bei der Ablöseforderung entgegen. Demnach fordere der Klub nicht mehr 25 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, sondern würde einem Verkauf auch bei einer Summe von 18 bis 20 Millionen Euro zustimmen.

Vor allem Lazio Rom soll über diese Situation erfreut sein, der Hauptstadtklub gilt als Interessent für Brandt. Der 25-Jährige konnte sich beim BVB seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen 2019 nicht durchsetzen und enttäuschte meist.

Sportdirektor Michael Zorc hatte zuletzt den Druck auf Brandt erhöht. Zwar habe der gebürtige Bremer "unglaubliches Potenzial", stellte er in der Bild -Zeitung am Rande des Trainingsauftaktes klar, aber: "Ich erwarte von ihm allerdings eine Leistungssteigerung. Und dass er dieses Potenzial kontinuierlich abruft."

BVB, News heute: Zorc bestätigt Haaland-Verbleib

Pokalsieger Borussia Dortmund geht weiter nicht von einem Abschied seines Sturmjuwels Erling Haaland in diesem Transfersommer aus. "Es hat sich nichts geändert. Wir planen fest mit Erling für die neue Saison", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Bild -Zeitung.

Haaland (20) wird immer wieder mit verschiedenen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es Spekulationen über ein Interesse von Champions-League-Sieger FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel. Erst im kommenden Sommer könnte Haaland dank einer Klausel über angeblich 75 Millionen Euro vorzeitig aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag aussteigen.

Der Norweger soll am Montag seine Arbeit beim BVB wieder aufnehmen. Zuletzt postete er bei Instagram zwei Bilder mit Kühen von einem Bauernhof, dazu die Zeile: "Sonnenbrille und schicke Klamotten erledigt. Jetzt zurück zur Arbeit mit meinen Kumpels."

BVB, News heute: Kobel bekommt Bürkis Rückennummer

Neuzugang Gregor Kobel hat zumindest symbolisch bereits die Rolle als Nummer eins beim BVB übernommen. Der Schweizer, der vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet gewechselt war, übernimmt die Rückennummer "1" seines Landsmannes Bürki. Der langjährige Stammkeeper des BVB trägt künftig die "38".

Ob Bürki diese Nummer allerdings tatsächlich beim BVB tragen wird, ist fraglich. Durch die Verpflichtung Kobels und den Verbleib von Ersatztorwart Marwin Hitz ist ein Abgang des 30-Jährigen wahrscheinlich. Bereits in der Vorsaison hatte er unter Trainer Lucien Favre seinen Stammplatz an Hitz verloren, vertrat seinen Landsmann aber in den letzten Saisonspielen, darunter auch beim Pokalfinale gegen RB Leipzig.

